¿Aceptará su investidura? La incógnita que rodea a Aldo Sanhueza, el consejero que quiere renunciar a su cargo

Son 51 invitaciones las que extendió la secretaría general del proceso constitucional para los consejeros electos durante la ceremonia de instalación y aceptación del cargo del próximo miércoles. En el hemiciclo de la Cámara en Santiago ya están listos los 51 asientos, con nombres y computadores para que los representantes puedan trabajar.

Sin embargo, la gran duda es si el órgano ocupará sus 51 escaños o se quedará solo con 50. La incógnita apunta al consejero electo por la región del Biobío, Aldo Sanhueza. El candidato compitió en la lista del Partido Republicano, pero luego de transformarse en la segunda mayoría de la región -justo días antes de la elección- se hizo pública una causa penal del año 2019. Esa vez fue imputado por el delito de ofensas al pudor, una causa cerrada que se culminó a través de la suspensión condicional del procedimiento.

Luego de que su caso se conociera, Sanhueza renunció al partido. Luego fue un paso más allá e, invocando el artículo 149 de la Constitución vigente, ingresó un escrito al Tricel para presentar su renuncia. La norma estipula que un consejero “podrá renunciar a su cargo cuando hechos graves afecten severamente su desempeño o pongan en riesgo el funcionamiento del Consejo”. La misma cláusula añade que “el integrante del Consejo Constitucional que haya cesado o renunciado no será reemplazado”.

Sus planes no prosperaron. El Tricel declaró inadmisible su solicitud, argumentando que Sanhueza aún no ostenta el cargo de consejero. Por lo mismo la duda que ronda entre el resto de los consejeros electos es qué hará el exmilitante republicano.

Una opción es que Sanhueza asista el miércoles a la ceremonia, acepte su cargo, no acuda a las sesiones y vuelva a renunciar ante el Tricel. Desde su entorno cercano descartan esa alternativa. Las mismas fuentes comentan que Sanhueza había comprado pasajes para irse al extranjero y que su plan es no presentarse a la ceremonia de aceptación del cargo que se realizará el miércoles en el hemiciclo de la Cámara.

Si Sanhueza no asiste para ser investido y aceptar su cargo, técnicamente no será un consejero en ejercicio. Sin embargo esta decisión abre un debate jurídico: ¿Qué pasa si un consejero electo nunca acepta su cargo?

“Podría pensarse que para evitar ser consejero, no asista el día de la investidura y, por ejemplo, no tome juramento. Jurídicamente eso no corresponde. La justicia electoral es la que proclama al individuo como candidato electo y se incorpora a un cargo cuando se dan las condiciones objetivas que señala la ley, por ejemplo, que haya iniciado la operación del Consejo”, explica el abogado especialista en derecho público, William García.

Por lo mismo, a juicio de García, el consejero electo Sanhueza debería volver a renunciar ante el Tricel. “Los cargos públicos no son derechos o privilegios. Es una función que obliga. La validez de la elección no depende de la sola voluntad del elegido. En términos más claros, si no llega ese día y no toma juramento no se puede entender que no es consejero. Es consejero porque fue proclamado y el órgano colegiado al que pertenece está operando”, plantea el abogado.

Sin embargo, el artículo 15 del reglamento del proceso constitucional estipula que “no se considerarán integrantes en ejercicio quienes no hayan aceptado el cargo”. De hecho, la proclamación de este lunes del Tricel -a la cual Sanhueza no asistió- solo implica la entrega de un título habilitante para aceptar el cargo durante la investidura del miércoles.

Para García la norma del reglamento “permite darle operación práctica al Consejo” ya que “jurídicamente la aceptación del cargo es un requisito de eficacia” porque “permite que el organismo funcione a pesar de esta anomalía”. Sin embargo, agrega, eso no priva a que deba renunciar: ¿De lo contrario, ¿qué pasa si decide aceptar el cargo en otro momento?

Es por eso que todo apunta a que Sanhueza no acudirá a la ceremonia del miércoles y se quedará solamente como consejero electo, pero nunca se transformará en consejero en ejercicio ya que no será investido. Si eso se cumple, el Consejo tendrá 50 escaños y los quórums se calcularán en base a esa cifra.