Alvez, Catrileo y Quinteros: los nuevos nombres que se barajan para la mesa de la Convención

Hoy, desde las 15 horas, los 154 convencionales intentarán -en la novena votación- zanjar lo que no pudieron hacer ayer tras una maratónica e intensa jornada: encontrar al reemplazo de Elisa Loncon en la presidencia del órgano constituyente y conseguir los anhelados 78 votos.

Ayer casi a la medianoche y cuando el nombre de Cristina Dorador (Movimientos Sociales Constituyentes) se estancaba en cerca de 60 apoyos, algunos constituyentes ya estaban conversando para buscar nuevos nombres -que no habían aparecido en ninguna de las votaciones- para así destrabar las negociaciones.

Sin embargo, varios señalaron que, con lo que sucedió ayer como antesala, hoy es difícil adelantar escenarios. Además, varios señalaron que algunos de los constituyentes que comenzaron a repetirse en las conversaciones no son solo para la presidencia sino que también pueden ser para la vicepresidencia.

Desde MSC, el colectivo que ayer intentó con Dorador, empezaron a nombrar a María Elisa Quinteros que representa al distrito 17, es odontóloga y de 39 años.

La constituyente genera aceptación en el grupo Coordinadora Constituyente Plurinacional y Popular que respaldó a Eric Chinga ayer y que durante muchas votaciones se mantuvieron firmes en su nombre. Sin embargo, algunos constituyentes consultados creían difícil que ella pudiera llegar a la presidencia debido a que no es tan conocida y que puede ser complicado encontrar respaldos transversales para ella.

En ese sentido, la carta para la vicepresidencia del grupo que ayer apoyó a Dorador, Rosa Catrileo (Pueblo Mapuche) comenzó a sonar, ahora para la presidencia. Su nombre tiene aceptación de forma transversal ya que, según comentaron en privado algunos constituyentes, su desempeño como coordinadora de la comisión de Sistema Político es valorado por convencionales de izquierda y derecha. Pese a eso, su opción genera resistencia entre los pueblos originarios agrupados en la Coordinadora Constituyente Plurinacional.

En tanto, desde del Frente Amplio comenzaron a testear con los otros colectivos a Amaya Alvez, si bien sigue en pie el nombre de la periodista Beatriz Sánchez. La abogada constitucionalista es valorada por varios sectores de la Convención y muchos aprueban no solo su expertiz en temas constitucionales sino que su buen trato y disposición al diálogo. Sin embargo, ella ha transmitido que por temas familiares no está tan convencida de asumir un cargo como este. Su llegada a la presidencia, de todas formas, requeriría los apoyos de la derecha, dado que su perfil no es cómodo para sectores más a la izquierda.

Desde el Colectivo Socialista, hasta el cierre de esta edición, no habían definido un nombre propio o de otro colectivo para apoyar. De hecho, tenían planificado almorzar juntos para conversar del tema.