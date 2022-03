Así cayó el número uno del Ejército: las frenéticas últimas horas del general Martínez que terminaron en su renuncia

Cuando el comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, ingresó al palco izquierdo del aula magna de la Escuela Militar tenía la decisión tomada. Sería su última intervención como jefe máximo de la institución militar.

Antes de hacer ingreso al podio, algunos militares lo notaron inquieto. En sus manos portaba las hojas del discurso de la Cuenta Pública en la que resumiría los hitos de su gestión. En esas mismas hojas, hace pocas horas, había agregado párrafos que no estaban en la alocución original y en la que explicaba los motivos que lo habían llevado, el martes por la tarde, a presentar su renuncia ante el Presidente Sebastián Piñera, a sólo seis días de dejar el cargo y traspasar el mando a su sucesor. En frenéticas reuniones con su grupo de asesores más estrecho concluyeron que ante el complejo escenario judicial en el que quedó -tras la citación como inculpado por parte de la ministra en visita Romy Rutherford en el caso “Fraude en el Ejército”- no había más salida que dimitir ante el riesgo de convertirse en la primera máxima autoridad castrense en ser arrestada estando activa en el mando.

Ante una audiencia de más de 300 militares, Martínez alzó la voz. En las galerías se notaba la ausencia de autoridades. Ni siquiera asistió el ministro de Defensa, Baldo Prokurica, ni los subsecretarios de la cartera. Antes de develar que ya había tomado la decisión de dar un paso al costado, no dejó pasar la ocasión y la atención de los medios presentes de lanzar una crítica a lo que estaba sucediendo. “Al igual que todos miembros de las FF.AA., sujetos al Código de Justicia Militar, me deberé someter cuando corresponda a la jurisdicción de un sistema que no tiene ni entrega las debidas garantías procesales, como sí las tiene la mayoría de los chilenos, entre ellas el derecho a guardar silencio, a declarar con la asistencia de un abogado y conocer los hechos por los cuales se les investiga y que son derechos básicos y universalmente reconocidos”, apuntó.

Pese a que desde que llegó a sus manos el oficio con el que la jueza Rutherford lo requería ante su tribunal se comenzó a urdir su salida, faltaba el impulso final. Este se concretó ayer en la tarde, cuando sus abogados y asesores castrenses admitieron que ante el rechazo de la magistrada de reagendar su interrogatorio había altas posibilidades de empañar la ceremonia en que ascenderá su sucesor, el general Javier Iturriaga. Entonces, debía “una vez más” pensar “en la Patria y dejar una semana antes la institución que tanto amó”, explica uno de sus cercanos.

Los escenarios que debía enfrentar Martínez, eran analizados hora tras hora desde que fue convocado por la magistrada. También eran observados por personeros de La Moneda que reconocen preocupación por lo que estaba ocurriendo en esa rama de las Fuerzas Armadas. Algunos presentes en esas frenéticas reuniones recuerdan una frase que repitió el alto oficial en más de una ocasión: “Más importante que mi nombre, está el puesto. No se puede mancillar la Comandancia en Jefe”.

Y así quedó manifiesto cuando al terminar su Cuenta Pública leyó aquellos nuevos párrafos de su discurso ante la mirada atenta de los presentes en la Escuela Militar. “Pese a que debiera contar con la presunción de inocencia de que goza todo ciudadano, pero que en la práctica aplica para algunos y no para todos, comunico que he resuelto presentar al Presidente de la República, mi renuncia al cargo de comandante en jefe del ejército asunto que le fue informada a su excelencia en la tarde del día de ayer”, anunció.

Una dimisión planificada

Su inminente renuncia era tema este miércoles desde muy temprano al interior del Ejército. Incluso ya la mañana del martes 1 de marzo había quienes aseguraban que el decreto que oficializaba su salida estaba listo en la Auditoría General del Ejército (AUGE), a la espera de la respuesta que la ministra Rutherford le entregaría al abogado del comandante en jefe, Juan Carlos Manríquez, respecto a la postergación del interrogatorio. Las señales que dio la ministra en su breve reunión con el defensor y su posterior rechazo, a través de una resolución, fueron el inicio del fin de un mandato que quedó trunco a casi cuatro años de nombrado.

Pasadas las 18.00 horas llegó al correo electrónico del abogado de Martínez la decisión de la magistrada. “No ha lugar a lo solicitado”, se leía. Los asesores del general se miraron y admitieron: “ya no hay margen de acción”. La jueza confirmó que el alto oficial sería interrogado el jueves y en calidad de inculpado, lo que terminó por mermar sus posibilidades de salir airoso de esta diligencia. Algunos, incluso, tenían la leve esperanza que sería entrevistado como testigo. Otros, al interior del Ejército, advertían: “Esos no entendieron nada, entonces, de cómo ha trabajado la ministra”.

La alternativa de la renuncia ya era un hecho, pues el comandante en jefe, afirman, “más que no querer darle el gusto a la ministra, le preocupaba ser interrogado como civil y no como comandante en jefe”. Esto le complicaba, incluso, antes, ya que en las últimas semanas Rutherford interrogó a parte de su círculo cercano en el tribunal militar. El cerco se estrechaba y su situación judicial también.

El riesgo, asumen, era demasiado alto, inclusos para aquellos que defienden al general sosteniendo que no existen pruebas que lo vinculen a maniobras de defraudación como las que se investiga de sus antecesores. Pese a eso, ir a declarar, en calidad de general activo, y exponerse a un eventual procesamiento o detención por cinco días, era algo que Martínez y sus generales no querían. “Hubiera sido manchar el cargo”, explican algunos oficiales que pujaban por la salida del general y así evitar que el comandante en jefe entrante, Javier Iturriaga, estuviera en el mismo cuadro de foto que un general cuestionado por la justicia.

Una de las cosas que más lamenta Martínez, señalaron las fuentes consultadas, es que será el primer comandante en jefe del Ejército en no entregar el mando a su sucesor.

Los momentos tensos

La relación entre Rutherford y Martínez estuvo marcada por las solicitudes de información que la jueza pedía al Ejército y que muchas veces tensionaron las diligencias en la causa.

Uno de los primeros episodios de esta compleja relación ocurrió el 15 de noviembre de 2018, cinco meses después de que la ministra destapara la arista “empresas de turismo”. De eso dejó constancia en el procesamiento al coronel Alejandro Villagra, quien fue uno de los primeros encausados por esta hebra investigativa. “La ministra en visita que suscribe (Rutherford), junto a la ministra de fe y en compañía de funcionarios de la Bridef y del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones de Chile, se constituyeron en las oficinas del Edificio Bicentenario del Ejército de Chile, específicamente en las oficinas de la Sección Pasajes y Fletes, a objeto de recabar antecedentes que dicen relación con la presente indagación”, parte señalando.

Enseguida revela: “Hacen entrega de dos libros, uno de Registro de Rol de Agencias del año 2012 y el segundo libro de Registro de Entrega de Documentación del año 2010, los que se encontraban en una de las bodegas de la Sección Pasajes y Fletes; el primero de cuyos libros presentaba claros indicios de haberle sido arrancadas las 20 primeras páginas y encontrándose el resto en blanco”.

Catorce días después, la magistrada tendría su primer cara a cara con el general. El 29 de noviembre de 2018, el comandante en jefe , llegó hasta el despacho de la jueza en Morandé con Compañía, para explicar lo que había dicho hace algunos días en un acto en la Escuela Militar, y que se reveló a través de un audio grabado en la ceremonia. Esa vez cuestionó que solo se investigara al Ejército y no a todas las FF.AA., algo que cayó mal en el Poder Judicial, pues se interpretaba que la crítica era explícita a la ministra.

El tiempo pasó y la tensión entre ambos lejos de bajar, siguió en aumento. En abril del 2019, Rutherford resolvió allanar el Edificio Bicentenario del Ejército, en compañía de la PDI. Llegó a la oficina principal de la institución castrense, pues luego de reiteradas solicitudes de antecedentes no contestados, decidió concurrir personalmente al lugar.

Nunca más hablaron

Esa vez, a través de un comunicado, el Ejército señaló que la diligencia había sido “coordinada” con la ministra, lo que motivó a la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial -en un hecho inédito y autorizados por la ministra- a señalar que “no se coordinó nada”.

Entre tiras y afloja por al entrega de información y las citaciones a declarar, en el Ejército siempre han apuntado a que Rutherford arremetió contra el alto mando de la institución y no, también, contra los suboficiales, quienes, apuntan utilizaban el sistema de “derecho a pasaje”.

Esta tesis ha sido rechazada en más de una ocasión por Rutherford. Así se lo expresó a sus cercanos, pues señalaba que entre los procesados y condenados, también habían mandos medios y bajos encausados en la causa.

Sin embargo fue a fines de 2020 que se cortaron las comunicaciones entre ambos. La ministra denunció a la Fiscalía Centro Norte que dos personas estaban en la ventana mirando hacia su despacho. Luego de ser controlados por sus escaladas, resultaron ser funcionarios del Ejército.

Rutherford llamó directamente a Martínez para contarle lo que había ocurrido, manifestándole su preocupación. El comandante en jefe le respondió que haría todas las averiguaciones y que iría a entregarle explicaciones el propio director de Inteligencia de la institución. Desde entonces, nunca más hablaron y este jueves volverán a verse no en un ambiente protocolar sino como investigadora e investigado.