Brodsky, Fernández y Chile Vamos: partidos agendan reuniones con el gobierno por los 50 años del Golpe

Una invitación de parte de la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Julieta Brodsky, llegó por estos días a los presidentes de los partidos de Chile Vamos. ¿El motivo? Convidarlos a participar de un encuentro la próxima semana en las dependencias del ministerio para abordar los lineamientos de la conmemoración que prepara La Moneda de los 50 años del Golpe de Estado, una cita en la que también participará el encargado del aniversario, el periodista Patricio Fernández, según explican en el Ejecutivo.

Hace varias semanas que La Moneda se encuentra planificando los diversos hitos que marcarán el aniversario, para lo cual tanto Fernández como Brodsky ya han dialogado con los partidos del oficialismo. Sin embargo, hasta ahora no había habido conversaciones formales con las tiendas de la oposición, lo que despertó un reclamo por parte de la bancada de diputados de la UDI, quienes pidieron ser invitados.

Ello cambiará la próxima semana, cuando se concreten los encuentros del gobierno con los partidos de derecha. El martes 28 de febrero, según afirman en el Ejecutivo, se realizarán las reuniones con Evópoli y la UDI, aunque desde el gremialismo afirman que la citación aún no está cerrada. Mientras que la cita con RN aun no tiene fecha pero sería también la próxima semana.

Antes del receso legislativo de febrero, el presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, conversó con Fernández sobre el tema, y quedaron de hablar más adelante. Mientras que en RN su presidente, el senador Francisco Chahuán, dice a La Tercera PM que “nos llamó la ministra de Cultura para invitarnos a una reunión en un marco de reuniones con los distintos partidos políticos con ocasión de la conmemoración de los 50 años (del golpe). Nosotros vamos a pedirle que esta conmemoración sea una fecha que una a los chilenos, no que los divida, y en ese contexto creemos que es muy importante poder tener una instancia de escucha respecto de cuál es el planteamiento del gobierno sobre la fecha”.

En el sector comentan que un encuentro de este tipo servirá para que Chile Vamos le transmita al gobierno que la conmemoración no debiera ser una fecha que polarice al país. En ese sentido, se quiere recalcar que debe ser un hito que sirva para hacer memoria, resaltar la defensa de valores como la libertad y los derechos humanos, pero en un tono sobrio.

“Es comprensible que el foco en los derechos humanos que está asociado a esta fecha. Va a haber que buscar un buen equilibrio, porque el país necesita cerrar algunos ciclos, pero cerrarlos bien, cerrar con que todas las personas tengan la sensación de que sus inquietudes y los impactos de cada uno han sido debidamente considerados y eventualmente reparados”, dice la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, quien será reemplazada en el encuentro por el secretario general de la tienda, Juan Carlos González.

Mientras que el secretario general de RN, Diego Schalper, dijo ayer en CNN Chile que “le pido al gobierno que no aproveche una fecha histórica para dividir a los chilenos. Esto tiene que ser una fecha de conmemoración y no de confrontación”, y que esperaba que “esta fecha sea una oportunidad para hacernos una pregunta de qué pasó en Chile en esa fecha para que termináramos en un quiebre institucional y cuáles son los riesgos actuales del Chile del 2023 para mantener y resguardar nuestra democracia”.

Por otro lado, desde el Partido Republicano fundado por José Antonio Kast, aseguraron no haber recibido una invitación.

Los cálculos de la oposición

Esta seguidilla de encuentros se da en momentos en que la planificación de los 50 años ha tensionado al mundo político. Ayer causó revuelo la supuesta intención de La Moneda de cerrar el penal de Punta Peuco, lo que fue descartado por el gobierno.

En la derecha todavía se encuentran analizando qué podrían hacer como sector para el hito, pero hasta ahora no hay ninguna actividad pensada. Lo cierto, es que al sector le incomoda la fecha pues se le suele criticar y recordar que algunos dirigentes de los partidos -como en la UDI- tuvieron una participación como civiles en la dictadura. De hecho, en el primer gobierno de Sebastián Piñera, este último dijo en una entrevista en La Tercera que “hubo muchos que fueron cómplices pasivos: que sabían y no hicieron nada o no quisieron saber”.

Lo cierto es que desde la oposición creen que la administración de Gabriel Boric podría buscar réditos políticos respecto de los 50 años del Golpe, especialmente considerando que este es un año electoral con la elección de consejeros constitucionales en mayo. Por ello, es que algunos creen que más que buscar un aniversario de los 50 años del Golpe, se podría hacer una conmemoración de los 35 años del plebiscito de 1988 que dio fin a la dictadura. Con todo, algunos dirigentes de Chile Vamos piensan que sería fallida una apuesta de La Moneda de arremeter contra la derecha por este tema, pues es algo que se está anclando en el pasado.

“Las puertas de este ministerio están abiertas para todos quienes se sientan convocados en conversar de esta conmemoración. Nos interesa las opiniones de todos los sectores y hemos coordinado reuniones que se realizarán próximamente”, dijo a La Tercera PM la ministra de las Culturas, Julieta Brodsky.