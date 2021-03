Carlos Montes, el paso al costado de un histórico de la Comisión de Hacienda: lo releva Alejandro Guillier

Desde 1994 que el socialista Carlos Montes es integrante de la Comisión de Hacienda, ya sea como diputado o como senador. Pero esa historia llegará a su fin en unas semanas más, cuando se concrete el acuerdo administrativo y ceda su asiento en este exclusivo grupo al senador independiente y exabanderado presidencial de la oposición Alejandro Guillier.

Si bien seguirá integrando las comisiones de Educación, Vivienda e Infancia, este año el senador por Santiago Oriente no estará a la cabeza de ninguna de ellas, tomando distancia poco a poco de la actividad legislativa que ha sido su centro desde 1990 con el advenimiento de la democracia, pues no va a la reelección. “Debo ir preparándome para esa salida, pero no quiero adelantarme, es un cambio de giro importante”, admite el parlamentario que presidió la Cámara de Diputados en 1999 y el Senado en 2018.

Claro que no estará ausente de la actividad política. Montes está cumpliendo un rol relevante en el comando de la candidata de su partido, Paula Narváez. Y, según afirma, aumentarán sus responsabilidades en ese equipo. “Voy a ayudar y colaborar en lo que más pueda. Ahora estamos en la conformación de un Consejo Consultivo de Dirigentes de la Sociedad para mantener un diálogo con ellos y entre ellos. Estoy en el Consejo Programático y probablemente estaré en otras cosas” remarca.

Volviendo a Hacienda, el parlamentario indica que si bien no estará en la cotidianeidad de la comisión, sí seguirá encima de los temas más relevantes, como pensiones o la discusión de Presupuesto. “He planteado en el comité de senadores que es tiempo de que otras personas se dediquen más a Hacienda, algo así como preparar un relevo, pero no ha habido reacción hasta el momento. Así que estando o no formalmente en la comisión tendré que estar en algunos proyectos”, reconoce.

Es más, espera dejar sobre la mesa un proyecto tributario, al menos en discusión en el Congreso, referido a las necesidades de información que requieren los organismos reguladores, que contemple materias como la eliminación del secreto bancario y la creación de un denunciante anónimo, similar a la figura establecida en los últimos cambios a la Ley de Valores.

“Obviamente que la intensidad legislativa de 2021 no será igual a la de 2020, cuando debimos discutir todos los instrumentos que se crearon para enfrentar la crisis que estaba provocando la pandemia. Acá más bien habrá un enfoque de seguimiento de estos instrumentos, porque aún no está claro qué piensa hacer el ministro Cerda en este año legislativo”, observa Montes.

Efectivamente, hasta el momento, Rodrigo Cerda ha señalado que su prioridad es la reactivación y ello requiere más gestión de recursos ya aprobados que nuevos proyectos de ley, ya que aparte de la reforma previsional y el derecho a sala cuna, no hay otras iniciativas de índole económica y que levanten polémica, que estén en la agenda 2021 del gobierno.

Aun así, en el oficialismo observan con detenimiento y preocupación los enroques que se están configurando en esta comisión que en los últimos dos años ha tenido un papel crucial liderando las negociaciones con el gobierno para enfrentar primero el estallido social y, luego, deliberar los mejores instrumentos para ayudar a las familias cuando el Covid-19 obligó a cuarentenas extensas, mermando los ingresos de la población. Es que a la salida de Montes se suma la de Jorge Pizarro (DC), quien será reemplazado por la senadora Ximena Rincón (DC), quien, además, es candidata presidencial.

“La Comisión de Hacienda siempre ha sido un lugar de acuerdos con la mira de orientar buenas políticas públicas a largo plazo… ojalá ese espíritu común se mantenga”, agregan desde Chile Vamos.

Intenciones de Guillier

El senador Guillier recuerda que en 2018, cuando la oposición negoció el acuerdo de administración, él solicitó integrar cinco comisiones: Minería y Energía, Obras Públicas, Defensa, Relaciones Exteriores y Hacienda, lo cual fue concedido atendiendo que venía de haber sido el candidato presidencial del bloque.

Así, este año al senador por Antofagasta corresponderá sentarse en Hacienda y Obras Públicas, dos entidades que, dice, “son claves para la recuperación económica y la generación de empleo”. Añade que su foco estará precisamente en la reactivación económica con propuestas concretas, como establecer un programa especial para las pymes y robustecer las inversiones públicas que contraten empleo local.

“Además, tenemos que asegurar que las familias tengan los recursos básicos. Me la jugaré por un ingreso familiar de emergencia que sea de largo plazo. Y exigiré al gobierno que cumpla su compromiso con las regiones para sacar la Ley de Rentas Regionales”, sostiene el senador.

¿Seguirá la línea de los acuerdo en su paso por Hacienda? Interrogado al respecto, Guillier prefiere tomar distancia: “Necesitamos comprender, de una vez por todas, que llegar a acuerdos no sólo es aprobar los proyectos del gobierno. Para los acuerdos se necesita que el gobierno escuche y atienda los argumentos de la oposición. Si se ponen a jugar con las urgencias y los chantajes, como han hecho antes, yo no tendré problemas en votar sus proyectos en contra, porque los acuerdos son de verdad o no son”.