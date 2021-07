Caso delta en San Felipe: jefe de gabinete de Delgado renuncia tras omitir parentesco con papá de bebé contagiado en EE.UU.

Fue el domingo cuando se tuvo la confirmación del tercer caso detectado en Chile de una persona contagiada con la variante delta del virus Sars-Cov-2. Se trataba de un bebé de siete metes que viajó, junto con su papá y mamá, a Estados Unidos (EE.UU.).

Ese día no se supo más al respecto. Sin embargo, durante el balance Covid-19 de ayer, fue la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, quien tuvo que dar explicaciones del caso. La médica lo tuvo que hacer especialmente por las interrogantes que existían respecto del permiso entregado para que esta familia pudiera viajar al extranjero, dado que las fronteras y el aeropuerto están cerrados y solo se permiten autorizaciones “extraordinarias, por motivos urgentes y calificados”.

Ante la consulta de la prensa, Daza respondió: “Esta persona tuvo un permiso para viajar a Estados Unidos representando a Chile como conferencista en la 12ª Conferencia de Coalición de Fe y Libertad invitado por la Casa Blanca. Por lo tanto, desde el Ministerio del Interior se le otorgó el permiso para poder salir del país en la fecha que se determinó”.

Esa primera versión no fue suficiente y se le insistió a la subsecretaria.

—Periodista: ¿Por qué se le da el permiso a ellos tres y no solo a quien participa?

—Daza: Este es un permiso que entrega el Ministerio del Interior cuando hay solicitudes de parte de la persona y se le entregó este permiso a la familia de acuerdo a la normativa que tiene el Ministerio del Interior.

Daza no ahondó más y el ministro Enrique Paris rápidamente pasó a la siguiente pregunta del día.

El vínculo familiar

Este medio pudo corroborar que el padre del paciente número tres con variante Delta corresponde a B.I.L. (30). Se trata de un excandidato independiente para ser convencional constituyente por el distrito 6 que perdió en la elección de mayo pasado, consiguiendo 14.833 votos, correspondiente al 4,5% de las preferencias. Pese a su derrota, fue la segunda mayoría distrital.

B.L.I. es el director ejecutivo de la fundación Reforma Chile. Según su página web, se trata de “una organización de perfil socialcristiano, compuesta por personas interesadas en incidir desde su fe en la esfera pública, la política y el gobierno”. Es evangélico e hijo de pastores. Además, en su página web personal consigna que se desempeñó como asesor legislativo, sin indicar mayores detalles.

Pero hubo un dato biográfico adicional que enrareció el caso: el viajero es hermano de la esposa de Gonzalo Guerrero Valle, actual jefe de gabinete del ministro del Interior, Rodrigo Delgado. Ella también se desempeña en La Moneda, como “profesional de apoyo de la subdirección administrativa” de la Presidencia.

Una conferencia política de conservadores norteamericanos

Fuentes del Ministerio de Salud comentan a La Tercera PM que la respuesta entregada ayer por Daza fue en base a la información proporcionada por el Ministerio del Interior.

El evento al cual B.I.L. fue invitado se llama “12ª Conferencia Política Camino a la Mayoría 2021” y es organizada por Coalición de Fe&Libertad. Según su propia página web, se trata de un “movimiento nacional de base de más de dos millones de conservadores y personas de fe en apoyo de los valores consagrados, familias más fuertes y la libertad individual”.

La conferencia se realizó en la ciudad de Orlando, en el estado de Florida. En el evento participaron figuras norteamericanas tales como “el exvicepresidente Mike Pence, Eric Metaxas, el abogado Leo Terrell, el presentador de radio C.L. Bryant, la exdirectora de alcance hispano de la Casa Blanca Jenny Korn, la representante Ann Wagner, el gobernador Ron DeSantis”, entre otros oradores.

En una nota interna del movimiento se informa que “con sesiones de discursos generales, de trabajo, almuerzos y un concierto de adoración; los asistentes y los oradores se unieron en torno a un objetivo común: recuperar la mayoría en 2022.”

Según pudo corroborar este medio, la invitación a B.I.L. habría venido por parte de la “Iniciativa de Prosperidad Hispana de la Casa Blanca”, una institución que fue creada por el expresidente Donald Trump en julio de 2020. Ésta, de acuerdo a las mismas fuentes, habría sido pagada, como parte de su trabajo, y que su asistencia sería de conferencista. Esto último no pudo ser corroborado. La invitación incluía tanto a B.L.I. como a su esposa, razón por la cual los tres viajaron hasta Florida.

Hoy, a las 13.20, Delgado, en una actividad realizada junto con la PDI, respondió ante estos cuestionamientos. El titular de Interior confirmó que B.I.L. justificó su invitación diciendo que fue por parte de la iniciativa creada por Trump. El ministro informó que en una primera instancia el permiso fue rechazado por falta de antecedentes.

En una segunda oportunidad, B.I.L. adjuntó más documentos. “Él va como conferencista, entiendo que incluso va remunerado por aquello, esa es una información que estamos chequeando”, dijo.

Delgado también confirmó el vinculo familiar. “No tengo ningún antecedente que él (su jefe de gabinete) haya hecho alguna gestión para poder autorizarlo. No tengo ningún antecedente de que él haya ejercido alguna presión indebida para hacerlo”, aseguró Delgado.

El ministro, además, reconoció que su jefe de gabinete cometió un error: “¿Cuál fue el error? No haberme contado ayer, cuando en este caso se sabe que ellos habían incumplido su cuarentena sanitaria a la vuelta, él en ese momento no me comenta el parentesco. Yo me entero en horas de esta mañana y por supuesto ese es un error que él cometió de no habérmelo dicho de esa manera. Él ha puesto su cargo a disposición”.

Delgado no quiso responder si había aceptado dicha renuncia.

¿Gestión imprescindible para la marcha adecuada del país?

Para viajar al exterior se necesita pedir un permiso en Comisaría Virtual catalogado como “Solicitud extraordinaria de viaje al exterior”. Según la página web de Comisaría Virtual, “su revisión y validación, a cargo de la Subsecretaría de Prevención del Delito, tardará un mínimo de 48 horas, ya que se jerarquiza de acuerdo a la fecha del viajante”.

Es decir, los permisos dependen del Ministerio del Interior, quien autoriza en base a cuatro motivos “urgentes y calificados”:

Razones de carácter humanitario. Por ser esencial para la salud del solicitante. Para efectuar gestiones imprescindibles para la marcha adecuada del país. Para residir en el exterior.

La Tercera PM consultó a la Subsecretaría de Prevención del Delito cuál fue el motivo para autorizar, pero desde el organismo declinaron responder y aseguraron que Delgado sería el encargado de dar una respuesta. Sin embargo, el titular de Interior no dijo nada respecto de este punto en su intervención.

Pese a que no hay claridad de cuál fue la razón que usó Interior para dar luz verde al viaje, se presume que habría sido por el tercero de la lista, es decir, debido a que se trataría de una actividad “imprescindible para la marcha adecuada del país”. Las mismas fuentes señalaron que cerca del 60% de las solicitudes de permiso se rechazan, que los solicitantes tienen que adjuntar documentos que sustenten su petición y que, además, hacen una declaración jurada.