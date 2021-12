CNN suspende indefinidamente a Chris Cuomo por su papel en la respuesta del hermano a las acusaciones de conducta sexual inapropiada

CNN suspendió indefinidamente al presentador de horario estelar Chris Cuomo después de que los registros publicados esta semana por la oficina del fiscal general de Nueva York brindaran una visión detallada de sus esfuerzos para ayudar a su hermano, el exgobernador de Nueva York Andrew Cuomo, a responder a las acusaciones de conducta sexual inapropiada.

En un comunicado emitido el martes, CNN dijo que los registros “plantean serias dudas” sobre la conducta de Chris Cuomo. “Estos documentos apuntan a un mayor nivel de participación en los esfuerzos de su hermano de lo que sabíamos anteriormente”, dijo un portavoz de CNN. “Como resultado, hemos suspendido a Chris indefinidamente, a la espera de una evaluación adicional”.

Los registros, que fueron publicados el lunes, incluyen transcripciones y pruebas de una investigación sobre acusaciones de acoso sexual contra Andrew Cuomo. Muestran que Chris Cuomo brindó comentarios detallados sobre las declaraciones de su hermano a la prensa y reunió información sobre las próximas historias relacionadas con los acusadores de su hermano.

El exgobernador de Nueva York Andrew Cuomo, junto a su hermano, el presentador de CNN Chris Cuomo. Foto: AP

En lugar de Cuomo, el presentador de CNN Anderson Cooper presentó una hora adicional anoche, según una persona familiarizada con el asunto.

Los registros incluyen mensajes de texto enviados por Chris Cuomo a uno de los principales asesores de su hermano y una transcripción de una entrevista con Chris Cuomo realizada por investigadores que trabajan para la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

Cuomo no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Cuomo es una de las estrellas más importantes de CNN, presentador de la cadena a las 21.00, en horario de máxima audiencia. Su suspensión se produce cuando la empresa matriz de CNN, AT&T Inc., se prepara para fusionar sus activos de medios con los de Discovery Inc.

El presidente ejecutivo de Discovery, David Zaslav, se reunió con el presidente de CNN, Jeff Zucker, y sus principales lugartenientes en la sede de la red en Hudson Yards el martes por la tarde, como parte de una serie de reuniones corporativas preprogramadas que las dos compañías celebraron desde que se anunció el acuerdo, según personas familiarizadas con el tema. El destino de Cuomo en la red no se discutió en la reunión, dijo una de las personas.

A última hora de la tarde del martes, varios de los principales productores de la cadena no sabían que Cuomo no estaría presentando su programa, según personas cercanas a la cadena. Zucker le entregó la noticia directamente a Cuomo durante una reunión el martes por la tarde, según una persona familiarizada con el asunto.

Andrew Cuomo junto al entonces vicepresidente Joe Biden, durante una conferencia de prensa en el Aeropuerto LaGuardia, en Nueva York, en 2016. Foto: AP

Andrew Cuomo renunció como gobernador de Nueva York a principios de este año, después de un informe de la oficina de James que decía que acosó sexualmente a varias mujeres en violación de las leyes estatales y federales, creó un ambiente de trabajo hostil y tomó represalias contra al menos una exempleada. Andrew Cuomo ha dicho que nunca tocó a nadie de manera inapropiada.

Después de que la oficina de James publicó nuevos registros el lunes, un portavoz de Andrew Cuomo dijo que algunos aspectos de la investigación de James sobre el exgobernador tenían motivaciones políticas.

Los registros recientemente publicados proporcionaron la mirada más detallada hasta la fecha de los intentos de Chris Cuomo de guiar a su hermano, incluida una entrevista con investigadores en la que el presentador de CNN dijo que se comunicó con fuentes, incluidos otros periodistas, para averiguar si había denuncias adicionales de conducta sexual inapropiada contra su hermano que pudieran salir a la superficie.

Chris Cuomo dijo durante la entrevista con los investigadores que no realizó una investigación opuesta sobre las mujeres que acusaron a su hermano de mala conducta y dijo que hizo averiguaciones solo a pedido de los asesores de su hermano.

Manifestación contra el manejo del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, de los hogares de ancianos durante el brote de Covid-19, el 25 de marzo de 2021. Foto: AP

Los registros incluyen mensajes de texto entre Chris Cuomo y Melissa DeRosa, quien entonces era una de las principales asesoras de su hermano. Chris Cuomo sugiere posibles declaraciones a la prensa a raíz de historias sobre conducta sexual inapropiada que involucra a Andrew Cuomo, en un momento anotando la respuesta de su hermano en detalle. En otro texto, Chris Cuomo le dijo a DeRosa que tenía información.

“Tengo una pista sobre la novia de la boda”, Chris Cuomo escribió en un mensaje de texto a DeRosa el 4 de marzo. El texto llegó días después de que The New York Times publicara un artículo que incluía una entrevista de una mujer que acusó a Andrew Cuomo de tocaciones inapropiadas en una recepción de boda en 2019. No se pudo saber si el texto de Chris Cuomo se refería a ese artículo.

En mayo, después de que salieran a la luz los detalles de los esfuerzos de Chris Cuomo para ayudar a su hermano, Zucker, presidente de CNN, dijo en una reunión de empleados que el presentador había “cometido un error” al participar en sesiones de estrategia con su hermano, pero dijo que no veía sentido en suspender a Chris Cuomo, y agregó que sacarlo del aire equivaldría a “castigar por castigar”.

Chris Cuomo se unió a CNN en 2013 procedente de ABC News de Walt Disney Co. Después de copresentar el programa matutino de la cadena, “New Day”, se mudó a un horario de máxima audiencia en 2018.

En septiembre, Chris Cuomo fue acusado de manosear a un periodista de televisión en una fiesta en 2005, cuando eran compañeros de trabajo en ABC News. Respondió diciendo que lamentaba el incidente, que dijo que no era de naturaleza sexual. CNN no hizo comentarios adicionales en ese momento.