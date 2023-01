Comisión Experta: la procesión de 16 especialistas por RN y las gestiones de Republicanos para quedarse con dos cupos

Con la reforma constitucional que habilita el segundo proceso constituyente publicada en el Diario Oficial, comenzó la cuenta regresiva para que los partidos políticos con representación parlamentaria den el primer paso y designen a los 24 especialistas que pasarán a formar parte de la Comisión Experta, la instancia del Consejo Constitucional encargada de redactar una segunda propuesta de nueva Constitución.

Esta semana será la decisiva. Los parlamentarios están en frenéticas negociaciones buscando a las personas más idóneas para asumir el rol de integrar esta comisión, la cual se transformará en una pieza fundamental del futuro órgano redactor.

Los 24 expertos se designarán en dos listas cerradas y paritarias que serán votadas por la Cámara y por el Senado. Ambas nóminas deberán ser aprobadas por 4/7. Pese a que aún no se define la mecánica con la cual se van a designar a los especialistas, ya hay algunas pistas.

La Constitución vigente dice que estos expertos serán elegidos “en proporción a las actuales fuerzas políticas y partidos ahí (Cámara y Senado) representados”. Por lo mismo, el cálculo preliminar es que cada 13 diputados, se logra designar a un comisionado y cada cuatro senadores se consigue elegir a otro especialista. Esta lógica parece ser de fácil resolución, pero el problema es que necesitará de una negociación política importante ya que los partidos deben coordinarse para saber quién llevará a las mujeres y quién a los hombres.

La colectividad que lleva ventaja en este trabajo de búsqueda de nombres es RN. El partido liderado por el senador Francisco Chahuán calcula que en la Cámara podrán nombrar a dos expertos y en el Senado a otros tres. Para definir a los suyos, la bancada de diputados convocó a 16 expertos para que expongan sus ideas. Los ocho primero asistirán este martes al Congreso y el resto lo hará el miércoles.

Ocho de ellos irán hoy a almorzar con los diputados y otros ocho lo harán mañana miércoles. La nómina de los convocados es la siguiente: el excanciller, Teodoro Ribera; el exsubsecretario de Agricultura, José Ignacio Pinochet; el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, Juan Pablo Díaz; la exdirectora ejecutiva de la Asociación de Derecho Administrativo, Alicia de la Cruz; el director del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, Jaime Arancibia; la exdirectora del Instituto Libertad, Najel Klein; el director ejecutivo del IES Chile, Claudio Alvarado; la abogada Constanza Castillo; la abogada Bonnie Márquez; el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Víctor Manuel Avilés; el exembajador, Hernán Salinas; la expresidenta del TC, Marisol Peña; el exministro Segpres, Juan José Ossa; el abogado Jaime Botto; la académica del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, Catalina Salem; y el excoordinador nacional de seguridad de la Macrozona Sur, Pablo Urquízar.

La idea es escuchar sus ideas para que los diputados escojan a quienes conciten más apoyo. El resto de los expertos también podrían ser cartas que se evalúen para que sean juristas que integren el Comité Técnico de Admisibilidad. Dado que los diputados designan a dos, lo lógico es que sea un hombre y una mujer.

En el Senado el tema está más avanzado. Fuentes de RN comentan que los tres expertos de los senadores del partido ya estarían casi listos y optarían por Ribera, Arancibia y la exsubsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell. Sin embargo, desde otros sectores de la colectividad comentan que el último nombre no genera consenso y que podrían haber “sorpresas”.

El ruido que genera el nombre de Martorell es un debate que está más que instalado en Chile Vamos. Tanto en RN, en la UDI como en Evópoli. Los reparos no solo apuntan hacia la actual asesora en seguridad de Providencia, sino que a todos los exfuncionarios del gobierno del expresidente Sebastián Piñera y respecto de quienes están más asociados a un perfil político partidista más que a personas “evidentemente expertas”.

Esta discusión también está instalada en la UDI. En el gremialismo hay un comité de búsqueda encargado de sondear candidatos. Este grupo -que lo integran la exconvencional Carol Bown, el exsubsecretario Máximo Pavez, la senadora Luz Ebensperger, el diputado Juan Antonio Coloma Alamos, el senador Juan Antonio Coloma Correa y la secretaria general María José Hoffmann- también está inmerso en este debate.

Pese a que aún no hay nada decidido, suenan con fuerza tres nombres: Pavez; la consejera de políticas públicas de Libertad y Desarrollo, Natalia González; y el exministro de Justicia, Hernán Larraín.

El tema no se ve de fácil solución y las presiones van aumentando. Por eso en el sector resonó fuertemente las palabras del expresidente Ricardo Lagos. “Tengo temor que algunos quieren elegir algunos “cuates” por ahí y no verdaderos expertos. Y así no se construyen los países. Hay momentos en que hay que pensar en grande y poner el interés nacional por sobre el interés particular”, afirmó el exmandatario en entrevista con La Tercera.

Republicanos buscan un +1

Por el lado de la derecha se están activando otros movimientos. El Partido Republicano da por hecho que en la Cámara le tocará designar a un experto. La colectividad de José Antonio Kast tiene a nueve diputados y al sumar a otros cuatro independientes que son de este comité, alcanzan los 13 parlamentarios para integrar con un comisionado la Comisión Experta.

El nombre que más suena para ese cupo es el del actual consejero del INDH y exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, Carlos Frontaura.

Pese a que en el Senado el partido solo tiene al senador Rojo Edwards, la colectividad está haciendo gestiones para cerrar una alianza con otros parlamentarios y así conseguir otro comisionado. Edwards necesita al menos tres senadores más.

La búsqueda de apoyos se está dando entre los senadores independientes que votaron en contra de la reforma constitucional para habilitar este segundo proceso constituyente: la senadora Carmen Gloria Aravena y Alejandro Kusanovic. Otros posibles apoyos podrían llegar de los senadores Kenneth Pugh y Juan Castro. Otra opción es el senador Karim Bianchi.

Consultado al respecto, Bianchi descartó que él vaya a participar de la elección de expertos, pues no considera que el acuerdo alcanzado por los partidos con representación parlamentaria sea legítimo. “Los partidos armaron un montaje político (...) Soy crítico de los expertos. De hecho, creo que será algo que reventará en la cara de la clase política”, acusó Bianchi.

Si Edwards logra hacer las alianzas para sumar un experto más, ya suenan algunos nombres que, siendo cercanos a Republicanos, son más transversales y no militan en el partido. Uno de ellos es el del académico y profesor de derecho constitucional Jorge Barrera. También está sobre la mesa la economista Cecilia Cifuentes.

Entre hoy y mañana los comités parlamentarios, junto con las secretarías de la Cámara y el Senado, deberían definir la mecánica con la cual se elijan a los expertos. Una alternativa es que la fórmula escogida sea a través de patrocinios. Es decir, un parlamentario puede patrocinar como máximo a un experto. Cuando esto esté despejado, se procederá a la votación, la cual se espera que quede citada para la próxima semana.