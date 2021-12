¿Continuidad en la administración? Los nombres claves en Salud que podrían permanecer en el gobierno de Boric

Con la pandemia en plena evolución, uno de los temas que priorizaron en su primer encuentro el mandatario Sebastián Piñera con el presidente electo Gabriel Boric -según quienes conocieron detalles de la reunión- fue la situación sanitaria del país. La disponibilidad de vacunas contra el Covid-19, que Piñera aseguró que está asegurada para 2022, fue uno de los tópicos que cruzó la discusión sobre salud.

Al interior del gobierno, el Presidente ha deslizado, específicamente para el ministerio de Salud, la conveniencia de llegar a consensos para que la futura administración mantenga a ciertos personeros claves, de corte más técnico, y que son parte del ”engranaje” que permite, por ejemplo, generar estudios propios sobre la necesidad y efectividad de la vacunación en el país.

En esa línea de “continuidad”, como política de Estado, dentro de Salud y de Presidencia ya existen ciertas definiciones: iniciar con los adultos mayores la cuarta dosis de refuerzo en febrero de 2022, antes de que asuma el gobierno de Gabriel Boric, pues para ese entonces ya se habrán cumplido seis meses de iniciado el primer refuerzo.

La idea, dicen, es que el proceso masivo esté “andando” antes del 11 de marzo. De hecho, a eso del mediodía de mañana -y ad portas de que se cumpla un año de la llegada de las primeras vacunas a Chile- el Presidente Piñera anunciará la cantidad de vacunas que estarán disponibles para 2022. Desde Salud, calculan que, considerando los refuerzos para población adulta y para la población menor de 18 años, la cantidad ronda los 20 millones de dosis para dicho proceso.

Tras la reunión con Boric, el actual diputado -flanqueado por la expresidenta del Colegio Médico, Izkia Siches- dio algunas señales proclives a mantener a ciertos equipos técnicos de la actual administración. “Sobre la mantención de los equipos, la doctora Siches me reitera permanentemente que hay temas que van más allá del gobierno de turno y las afinidades políticas, y si las cosas se están haciendo bien, sigamos haciéndolas bien. Y la experiencia adquirida por muchos funcionarios técnicos yo creo que es tremendamente valiosa. Lo vamos a discutir, por cierto, en su momento. Mi visión es que quienes han tenido una labor exitosa podrán eventualmente continuar. Enfrentar la pandemia es una política de estado que debe tener continuidad”, dijo.

Hasta ahora, dentro de la cartera sanitaria y entre los expertos en salud surgen nombres claves como Rafael Araos, quien ha liderado los estudios de efectividad de las vacunas; Cecilia González, encargada del Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI) desde el 2017 y los equipos de epidemiología que en esta administración se han encargado de la elaboración de los informes técnicos relativos a la enfermedad. Fuera de la cartera misma, también suena Rodrigo Yáñez, el subsecretario de Relaciones Económicas, encargado de la gestión de las vacunas con los laboratorios internacionales.

Figuras de la vacunación

Entre los nombres que surgen en las distintas conversaciones, todos tienen algo en común: son parte del engranaje de la vacunación contra el Covid-19. Desde obtener el suministro, coordinar la inmunización a nivel país y evaluar sus posteriores efectos en la población.

Yáñez, por ejemplo, en una reciente entrevista con La Tercera, al ser consultado si colaboraría en un próximo gobierno, señaló que “no me corresponde responder a esa pregunta como autoridad de este gobierno, pero creo que es muy importante el encargo que tenemos del Presidente de que el cambio de administración no signifique un perjuicio para los ciudadanos. Por lo tanto, la disposición con el gobierno electo será hacer un traspaso ordenado, completo y oportuno. A mí lo que me corresponde, sea que gane Kast o Boric, es terminar mi tarea al 11 de marzo del próximo año”.

Sin embargo, dentro de Cancillería transmiten que existe el ánimo de colaborar una vez que asuma el nuevo gobierno en estas gestiones.

Por otro lado, Cecilia González se perfila dentro del Minsal como una funcionaria “de carrera”. Antes de asumir el 2017 la jefatura del PNI bajo el ministerio de la doctora Carmen Castillo, ya trabajaba en el equipo de inmunizaciones. Quienes trabajaron con ella de cerca en dicha administración la describen como “competente y seria”. Sin embargo, y a diferencia de otros entes técnicos, en contadas ocasiones González apareció en puntos de prensa asociados a la vacunación contra el Covid. La vez que lo hizo, fue para presentar los resultados del primer estudio de efectividad de las vacunas -en coautoría con Rafael Araos- que fue publicado en la revista científica The New England Journal of Medicine.

Araos, en tanto, tiene mayor notoriedad pública. El médico internista que se desempeñó en la Clínica Alemana hasta antes de la pandemia, estuvo a cargo del Departamento de Epidemiología durante el 2020 nombrado por el exministro Jaime Mañalich antes de su renuncia. Posteriormente, en noviembre del año pasado dejó ese cargo, pero continuó en el Minsal como asesor ministerial. En ese contexto, en el segundo trimestre de este año, comenzó a elaborar el estudio que ha medido la efectividad de las vacunas, insumos claves donde se ha plasmado la caída de la inmunidad luego de un cierto período, antecedente que impulsó las dosis de refuerzo.

Traspaso ordenado

Desde el Minsal, el jefe de la cartera, Enrique Paris, señala que como en todo cambio de administración, existen protocolos -reuniones con la autoridad entrante, elaboración de informes requeridos- para el cambio de gobierno. Y si bien expresa que es reacio a dar “pautas” a la administración entrante, considera que existen técnicos de gran aporte en la cartera.

“No quiero fijar ninguna pauta al Presidente electo y al gobierno entrante, pero yo siempre he dicho que dentro del Minsal hay gente muy valiosa, técnicos de alto nivel, especialistas en salud publica, que han hecho una labor encomiable. Es importante reconocer su labor y que serían un aporte para el ministro o ministra entrante”, aseveró a La Tercera PM.