“Convergencia en segunda vuelta”: la carta de figuras de la exConcertación que el comando de Boric no quiso firmar

La semana pasada el exsenador y exministro del gobierno de Patricio Aylwin, Carlos Ominami, le envió una propuesta de carta al ingeniero y cordinador programático de Gabriel Boric, Nicolás Grau.

El objetivo del texto era invitar al comando del frenteamplista a sumarse a un llamado a las “fuerzas progresistas” para apelar un acuerdo de cara a la segunda para “asegurar el éxito de un gobierno transformador”. Sin embargo, el equipo del diputado por Magallanes se restó de la misiva.

La carta -que firman 55 exidirigentes como Nicolás Eyzaguirre, Carlos Ominami, Carolina Tohá, Juan Gabriel Valdés, Jorge Bitar, Carlos Mladinic, entre otros - se da a un poco menos de tres semanas de la primera vuelta presidencial y cuando Boric mantiene su liderazgo como la carta más fuerte de la centroizquierda en las encuestas, por sobre la candidata del Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste.

“Chile necesita la convergencia de las fuerzas progresistas. Llamamos a las candidaturas del progresismo a privilegiar la construcción de puentes programáticos, facilitando la convergencia en la segunda vuelta presidencial y evitando una profundización artificial de las diferencias”, sostenían en la misiva.

La propuesta de texto no convenció a los frenteamplistas, quienes decidieron rechazar la invitación. Según explican en el comando, si bien en Apruebo Dignidad no desechaban la idea de realizar algo así en el futuro, en el equipo no compartían que ese gesto se diera antes de la primera vuelta. “No tiene sentido mostrar que no hay diferencias ahora”, aseguraba un dirigente del bloque.

Así lo confirmó la coordinadora programática del comando de Boric, Javiera Martínez (RD). “Nadie firmó porque hoy estamos full enfocados en que el programa de transformaciones de Apruebo Dignidad esté y gane la segunda vuelta. Toda la política de alianzas para ese momento será definida por la coalición, es raro estar firmando entre especialistas cuando las energías están para que la alternativa de cambio lleguen ahí y ganen la elección”, dijo.

En esa misma línea, Grau manifestó que “Carlos me la mandó. Comparto hartos puntos de la carta y me gusta su tono constructivo, pero es una carta más para segunda vuelta y que depende de definiciones políticas que no se pueden tomar de forma individual”.

Pese a esto, algunos de los asesores del grupo económico externo del comando -y ligados a la exConcertación- pusieron su rúbrica en esa carta. Entre ellos el exjefe del programa de Paula Narváez (PS), Daniel Hojman y la economista Stephany Grifith-Jones.

Desde del grupo que impulsó la carta, no obstante, difieren de las razones de los frenteamplistas para no firmar la misiva. “Es muy importante que creemos condiciones para que el día 21 de noviembre en la noche todos los que estuvieron detrás de las candidaturas se sientan también ganadores y puedan ser parte”, sostuvo Ominami.

Y agregó: “Yo se la envié a Nicolás Grau, con quien tengo una estupenda relación y él me dio una explicación de por qué no suscribir (...) me pareció muy importante que él me dijera que la consideraba un aporte”.