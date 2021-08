Crecen cuestionamientos al gabinete de Pedro Castillo en Perú y la oposición pide cambios

A menos de una semana de que Pedro Castillo asumiera la presidencia de Perú y de la juramentación de su gabinete ya existen una serie de cuestionamientos sobre los ministros y en el Congreso ya se evalúan distintas acciones de censura.

El gobierno anunció que el Presidente Castillo cumplirá las labores propias de su investidura desde Palacio de Gobierno “en tanto se determina el lugar más adecuado para el traslado del Despacho Presidencial”. Esto teniendo en cuenta que en su discurso del 28 de julio anunció que no gobernaría desde la Casa de Pizarro porque consideró que se deben romper con los “símbolos coloniales”.

El mandatario había sido objeto de cuestionamientos por haber decidido no trabajar desde el Palacio de Gobierno, sino en una casa particular en el distrito limeño de Breña donde no hay registro oficial de sus visitas ni reuniones de Estado, explicó la radio RPP.

El secretario nacional de Perú Libre, Richard Rojas, dijo a los periodistas, que Castillo acudirá a las oficinas de Palacio luego de que culmine el proceso de transferencia, frente a los cuestionamientos sobre el lugar en donde el mandatario se encuentra realizando actividades gubernamentales.

“No está despachando, ayer ha tenido una reunión de coordinación con los ministros para ver cómo está avanzando la transferencia y le han indicado que máximo el día 5 se está terminando el proceso. Recién ahí se inician las actividades (de Pedro Castillo) al 100%”, indicó.

Por otro lado, el gabinete del mandatario ha sido duramente cuestionado y ya se encuentra en la mira del Congreso que, según la prensa peruana, ya estaría evaluando acciones de censura y las bancadas del Congreso, de 130 congresistas, comenzaron a pedir el cambio de algunos ministros.

Incluso un posible cambio ya fue considerado por la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva. “Definitivamente, sí. Viendo los perfiles y en general que hay algunas trayectorias que tal vez la población en general no esté de acuerdo, yo creo que sí sería conveniente que den un paso al costado por el bien del mismo presidente y del gabinete”, sostuvo en una entrevista con Canal N.

“No sería la primera vez y yo creo que si él (Castillo) piensa que debe hacerlo (cambios de ministros), lo analice, que escuche a la población en general. Hay muchos que están preocupados y yo creo que sí podría cambiarlos. Si no lo hace es potestad de él, nadie le puede obligar”, añadió.

El Presidente de Perú, Pedro Castillo, y el ministro de Defensa, Walter Ayala, asisten a un desfile militar como parte de las celebraciones del Día de la Independencia, en Lima, Perú, 30 de julio de 2021. Foto: Reuters

Desde que asumió el jueves pasado, el primer ministro Guido Bellido ha sido criticado por sus dichos y, en especial, por la investigación en su contra por “apología al terrorismo”. En ese sentido, el sábado se conoció que el premier podría enfrentar una segunda investigación por presuntos vínculos con la agrupación Sendero Luminoso en la zona del valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAEM).

En todo caso, Bellido ya se encuentra trabajando y el domingo inició una ronda de diálogo con las bancadas del Parlamento. Mañana tendrá encuentros con Acción Popular y Juntos por el Perú, según indicó el diario La República.

No es solo el premier el que ha recibido cuestionamientos. La fiscalía informó la apertura de una investigación contra el nuevo ministro del Interior, Juan Manuel Carrasco Millones. La pesquisa preliminar se llevará a cabo por una supuesta “mala conducta” en relación su puesto como fiscal.

En un comunicado, el Ministerio Público confirmó la investigación y señaló que Carrasco había solicitado una “licencia sin goce de haber” -permiso que un empleador da a un trabajador- el 26 de julio, la cual fue aprobada el 27 de julio. La resolución incluye un permiso de 90 días desde el 28 de julio para Carrasco, especializado en el crimen organizado. Sin embargo, cuando se tomó esta decisión se desconocía el nombramiento del abogado como nuevo ministro del Interior.

Por ello, la Fiscalía ha abierto una investigación preliminar dada “la incompatibilidad para el ejercicio del cargo de ministro de Estado, a fin de determinar si se habrían transgredido normas constitucionales o legales que rigen el Ministerio Público”.

A ello se suma, la controversia en la que está involucrado el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, quien –según el diario La República- aparece mencionado en informes de la Policía como alguien vinculado a líderes radicales como César Tito, considerado afín al Movadef (Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales, grupo creado en 2009 y pide la liberación de los civiles, policías y militares implicados en la guerra interna desatada por Sendero Luminoso) aunque lo ha negado, y Robert Huaynalaya, quien movilizó una facción del Sutep (Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú). Con este último fue acusado por la Fiscalía debido a acciones en un paro de profesores del 2004, en Huamanga.

El Presidente peruano Pedro Castillo, sosteniendo un sombrero, asiste a un desfile militar en Lima, Perú, el viernes 30 de julio. Foto: AP

Otro ministro cuestionado es Juan Silva Villegas de Transportes y Comunicaciones quien, dice el diario, ha recibido multas de tránsito, siendo algunas de carácter graves y otras leves. Además, de acuerdo a documentación mostrada por el programa Cuarto poder, de América TV, en el 2011 fue denunciado por su entonces conviviente por agresión física y psicológica.

Por otro lado, el ministro de Defensa, Walter Ayala Gonzales, suboficial PNP en retiro, fue pasado a disponibilidad el 6 de enero de 1997 por medida disciplinaria al ayudar a recabar la libreta electoral del ciudadano Freddie Usquiano Núñez, quien fugó del Complejo Policial Alcides Vigo Hurtado luego de ser detenido por una requisitoria.

Por otra parte, el congresista Jorge Montoya, portavoz de Renovación Popular, dice que lo primero que se hace es la interpelación. El parlamentario criticó que Héctor Béjar se encuentre como titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, debido a que antes fue guerrillero y es públicamente conocida su postura a favor de regímenes en Cuba y Venezuela. “Deben irse los ministros cuestionados”, dijo.

En el mismo sentido, el congresista de Fuerza Popular, Hernando Guerra García dijo que el Presidente Castillo todavía tiene tiempo para reflexionar y ajustar su gabinete antes de que el primer ministro, Bellido, solicite la necesaria investidura al Parlamento, consignó el diario La República.

Guerra García considera que los titulares de Relaciones Exteriores, Cultura y Defensa no tienen experiencia en el sector. Asimismo, Guerra García cuestiona que el presidente Castillo no le haya puesto un alto al secretario de su partido, Vladimir Cerrón. “Tuvo que decirle que él es el presidente de la República”, aseveró.