Cristóbal Lira, alcalde de Lo Barnechea: “Hacer el loco llamando a cosas que no se pueden cumplir o que no tenemos las facultades, está demás”

El virus Covid-19 suma hoy 746 contagiados en Chile y dos fallecidos. El avance del virus en el país tiene en alerta a todas las autoridades, entre ellas a los alcaldes, que la semana pasada protagonizaron un duro gallito con el Gobierno, pidiendo medidas más drásticas para cortar la propagación del virus.

Entre ellos, los ediles de los municipios de la zona oriente de Santiago fueron de las voces principales que pidieron al Ejecutivo una cuarentena total. ¿Por qué? Fue en su sector donde comenzaron los casos de contagio, y donde todavía se siguen reproduciendo con mayor rapidez a nivel nacional. Los alcaldes de La Reina, Las Condes, La Reina y Vitacura declararon el día viernes cuarentena preventiva en sus comunas.

El alcalde de Lo Barnechea, Cristóbal Lira, fue el único de la zona alta de la capital que no se plegó a estos llamados. “No me sumo, porque no es facultad de los alcaldes la cuarentena y, segundo, porque si bien podemos llegar a la cuarentena total en algún minuto, tiene que ser muy bien planificada y programada, o sino aquí va a quedar mucha gente que vive de ingresos que depende de ventas, que son variables, van a quedar en la ruina", dice a La Tercera PM.

Para el ex subsecretario, los llamados públicos y demandas que han expresado distintos alcaldes generan confusión. “En una emergencia, la cosa más importante es la coordinación y el liderazgo único, no se puede manejar una emergencia si hay descoordinación, si hay autoridades por distintos lados entregando su visión y sus decisiones, eso provoca caos, confusión”, afirma.

Defendiendo la gestión y las medidas que se han anunciado por parte del Presidente Piñera y el ministro de Salud, Jaime Mañalich, Lira explica que en este momento “los alcaldes y el gobierno, todos debemos actuar súper coordinados y dejar que haya una autoridad central que sea vocero”.

¿Cuál es la situación actual por el coronavirus en Lo Barnechea?

La principal medida que hemos tomado es impulsar a que toda la gente que no tiene una necesidad urgente de salir de las casas, se mantenga adentro. Es decir, el aislamiento físico es la medida más relevante y que mejor ha dado resultados en el mundo, especialmente en los países que han tenido buenos resultados como Corea del Sur, etc. Aquí la gente es muy propensa a hacer deporte, salir a caminar, salir con el perro, que teóricamente uno dice bueno, qué importa, pero tiene importancia. Si la gente hace una vida normal, lo que invita es a que otros salgan también, porque se está dando la sensación de normalidad. Por eso he sido muy insistente en el aislamiento.

¿Qué evaluación hace de la cuarentena voluntaria que están realizando los vecinos de su comuna?

No podemos obligar a la cuarentena, pero se ve que han ido respondiendo cada vez más. Al principio la gente no se lo cree, porque siempre dicen ‘a mi no me va a pasar’, pero creo que con todo esto que ha habido del gobierno, la mesa que se armó, la cantidad de comunicaciones, el toque de queda y la información que se ha dado, la gente ya está empezando a tomar mucha mayor conciencia. Yo no he hecho llamado a cuarentena como se ha hecho en otras comunas porque en realidad no me gusta hacer cosas que después no se puedan cumplir.

Otras comunas como Maipú, que dirige la alcaldesa Cathy Barriga, lo han hecho...

Ya, pero si uno va a Maipú, esa cuestión no existe. Entonces, hacer el loco haciendo llamados de cosas que no se pueden cumplir o que no tenemos las facultades los alcaldes, está absolutamente demás. Queda pésimo la autoridad. Aquí hay que ser muy responsable, hay que saber las facultades que uno tiene y por eso que yo no he actuado tan públicamente sino más a nivel local. Me pregunto si en Maipú se cumplió o no la cuarentena. ¡No se cumple! Lo único que pasa es que se pierde autoridad.

¿No está entonces por hacer una cuarentena total en Lo Barnechea?

Seguramente a futuro se va a hacer eso, pero yo no soy la autoridad que debe hacer ese llamado. Yo puedo llamar a que la gente tenga el menos contacto posible, que se quede en su casa en la medida de lo posible, pero no puedo llamar a una cuarentena (total) porque no tengo las facultades. Además hay que seguir funcionando, por ejemplo, los supermercados tienen que seguir abasteciendo a la gente. Las ferias libres tienen que seguir, hay gente que no va al supermercado y se abastece a través de ellas, los feriantes tienen su stock de mercadería comprada, y la idea es no producir una quiebra masiva de pequeños comerciantes y locatarios de la comuna. Es muy importante tratar de mantener algún tipo de actividad porque sino vamos a tener un problema de cesantía y desempleo gigantesco, que igual vamos a tener que enfrentar.

La semana pasada hubo una presión fuerte de los alcaldes llamando a una cuarentena nacional, y la iniciativa la llevaron los de la zona oriente de Santiago. ¿Por qué no se sumó?

No me sumo porque no es facultad de los alcaldes la cuarentena. Y, segundo, no estoy de acuerdo porque si bien podemos llegar a la cuarentena total en algún minuto, tiene que ser muy bien planificada y programada, o sino mucha gente que vive de ingresos, que depende de ventas que son variables, va a quedar en la ruina. ¿Qué vamos a hacer con esa gente? En mi comuna hay un sector importante que es vulnerable y que ya está teniendo problemas, por eso que yo hice un llamado a la gente que tiene empleada gente de la comuna a que por favor si los va a mandar a su casa de vuelta, les siga pagando el sueldo.

Hubo muchas críticas a esta presión. Se dijo que los alcaldes tienen la elección por delante, que no son especialistas en salud, y que confunden a la población cuando se requiere un solo vocero. ¿Qué dice usted de esas críticas?

Yo manejé el Comité de Emergencia del terremoto del 2010, era director ejecutivo del Comité de Emergencia, el secretario ejecutivo. Le puedo decir que en una emergencia, la cosa más importante es la coordinación y el liderazgo único, no se puede manejar una emergencia si hay descoordinación, si hay autoridades por distintos lados entregando su visión y sus decisiones. Eso provoca caos, confusión, que la gente no sepa qué hacer porque escucha distintos mensajes de distintas autoridades. Vi con preocupación mucha presión de muchas partes, del Colegio Médico, todos cada uno con sus ideas de nuevas medidas. Los alcaldes y el gobierno, todos debemos actuar súper coordinados y dejar que haya una autoridad central que sea vocero.

En Santiago hay más contagios en el sector oriente hasta este momento. ¿Por qué se da eso?

Bueno, obviamente que esto nos llegó de afuera y aparentemente en este sector hubo más gente que viajó y la contaminación llegó antes en este sector. Ahora, lo importante es detectarlo lo antes posible para que esa gente se aísle y no siga tomando contacto con más gente como lo que ha ocurrido en algunos casos.

¿Qué opina del rol que está teniendo el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, quien criticó duramente al gobierno y ahora forma parte de la mesa social?

La mesa que se formó ayer es muy adecuada porque lo que hace es ordenar a las distintas autoridades y representantes, en este caso los alcaldes, para que trabajen en forma coordinada con el gobierno y más que lanzar ideas por la prensa, las lancen en esa reunión. Se toma la decisión y hay un solo vocero que las comunica.

Codina dijo ayer que esta crisis “hay que pagarla en contracción económica, no con vidas” y que el ministro Mañalich tiene que tener “un cambio de actitud”.

Yo creo que tanto el Presidente de la República, como el ministro de Salud, están haciendo un muy buen trabajo, las cifras lo avalan porque están demostrando que el tema se ha ido controlando de alguna forma. Eso básicamente ha respondido a que se están estudiando las fórmulas que han resultado en otros países y las están aplicando, como es la masificación de que la gente que está enferma se aísle o la cuarentena progresiva. Estoy muy de acuerdo con la mesa que se hizo y con la forma que hoy día se está trabajando, no como estábamos trabajando la semana pasada.