Críticas por manejo de la crisis en Perú: Permanencia en el cargo de primer ministro se complica

En medio de los cuestionamientos al gobierno de Pedro Castillo por el manejo de la crisis social que afecta a Perú, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, descartó que haya presentado su carta de renuncia y precisó que el gabinete se encuentra sólido.

“Les comunico que no he presentado mi renuncia, el gabinete está muy sólido, estoy muy contento con este equipo que viene trabajando por el bien del país”, sostuvo en una conferencia de prensa. “Hemos puesto al país entre los primeros del mundo en cuanto a vacunación, hemos restablecido las clases en la mayoría de colegios”, agregó.

De esta forma, Torres dio a entender que permanecería en el puesto pese a que crecen las voces que ya piden su renuncia, debido a diversas controversias y el mal manejo que ha tenido durante las protestas ciudadanas registradas desde el 28 de marzo por el alza en los precios de combustibles y alimentos.

Una de sus últimas polémicas se produjo tras sus declaraciones a Blu Radio de Colombia. Consultado sobre una eventual renuncia del mandatario en estos días debido a la ola de protestas, Torres dijo que no lo descartaba. “Bueno, en el Perú todo es posible. Vuelvo a decir que esto no es novedad en el país. Hemos tenido cinco presidentes y tres Congresos en cinco años. Nosotros tratamos de superar, tratamos de dialogar con la parte contraria, pero la parte contraria solo se fija en su interés que son los monopolios y oligopolios”, indicó.

Tras estos comentarios, fuentes del Ejecutivo dijeron al diario La República que en el gobierno evaluaban cambiar al jefe de gabinete. Aunque si bien se desconoce los motivos, entre ellos estaría el mal manejo durante la crisis social.

Aníbal Torres durante una sesión del Consejo de Ministros.

Fue justamente su propuesta ante el alza de los productos básicos de la canasta familiar el que causó una gran controversia. Torres sugirió que la población reemplazara el pollo por el pescado. Al ser consultado por Canal N si él lo había hecho, respondió molesto: “No le voy a contestar, señor lo que usted quiere, no estamos tratando mi situación personal”.

El jefe de gabinete evitó además responder sobre las declaraciones del ministro de Defensa, José Luis Gavidia, quien minimizó las muertes por el paro de transportistas. Torres dijo que de los fallecidos, “uno murió, creo, porque caminaba cerca del río y el otro en accidente de tránsito”. “Informen la verdad”, exigió.

Según el diario El Comercio, cuando los periodistas le consultaron si el gobierno “reconocía” que se había equivocado en los últimos días, Torres respondió: “El Presidente ya pidió disculpas, qué más quiere usted (...) Quieren buscarle al gobierno cualquier error, aquí no hay error, lo que ha habido es una recomendación a la población para reemplazar el pollo por pescado”.

“¿Cambió su dieta?”, le volvió a preguntar el periodista de Canal N. Sin embargo, Torres continuó negándose a responder.

En otro momento, le consultaron cómo las personas irían a comprar alimentos si había toque de queda y no se había previsto alguna medida para el abastecimiento de la población. “¿La gente no come entonces hoy día?”, le preguntaron los periodistas a Torres. El ministro subestimó el problema y respondió que “siempre hay donde comprar alimentos”.

El pasado 15 de marzo, cuando Torres había sido involucrado en las declaraciones que la lobista Karelim López dio a la Fiscalía, el jefe de gabinete negó conocer a la empresaria y expresó su molestia en su cuenta de Twitter.

“La bazofia de golpistas no sabe qué inventar para justificar la vacancia. No conozco a Karelim L., nunca me he dirigido a ella directa ni por terceras personas. La Fiscalía debe esclarecer estas falsas imputaciones”, escribió.

Dos fuentes del Ejecutivo dijeron al diario La República que Torres había presentado su renuncia, pero que el Presidente Castillo no la había aceptado. El premier, agregaron las mismas fuentes, le solicitó al mandatario también que sacara del gabinete a los ministros de Defensa, José Gavidia, y al de Interior, Alfonso Chávarry, como principales responsables del manejo del orden interno durante las manifestaciones.

La policía antidisturbios contiene a los manifestantes durante una protesta en Lima. Foto: Reuters

El excongresista Daniel Salaverry, que desde hace una semana volvió al entorno presidencial, dijo a La República que se realizarán cambios. “Sé que hay ministros que han puesto su cargo a disposición”, aseguró. Los trascendidos apuntan a que serían siete, pero Salaverry no precisó. “No puedo asegurar cuántos de ellos son. No voy a entrar en detalles”, respondió.

“De que va a haber cambios (en el gabinete), espero que los haya, como consejero le he recomendado ello y, además, la población así lo ha hecho sentir no solo ayer, sino en los últimos meses”, sostuvo.

En la misma línea, congresistas de distintas bancadas, que conversaron con el periódico El Comercio, estiman que el primer ministro debería renunciar, ya que se necesita una renovación del gabinete.

“El presidente debería renovar su gabinete. Si no lo hace, asumirá el costo político”, sostuvo a título personal Ruth Luque, vocera de Juntos por el Perú. Añadió que el nuevo Consejo de Ministros tendría que ser de “de ancha base, convocando a personas idóneas, con capacidades técnicas que ayuden a dar respuestas rápidas y concretas frente a la envergadura de la crisis”. La misma que, a su juicio, “no está siendo adecuadamente atendida”.

Mientras que Lady Camones, primera vicepresidenta del Congreso y legisladora de Alianza para el Progreso, indicó al periódico que Torres “no da la talla” y dirige a un equipo que “no está técnicamente preparado para solucionar los problemas”. “Debería haber una renovación completa del gabinete. Pero realmente la solución es la renuncia de Pedro Castillo. Esperemos que en nombre de ese pueblo que tanto evoca, y que hoy le pide que renuncie, le haga caso”, sostuvo.

Al respecto, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, aseveró que la salida a la actual crisis es la renuncia del Presidente Pedro Castillo, pues una vacancia es inviable por no contar con los votos necesarios.

En diálogo con Panamericana Televisión, la titular del Parlamento refirió que con los votos de las tres bancadas de izquierda, Juntos por el Perú, Perú Democrático y Perú Libre, se bloquea cualquier intento de destitución. “Lamentablemente, creo que es momento de que el presidente evalúe dar un paso al costado. Esa moción (que exhorta al presidente a renunciar) entrará también en la agenda del pleno para que se de debata. No sabremos si se aprueba o no hasta que se debata”, manifestó.

Durante la sesión del IV Consejo de Ministros Descentralizado realizado hoy en Huancayo, Junín, tras las protestas sociales, Torres volvió a protagonizar una polémica. Ello, luego que al hablar de la necesidad de mejorar la infraestructura en el país pusiera como ejemplo a la Alemania nazi.

“Sin infraestructura el país no puede desarrollarse. Las vías de comunicación son como las venas, las arterias en el ser humano para poder sobrevivir y avanzar. Les pongo un ejemplo: Italia y Alemania eran igual que nosotros. Pero en una oportunidad, Adolf Hitler visita el norte de Italia y (Benito) Mussolini le muestra una autopista construida desde Milán a Brescia. Hitler vio eso, fue a su país y lo llenó de autopistas y aeropuertos y convirtió a Alemania en la primera potencia económica del mundo”, dijo Torres.

Aníbal Torres en el IV Consejo de Ministros Descentralizado en la ciudad de Huancayo, en Junín. Foto: Agencia Andina

Durante la sesión descentralizada del Consejo de Ministros en Huancayo, ciudad a la que llegaron los ministros para conseguir consensos que garanticen la paz social, Torres también pidió disculpas por haber afirmado que la Policía no era eficiente y destacó el trabajo de las fuerzas del orden durante las protestas que se desarrollaron en los últimos días en diferentes zonas del país.

“Pido disculpas a todo el Perú por frases y palabras que, en el calor de la presión se pueden decir, que en el estrés que vivimos estos días, habíamos señalados que pudieran ofender a las personas”, refirió.

Asimismo, Torres anunció que el Ejecutivo enviará un proyecto de ley al Congreso a fin que en la Constitución se prohíba los monopolios, oligopolios y las posiciones dominantes. “Dentro de esa economía social del mercado presentaremos al Congreso mañana o pasado, a más tardar, un proyecto de ley para que en la Constitución se prohíba los monopolios, los oligopolios, las posiciones dominantes porque ciertos centros de poder económicos son los que fijan los precios altos”, sostuvo.

Pese a las disculpas y propuestas del premier, la crisis parece estar pasándole la cuenta a Castillo. Cuando llegó a Palacio de Gobierno, en julio pasado, el jefe de Estado tenía una aprobación del 39%, pero hoy, nueve meses después, su aceptación apenas alcanza el 19%, según una encuesta de Datum publicada por el diario Gestión. Se trata de la cifra de aprobación más baja en este lapso en comparación con sus antecesores en el cargo. A la par del incremento de su desaprobación, un 76% rechaza la gestión de Castillo.

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, cuenta con una mayor desaprobación en Lima y el centro del país, con 69% y 60%, respectivamente. Este alto rechazo también afecta al Congreso, ya que ese índice creció en seis puntos porcentuales si se compara con el mes de diciembre. Su desaprobación es de 85% tanto en los segmentos A, B, C y D, según consigna la cadena RPP.