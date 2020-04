¿Cuánto afecta a Chile la orden de Trump? El factor 3M que abre la discusión por mascarillas

Bajo secreto de Estado. El Ministerio de Salud impuso total reserva en sus próximos pasos para el abastecimiento de insumos médicos para combatir el coronavirus, luego de que ayer el titular de la cartera, Jaime Mañalich asegurara que “se ha declarado una suerte de guerra” por estos entre los países afectados por la pandemia.

A la fecha, Estados Unidos suma más de 9.500 muertos por Covid-19 y el gobierno de Donald Trump ha debido tomar medidas extremas. El pasado jueves, el mandatario invocó una antigua ley de la Guerra de Corea para obligar a varias empresas proveedoras de insumos a no exportar sus productos, priorizando la demanda local. Entre ellas, 3M. El objetivo de la medida apunta a evitar la venta de mascarillas N-95 a Canadá y países de América Latina.

Tal ha sido el interés de EE.UU por evitar la fuga de los insumos médicos vitales del gobierno que en cuanto entró en vigencia la normativa, autoridades de ese país bloquearon el despegue de un avión con 600 ventiladores mecánicos que el gobierno de Brasil había adquirido y que fueron requisados en el aeropuerto de Miami.

“Esto no ha ocurrido sólo en Estados Unidos, también; ha pasado en Turquía, Francia y en varios países donde por la necesidad local se han usado poderes extraordinarios. Estamos en una guerra por los recursos de salud y en ese sentido afortunadamente, nuestro Presidente aceptó la visión que le transmitimos en enero de que esto iba a ser una cosa dramática y tenemos una ventaja frente a otras naciones por haber actuado oportunamente”, explicó Mañalich esta mañana a Cooperativa. La autoridad aseguró que no entregaría detalles, pero aclaró que sería más de un avión que se utilizaría para recoger ventiladores mecánicos y otros insumos comprados a China.

¿Qué implicancias puede tener en Chile que 3M ahora se vea obligada a vender sus productos solo en EEUU? Según explicó el propio ministro de Salud a La Tercera PM, las consecuencias serían prácticamente nulas, pues existe una amplia red de proveedores que podrían suplir la oferta de insumos.

A pesar de ello, la autoridad sigue muy atenta a las repercusiones que acarrea la medida que genera inquietud en la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast), órgano clave para el suministro de insumos para el sistema de salud público frente a la enfermedad. Al día de hoy, el organismo mantiene una orden de compra en curso con 3M por 200 mil mascarillas del modelo N95, más conocida como “mascarilla quirúrgica”, que es la que utiliza el personal médico. Estas se producen en EE.UU. y son importadas a Chile.

El contrato fue enviado el viernes a las dependencias de 3M Chile y sólo resta la recepción de las mascarillas. Si bien estaba listo para que ello ocurriera hoy, se postergó todo para el próximo miércoles. Desde la compañía aseguraron stock.

Por medio de un cuestionario, 3M Chile -liderado por la gerenta general Ximena Auil- respondió a las consultas planteadas por La Tercera PM, asegurando que la compañía “tiene conocimiento del memorando ejecutivo del Presidente de los Estados Unidos con respecto a la Ley de Producción de Defensa”. “Actualmente estamos analizando todas las posibles formas de satisfacer las necesidades nacionales de Chile. Continuaremos brindando información actualizada a medida que esté disponible”, aseguró la empresa.

“Estamos comprometidos con el gobierno de Chile para mantener, en la medida de la disponibilidad de producto en nuestras fuentes de suministros, los flujos de abastecimiento de equipos de protección respiratoria que nuestros profesionales de la salud requieren”, explicó la compañía.

“Desde 3M instamos a los gobiernos de todo el mundo a trabajar juntos para garantizar que las cadenas de suministro puedan operar de manera eficiente y efectiva, y de esta forma los productos críticos puedan llegar a las áreas donde más se necesitan”, remató.

El 20 de marzo, Ximena Olave, Government Affairs & Market Manager de 3M Cono Sur, se reunió con Diego Solar, jefe de inversiones del Minsal, para pedirle que interceda ante el Instituto de Salud Pública (ISP) para agilizar la aprobación y certificación de otros modelos de respiradores N95 que hoy no se comercializan en Chile “que podrían ser utilizados en esta contingencia”.

“En caso de existir la aprobación por parte de Uds. para importar y traer estos respiradores 3M N95 a Chile, nos apoyen como gobierno frente al ISP, para dar la agilidad en la aprobación y certificación local, que son necesarias para su comercialización, de modo de poder responder más expeditamente a estas necesidades”, se estampó en la solicitud de audiencia mediante ley del Lobby.

Repercusiones políticas

El anuncio del gobierno de Estados Unidos también ha generado repercusiones en el mundo político. El presidente de RN, Mario Desbordes publicó en su cuenta de Twitter que “si 3M nos suspende exportación de estos elementos necesarios ante la crisis de salud, aunque sea por orden de Trump, Chile debería dejar de comprar de manera definitiva y a nivel estatal, todos los productos de esa marca por no ser proveedor confiable”.

En línea, el diputado DC Gabriel Silber recalcó que “en materia comercial el principio de reciprocidad es importante. Si 3M nos cierra las puertas cuando más requerimos sus productos, el sistema público de compras debiera sancionar a esta empresa como proveedora del Fisco y sus Instituciones”. De igual manera, el parlamentario Andrés Celis (RN) afirmó que "en el fondo, Trump está haciendo un chantaje a 3M, pero no cortaría relaciones con la compañía. Solo los notificaría como un proveedor no grato, pero no los eliminaría de todas las circunstancias”.

En tanto, el también diputado Ignacio Urrutia, sostuvo: “Sería un error vetar a una firma determinada de un país con el cual tenemos tanto comercio, podría tener repercusiones en otros productos y lejos los más perjudicados seríamos nosotros”.