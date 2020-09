De “cumplimos con el propósito” a “no era una fecha adecuada”: Las reacciones que deja la campaña Vamos Chilenos

La preocupación constante de los animadores, la lenta respuesta del público, las críticas en redes sociales y un rating más bajo que la última Teletón. Son algunos de los puntos en contra que deja la inédita campaña Vamos chilenos, la última cruzada televisiva y solidaria impulsada por Don Francisco, que pese a realizarse en medio de la pandemia -con todas las dificultades técnicas que eso conlleva- y durante un fin de semana de celebraciones de Fiestas Patrias, consiguió reunir más de $16 mil millones para ir en ayuda de los adultos mayores afectados por la emergencia sanitaria.

Cerca de la mitad de la meta autoimpuesta que fijaron sus organizadores, aunque en las jornadas previas se informó que no habría un monto fijo a alcanzar.

Dependiendo del punto de vista desde el que se le analice, la campaña televisiva realizada el viernes y sábado pasados arroja un balance diferente. Entre sus gestores, la idea que prevalece es que se trató de una auspiciosa primera vez y con resultados en general satisfactorios, aunque no reniegan de las dificultades que enfrentó el evento.

“Efectivamente, al ser una primera jornada, tuvimos un monto menor al que pudimos haber esperado, por los 5 mil o los 6 mil millones, y ayer (sábado) se hizo todo el esfuerzo, tanto de la ciudadanía, las empresas, las donaciones de instituciones privadas que se habían comprometido”, comenta Ignacio Sánchez, rector de la Universidad Católica, institución encargada de canalizar los aportes monetarios de la campaña a través de su Fundación Conecta Mayor.

“Yo entiendo que cada uno dio su mayor esfuerzo, pero también entiendo que fue complejo para la ciudadanía poder colaborar en una campaña que requería mucha entrega, habiendo tenido las dificultades que hemos sabido todos han tenido”, reflexiona el rector.

“Hay que pensar que tenemos una situación económica difícil de nuestra población, que hay mucha cesantía, mucha situación de vulnerabilidad económica y, a pesar de eso, se ha podido recolectar de manera muy importante todos estos recursos. Entonces con poco tiempo, con adversidad, con situación difícil, a pesar de todo eso, hemos podido avanzar en el monto recaudado y eso nos llena de alegría”, agrega.

¿Fue un error en ese sentido fijar una meta monetaria específica que finalmente no se alcanzó? “Nosotros siempre dijimos que no íbamos a tener metas ni cómputos. Lo que terminó pasando es que nosotros queríamos cumplir con este deseo o con esta, no sé si promesa, pero aspiración más bien, de poder favorecer a 80 mil personas mayores. Eso te empujaba a tener una meta para cumplirla. En ese sentido cumplimos con el propósito”, destaca Ximena Casarejos, directora de la Fundación Teletón. “Lo importante es que vamos a poder cumplir con este dinero que recogimos para las 80 mil personas”, agrega Casarejos. “Más allá de la plata, le dimos visibilidad a las personas mayores. La instalamos en el corazón de Chile de vuelta. Eso es lo más valioso de esta campaña”.

Concuerda en ese punto Patricio López, coordinador general de la transmisión. “Creo que como programa logramos el objetivo: visibilizar a los adultos mayores, acompañar a la gente en las Fiestas Patrias, con mucha participación no solo en el programa sino también en redes sociales”, considera. Esto a pesar de que no se consiguió la recaudación esperada. “Nosotros siempre dijimos que la donación en el programa, como objetivo de programa, estaba en segundo plano. Sabíamos, teníamos claro que Chile está pasando por un momento difícil económicamente, que la gente no está en condiciones de colaborar, no todo el mundo, por eso el mensaje estaba en los que podían colaborar, en los que tenían más recursos. Es verdad que queríamos llegar a seis meses de este kit de alimentación y lamentablemente no pudimos hacerlo, pero sí logramos el objetivo principal de esta recaudación”, añade López.

“Hoy en día en nuestro país todo lo que una es positivo. Y creo que estas campañas que hace Don Francisco apuntan justamente en ese sentido, de unir. Creo que la causa era tan noble como la causa de la Teletón, que es poder conectar a adultos mayores con la tecnología. Por tanto creo que la campaña fue muy buena para Chile, fue positiva y ayuda a la convivencia nacional”, analiza Mauricio Correa, director general de la transmisión de la Teletón entre 2003 y 2010, quien estuvo siguiendo desde su casa el evento solidario las noches del viernes y el sábado.

Con todo, el actual productor general del Festival de Viña por Canal 13 considera que hay algunos elementos que pudieron haber afectado el resultado de la cruzada y su sintonía, muy por debajo de las cifras que logró la pasada Teletón: si el evento de este fin de semana promedió 26,7 puntos de rating en el horario prime del sábado -según datos de Kantar Ibope-, la Teletón de abril marcó 39,3 unidades en su jornada de cierre, hace cinco meses y bajo las mismas adversidad técnicas.

“Es una fecha de celebración de Fiestas Patrias, por lo tanto no es una fecha adecuada para hacer esta campaña”, dice Correa, quien pese a esto cree que “lo que se quiso hacer, se pudo hacer (...) entonces veo el vaso medio lleno”.

Y aunque prefiere no criticar la transmisión, (“Es muy difícil hacer un programa sin público”, opina), el director de TV subraya otro punto que, en su opinión, “debilita” la transmisión: la ausencia en el teatro de Mario Kreutzberger, quien a sus 79 años -y tal como en la pasada Teletón- optó por participar desde su casa, para cuidar su salud.

Para Correa, no hay nadie actualmente en la televisión que pueda reemplazar el magnetismo y poder de convencimiento del creador de Sábado Gigante.

“El que mueve todo esto es Don Francisco, no visualizo alguien que tenga hoy la capacidad, las ganas y el horizonte que tiene Don Fransico para hacer estas campañas”, comenta.

Patricio López también entrega sus impresiones acerca de la transmisión y la sintonía obtenida. “Sabíamos que eran unas fechas difíciles para llamar a la audiencia. Sí, la gente está en su casa pero está esperando el 18, está haciendo el asado, está viéndose con su familia después de mucho tiempo, entonces sí, efectivamente la gente está en su casa pero también había que ser suficientemente creativos para tomar la atención de la audiencia, de la gente”, analiza y añade: “Tiendo a pensar preliminarmente que fue un 18 con un encendido más alto de lo que se acostumbra a tener, pero creo que ese análisis hay que hacerlo con un poco más de tiempo, con los datos de composición de audiencia, de rating. Seguramente este programa se va a evaluar en estos días con algún estudio, pero como equipo quedamos súper satisfechos porque sentimos que hicimos un buen programa, en la medida de las posibilidades que teníamos por toda la contingencia de la pandemia”.

Otro rostro histórico de la Teletón, Antonio Vodanovic, también se queda con el saldo positivo de esta primera edición de Vamos Chilenos. Aunque en su caso -confiesa-, su opinión es más distante, ya que no pudo seguir la transmisión del fin de semana ni ser parte del equipo de animadores.

“Creo que soy parte de los adultos mayores, naturalmente todo lo que sea ayudar es bienvenido, pero no tuve tiempo ni estuvo en mis prioridades preocuparme de esta campaña”, reconoce el ex animador del Festival de Viña, quien anoche estrenó una nueva temporada del programa de talentos Yo Soy, de Chilevisión.

Sobre su ausencia del evento benéfico, profundiza: “No fui invitado, yo he conversado varias veces con Mario y le he dicho que mis capacidades hoy no son como las de ayer, y por eso no he estado en las últimas Teletones, porque no tengo la rapidez mental, no me siento cómodo, no me siento seguro en un escenario y por eso no he aceptado hacer ningún programa de TV salvo ser jurado como ahora en Yo soy”.

Enrique Maluenda, otro infaltable en cada edición de la Teletón que también participó de Vamos chilenos desde su casa, cree que, si bien el evento no fue un éxito, se trató de un “buen esfuerzo”. “No se logró la meta básica que pretendía Mario por dos motivos: uno, que estaba sin plata mucha gente, mucha gente sin trabajo debido a la pandemia, y lo otro que eran las Fiestas Patrias, que la gente quizás está distraída en tratar de celebrar en privado la reunión. Lamentablemente no fue un éxito como Mario esperaba”, señala el animador.

¿Debería extenderse en el tiempo la idea de Vamos chilenos? “Creo que la gente también debe tener un límite para entregar sus donaciones”, plantea el exconductor de El Festival de la Una. “Dos donaciones al año, pedir plata para la Teletón y después para los abuelos, creo que no es conveniente, creo que solamente la Teletón es la que debe mantenerse, a menos que se cambie de fecha y se haga más distante de la Teletón”.

Reacciones polarizadas

A diferencia de lo que plantean sus figuras históricas y sus organizadores, la visión de las redes sociales, como suele ocurrir en estos casos, fue mucho más polarizada en torno a esta primera edición de Vamos Chilenos: mientras algunos usuarios criticaban un supuesto “aprovechamiento político” del evento por parte de algunos artistas invitados que se manifestaron a favor de la opción Apruebo en el plebiscito de octubre -lo que motivó hashtags en contra de la cruzada-, otros reprocharon la figuración de marcas y gremios empresariales en la transmisión.

“Cuándo será el día Don Francisco entienda (sic) que los problemas de los pobres no se resuelven mendigandole a los ricos sino a través de subirle los impuestos”, tuiteó el diputado Jaime Naranjo durante el sábado. “Chile es el único país en el mundo que cree que haciendo teletones se resuelven los problemas de injusticia”.

“Efectivamente las redes sociales tienen un espíritu más crítico frente a lo que estábamos viviendo, frente a lo que estábamos haciendo”, responde Ximena Casarejos. “Pero en términos generales nosotros sentimos que este es el inicio de una linda campaña que esperamos que quede en el corazón de los chilenos y que esta gran meta que cumplimos permitirá devolverles a las personas mayores el lugar que se merecen en la sociedad”.

Una opinión distinta plantea Cristian Leporati, director de la Escuela de Publicidad de la Universidad Diego Portales, quien cree que Vamos Chilenos “pecó al repetir un modelo ya agotado, en términos de credibilidad”. “Esa mecánica tipo Teletón de mostrar a la gente apoyando, gente del espectáculo, empresarios, todo ese modelo de entretención, de entretenimiento para atraer la atención y donar, también creo que es un modelo agotado”, comenta.

El académico agrega: “Mi hipótesis es que el modelo de Don Francisco como rostro de actividades altruistas es un modelo que está agotado, que es más bien de otra época, así lo entienden las personas porque lo ven como algo circunstancial y es algo que se ha desgastado. Es lo que le pasa a Vamos Chilenos, por eso es que fracasa, es repetir un modelo que ya no da más, y eso no quiere decir que el altruismo no sea importante, pero hoy en día la sociedad y el mundo en general exige al estado, a las empresas, a las organizaciones sociales en general un compromiso de fondo y no accesorio”.