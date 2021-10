De las mil UF a los 400 mil millones de dólares: la inquietud en el comando de Boric por sus traspiés económicos

“Sobre financiamiento, bueno, no alcanzo a decirlo ahora, pero tenemos bastantes propuestas en nuestro programa y vamos a requerir al menos 400 mil millones de dólares al año para agua potable rural y lo mismo para la recuperación ecosistémica, así que, en eso vamos a estar”.

Esas fueron las declaraciones del candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, en el marco del debate presidencial sobre “el futuro del Agua en Chile”.

No hay dos opiniones en el comando del abanderado que el de ayer fue un traspié que preocupa porque no el primero que el puntero en la carrera presidencial evidencia en materia económica.

El error de Boric en el debate fue aprovechado al instante por su contendor del Partido de la Gente, el economista Franco Parisi, quien le espetó que esa cifra correspondía a “cinco años del presupuesto de la nación”. De hecho, según la ley de presupuesto 2021, el balance anual para este año alcanza los US$ 73 mil 234 millones. Apenas ocurrió, el error se viralizó con rapidez en las redes sociales.

La inquietud entre los partidarios del diputado también se hizo sentir con rapidez al interior del comando, porque hasta ahora uno de los puntos fuertes de Boric había sido la ausencia de errores en el marco de los debates. Y esta semana quedó claro que uno de los flancos más débiles del candidato son los números.

El día anterior, en el mismo canal, el diputado por Magallanes admitió que no tenía “la cifra exacta” tras asegurar que su propuesta de impuestos al 1% más rico del país sería de acuerdo a los ingresos al mes “sobre las 1.000 UF en el caso de las empresas”.

“No, no. 1.000 UF... No tengo la cifra exacta en este momento, pero pido por favor…Bueno, por eso acá muchas veces se hace un juego con las cifras, y seguramente después van a tratar de salir a atacar por esto”, sostuvo después que le indicaran que ese monto -cerca de los 30 millones de pesos- no era alto.

Este tipo de impasse inquieta al frenteamplismo porque a cuatro semanas de la primera vuelta presidencial es clave que el parlamentario demuestre que es infundada la crítica de sus contricantes de que no está preparado para gobernar.

El error se torna aun más inoportuno cuando su principal contendor, José Antonio Kast (Partido Republicano) ha ido creciendo en las encuestas.

Afectaría el voto de mayor edad

Si bien en la coalición coinciden en que estos errores no lo afectarían al nivel de sacarlo del primer lugar en la carrera presidencial, algunos dirigentes sostienen que sí podría ser un tema relevante para la población de mayor edad, quienes, según los números que manejan en ese comando, ya eran menos proclives a votar por Boric.

En ese sentido, algunos en Apruebo Dignidad reconocen que esto podría afectarlo respecto de la proyección de sus capacidades, pero son enfáticos que no tendría un impacto sobre sus “atributos personales”. “Es normal que cuando un candidato va puntero esté sufriendo el escrutinio más estricto de todo. Gabriel, más allá del cansancio, de los lapsus en dos días seguidos, creemos que en ningún caso afecta el principal atributo de Gabriel: su convicción por la dirección de los cambios, su capacidad de escuchar y de lograr los acuerdos que permitan tener un país digno y estable”, aseguró el jefe político de la campaña, Giorgio Jackson (RD).

Mientras que el diputado Marcelo Díaz (UNIR), sostuvo que “el lapsus de una cifra, que evidentemente fue eso, no define una elección presidencial. Hay un esfuerzo, muy legítimo por lo demás, de escrutar a quien lleva la delantera”.

Pese a esto, algunos de los dardos al interior del comando apuntaron al rol del equipo programático y del entorno más cercano a Boric. “Es responsabilidad del equipo tenerle a la mano lo que necesite o aconsejar no meterse en temas que no se han preparado”, sostiene un dirigente del comando.

De hecho, según las mismas fuentes, una fórmula para contrarrestar un eventual daño sería enfatizar más el programa y el mensaje de que Apruebo Dignidad representa los “cambios profundos”. De todas maneras, los siguientes pasos de la estrategia se abordarán hoy en la reunión del equipo político del comando.

“Creo que Gabriel dice como cientos de cifras a la semana. Si tiene un lapsus en algunas de ellas, creo que es algo normal. (...). Ahora, si esto se transforma en un flanco electoral, creo que a la gente le importan mucho más otro tipo de cosas que lapsus en números: compromiso con el fin a las AFP o terminar con las zonas de sacrificio o que las Pymes no terminen endeudadas”, aseguró la coordinadora del programa, Javiera Martínez (RD).