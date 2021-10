400 mil millones de dólares: el nuevo tropiezo con cifras de Boric en debate sobre el agua

Un nuevo error con cantidades complicó al candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, en el debate televisivo que tuvo lugar la noche del jueves sobre el agua.

En el debate emitido por La Red y en el que solo el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, se excusó de participar, Boric abordó sus propuestas frente a la sequía y el cambio climático.

Consultado por “¿cuáles son sus propuestas concretas para enfrentar la crisis hídrica?”, el aspirante del Frente Amplio a La Moneda, mencionó una cifra que le valió ser corregido por Franco Parisi, candidato que debutó en este tipo de instancias en la actual carrera presidencial.

“La realidad demuestra que las soluciones que se han hecho en el pasado sencillamente no son suficientes. (...) Nos vamos a jugar y vamos a apostar por obras públicas verdes, invertir fuertemente en infraestructura basada en procesos naturales, como recarga de humedales, técnica de siembra y desecho de agua, control de erosión, protección de cabecera de cuenca y repensar la agricultura. Ante la crisis climática es tremendamente importante. Sobre el financiamiento, no alcanzo a decirlo ahora, pero tenemos bastantes propuestas en nuestro programa, vamos a requerir al menos 400 mil millones de dólares al año para agua potable rural y lo mismo para la recuperación ecosistémica”, planteó Boric.

El presupuesto del país este año fue de US$ 101.000 millones y para el año próximo se proyecta un total de US$ 82.000 millones.

“Estoy espantado, Boric, 400 mil millones de dólares: ¿Qué te pasa? Son cinco años del presupuesto de la nación”, le espetó Franco Parisi al legislador, que corrigió acotando que se refería a 400 millones de dólares.

“No, no, dijiste 400 mil millones, por favor, revísalo”, replicó Parisi a su vez, recomendando a sus contendores a que sus equipos le hagan presupuestos para que estén más preparados.

Posteriormente, en la cuenta de su candidatura en Twitter, Parisi insistió con el punto. “¿400 mil millones de dólares el presupuesto de Gabriel Boric para temas hídricos? ¿5 años del presupuesto nacional de Chile? ¿Quién lo asesora?”, inquirió el economista.

También cuestionó al diputado en la red social el candidato de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel. “Impresionante Gabriel Boric en #DebateAguaxLared prometiendo inversión de 400 mil millones de dólares para solucionar el problema del agua en Chile y hablando del 150 metros cúbicos de consumo. Hay un problema con las cifras en el manejo de su programa de revolución boutique”, escribió Sichel.

Por su parte, el candidato de Republicanos, José Antonio Kast, criticó el desplante de Boric en torno a las cifras. “Ningún candidato tiene por qué ser experto en todo, porque es un ser humano, pero no puede ser experto en nada. Y eso es lo que yo veo en el candidato Boric que plantea un discurso, pero que no tiene los fundamentos para argumentar seriamente. Si él de verdad quiere ser presidente de la República, no puede tener dudas de cuál es el valor de la UF, si él quiere solucionar el problema del agua no puede confundirse en los miles de millones de dólares que se requiere para esto, si él quiere administrar un presupuesto, de qué tamaño es la partida de cada uno de los ministerios y cómo va a incentivar el crecimiento. La economía no es lo fundamental, pero es importante”.

“Alguien que tuvo la posibilidad de desarrollarse en el ámbito universitario, alguien que ha ejercido como parlamentario ya varios años, no puede confundir lo que es el monto de la UF, que es algo que los chilenos vivimos en el día a día. Ni tampoco puede confundir los millones de dólares. No puede ser que no conozca las cifras básicas económicas en nuestra patria”, agregó.

El episodio se suma al traspié que tuvo en una entrevista televisiva en el que señaló que el 1% de los ingresos más altos en el país, en el caso de empresas corresponden a 1.000 Unidades de Fomento al mes, cifra levemente superior a los 30 millones de pesos al valor actual de la UF. Advertido del error, se excusó señalando que no contaba entonces con el número exacto y que para ello contaba con asesores.

Su desempeño en esa entrevista fue cuestionado por Matías Muchnick, CEO y cofundador de la startup NotCo, que fue elegido como Emprendedor del Año por la Asech el 2019. Muchnick sostuvo que si el candidato si estuviera presentando su idea a inversionistas “no levantaría un peso”.