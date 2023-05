El debate cruzado que pone a la UDI como epicentro del ‘terremoto’ que se cierne sobre la derecha

Hace unas tres semanas, en dos reuniones sucesivas de la comisión política de la UDI, se pusieron sobre la mesa las distintas visiones sobre qué hará el partido mañana lunes 8 de mayo, cuando ya estén sobre la mesa los resultados de la elección de consejeros constitucionales que se realiza hoy.

Si bien las expectativas para la oposición son positivas -en La Moneda y el oficialismo manejan incluso el escenario de que Chile Vamos, el Partido Republicano y el Partido de la Gente obtengan los 3/5 del órgano-, el cuánto avance la tienda que fundó José Antonio Kast tiene inquietas a las filas de la UDI, RN y Evópoli. Y sobre todo a los gremialistas, que son el epicentro del terremoto que podría provocar en la derecha una votación muy alta de los republicanos.

Su cercanía en el origen -Kast y varios de sus cercanos provienen de la UDI- y el estilo de ser oposición al gobierno de Gabriel Boric han complejizado el posicionamiento de la tienda que dirige el senador Javier Macaya, lo que se agudizó luego de que éste se jugara por continuar el proceso constituyente tras el triunfo del Rechazo el 4 de septiembre pasado. Esa vez, los republicanos definieron por no hacerse parte del Acuerdo por Chile que finalmente se firmó en diciembre de 2022, y optaron por endurecer el tono hacia el Ejecutivo y los partidos de Chile Vamos.

Así las cosas, al interior de la UDI se ha abierto un duro debate respecto de la estrategia a seguir con republicanos, y lo que Macaya plantee esta noche transitará en una delgada línea entre las posturas que hay en pugna. Mientras algunas voces hablan de separar aguas con esa tienda mirando al centro -e incluso de sondear las posibilidades de crear un partido único junto con las demás fuerzas de Chile Vamos-, otros plantean que es un error “entrar con furia en pelea directa” con la tienda. Estos últimos, además, plantean que el gremialismo debe volver a un tono y discurso claramente de derecha.

“Nuestro error ha sido no tener la disciplina y competir en quien es más duro con el fantasma de Republicanos, pero los extremos nos han demostrado que no son aporte para llegar a acuerdos y los éxitos son momentáneos”, dice el senador Iván Moreira, quien ha sostenido en instancias internas que el partido tiene que desligarse de Republicanos.

“Nosotros hoy somos centro derecha y tenemos que replantearnos como partido y como coalición con nuestros socios en lo programático e ideológico para empatizar con una sociedad moderna. El peor error que podríamos cometer es entrar en una disputa con Republicanos. Sus éxitos serán por el tiempo que permanezca Boric en el gobierno, en ningún caso permanentes”, agrega.

Moreira afirma que “no creo en líderes mesiánicos como José Antonio Kast, tenemos experiencia en esos liderazgos”. Y agrega que “independiente de que republicanos sea el partido más votado individualmente, Chile Vamos sacará más consejeros constitucionales y Republicanos va a favorecer al oficialismo al no permitir que salgan electos candidatos de nuestro sector por su decisión de ir solos”.

Cubillos, Cordero y otros

En la otra postura, militantes como el abogado Gonzalo Cordero y figuras cercanas a la tienda como la exconvencional Marcela Cubillos han planteado todo lo contrario.

¿Los argumentos? Pronósticos que entre esas voces califican como “muy malos o muy inciertos en casi todo el país”, “decenas de miles de votos perdidos a manos de republicanos... y con razón”, y sobre todo, “un alto costo, especialmente para Macaya, pues nuestros militantes rechazan haber no sólo acordado, sino también liderado el acuerdo por el nuevo proceso constitucional”. En el análisis incluyen el hecho de que sus electores resienten que “se perciba más voluntad de acuerdos con Boric” siendo que “tienen una profunda rabia contra el gobierno”.

En ese contexto, un grupo de dirigentes han planteado en distintas instancias partidarias que para ellos es un error entrar en pelea directa con el Partido Republicano.

“La calificación del Partido Republicano como un partido extremo o hacer un símil entre el PC y el Partido Republicano yo creo que no es razonable, no es correcto, no es verdad (...). La mejor expresión de eso es que el Partido Republicano está identificando a una parte importante del electorado tradicional de la derecha o la centroderecha (...). Además, está capitalizando la desilusión con el gobierno, y por lo tanto, está recogiendo el voto puramente opositor (...). Yo creo que esto es muy complicado para Chile Vamos, y es complicado para la UDI, porque cuando tú entregas una posición, cuesta mucho recuperarla”, aseveró Cordero en un live del medio El Líbero en el que conversó del tema con Cubillos.

“La pregunta hacia el futuro es cuál va a ser la estrategia de Chile Vamos y cuál va a ser la estrategia de la UDI. ¿Seguir entregándole ese lugar a los republicanos y convertir prácticamente en los hechos, en el discurso (...), a Chile Vamos como un solo gran partido que busca una posición más al centro? Yo creo que eso sería un error (...) seguir perseverando en la tesis del centro y dejarle a los republicanos completamente abierto el espacio tradicional que había ocupado la UDI, creo que es malo para la derecha, para el sistema político y por tanto para el país”, agregó Cordero.

Mientras que Cubillos delineó una postura similar. “Uno ve intentos de Chile Vamos de diferenciarse muchísimo del Partido Republicano. A mí me llama harto la atención, porque en la elección presidencial pasada gran parte de Chile Vamos votó por José Antonio Kast casi en primera vuelta”, dijo la abogada.

“Nosotros fuimos minoría en esa Convención, una minoría que al inicio del proceso y el partido, por decirlo de una manera futbolística, estaba perdido desde el pitazo inicial. Y trabajamos unidos, unidos republicanos, Chile Vamos, independientes que habíamos ido en cupos de partidos, y trabajamos como un solo bloque. Y se logró dar vuelta un partido que estaba perdido. Yo lo único que espero es que los consejeros que salgan elegidos el domingo, más allá de todo lo que ha pasado en esta campaña (...), ojalá que dentro de ese órgano (...) trabajen todos unidos, porque al frente tenemos una izquierda refundacional que es la que va a ganar (...), la del Frente Amplio, la del PC, que no ha renunciado un ápice a las ideas que plasmó en el texto de la Convención”, afirmó.