El drama de Marina Ovsyannikova, la periodista rusa que arriesga hasta 15 años de cárcel por su protesta contra la guerra

Cuando los detenidos en Rusia por las manifestaciones contra la guerra se cuentan por decenas de miles, sigue habiendo casos de personas que se oponen a la acción del gobierno de Vladimir Putin en Ucrania. La periodista de Channel One de la televisión rusa, Marina Ovsyannikova, se convirtió en un símbolo de rebelión contra el Kremlin luego de haber interrumpido el noticiero con un cartel de protesta.

Ovsyannikov irrumpió en plena transmisión de un programa de noticias con un cartel en contra la invasión en el que se podía leer una parte en inglés que decía “detengan la guerra”, mientras que el resto del mensaje estaba en ruso: “No te creas la propaganda. Aquí te están mintiendo”. Al tiempo que exhibía su mensaje, la mujer gritaba repetidamente contra el conflicto.

La imagen y el video con la activista entrando en plano por detrás de la presentadora del programa Vremia fue ampliamente difundido por redes sociales como Telegram, informa la cadena BBC.

Este acto llevado a cabo por la periodista no fue espontaneo, sino que premeditado. “La ira se ha ido acumulando en ella desde que comenzó la guerra”, dijo una amiga de Ovsyannikova a The Guardian, que pidió permanecer en el anonimato. “Hace dos días me dijo cómo lo iba a hacer”.

En una serie de mensajes intercambiados entre Ovsyannikova y su amiga le informa sobre sus planes, según consigna el diario británico. Ella dijo que la periodista, que tiene un padre ucraniano, había expresado una profunda inquietud por las acciones de Rusia desde que comenzó el conflicto.

Previendo su detención, Ovsyannikova grabó un video en el que expresaba su vergüenza por trabajar para el canal. “Lamentablemente, durante varios años trabajé en Channel One y trabajé en la propaganda del Kremlin, estoy muy avergonzada de esto en este momento”, expresó en el video.

Luego de su detención, Ovsyannikova desapareció bajo custodia policial y generó preocupaciones de que podría retractarse de sus acciones o que las autoridades podrían estar preparando sanciones graves contra ella. Pero luego de unas horas se dio a conocer a través de Telegram su paradero.

En una foto junto a un abogado bielorruso llamado Anton Gashinsky, la periodista aparece en un tribunal del distrito de Ostankino. Aparentemente no se puede arrestar a mujeres que tengan hijos menores de 14 años. Ovsyannikova tiene dos hijos, uno de 17 años y otro de 11 años.

Marina Ovsyannikova junto a su abogado. Foto: Telegram

A pesar de que su arresto no procede, la agencia de noticias estatal rusa Tass informó que el Comité de Investigación de Rusia abrió una investigación sobre su caso. Eso indica que posiblemente enfrente cargos criminales. Esos podrían incluir “difundir información falsa a sabiendas” sobre las Fuerzas Armadas de Rusia, que conlleva una sentencia máxima de 15 años de prisión.

Hoy el Kremlin dijo que las acciones de Ovsyannikova equivalen a “vandalismo”, cargo que podría ponerla tras las rejas hasta por ocho años.

Según consiga The Guardian los textos intercambiados con su amiga dan cuenta de que ella era consciente de las consecuencias que podrían acarrear sus acciones.

El acto de protesta ha sido aplaudido por figuras de la oposición rusa y líderes occidentales. El Presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky dijo estar agradecido “personalmente con esa mujer que entró al estudio de Channel One con un cartel contra la guerra”.

Luego del incidente, medios rusos se han visto obligados a difuminar el cartel de protesta contra el conflicto debido a las estrictas normas de censura que exigen que se evite el uso de palabras como guerra, ataque o invasión.

Ovsyannikova no es la primera en ser detenida por pronunciarse en contra de la invasión rusa a Ucrania. Desde comienzos de la guerra varios manifestantes han sido arrestados producto ello: se estima que la cifra supera las 14 mil personas.