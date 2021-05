El fantasma del tercer retiro levanta dudas en Chile Vamos sobre si ir al TC contra el proyecto del royalty

No fue más que un contratiempo. Pero para muchos en Chile Vamos dio cuenta -en parte- del debate que existe dentro del oficialismo respecto de cómo enfrentar la discusión del royalty minero, que la semana pasada fue aprobado en general por la Cámara de Diputados con el voto a favor de parlamentarios oficialistas.

El hecho puntual fue un tweet del diputado Pablo Vidal, en el que afirmó que los parlamentarios de Chile Vamos (CHV) presentarían un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) para impedir que la iniciativa siguiera tramitándose. Pero eso cayó mal en la derecha.

“Es lamentable que un diputado como Vidal afirme algo que es absolutamente falso”, indicó el diputado Issa Kort (UDI).

De hecho, el escrito que acompañaba el tweet era sólo una reserva de constitucionalidad -firmada, entre otros, por Kort- que no es lo mismo que ir al TC con un requerimiento firmado por un cuarto de los diputados en ejercicio, para que éste resuelva.

El fin de semana, en entrevista con Pulso, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, afirmó que de no llegar a acuerdos en el Congreso mediante una mesa técnica para replantear el proyecto en el Senado, “obviamente tenemos que ejercer nuestras facultades y eso significa ir al TC”. Pero lo cierto es que la definición de si ir al TC después de que el gobierno salió trasquilado con su apuesta contra el proyecto del tercer retiro, tiene enredado a los actores, aún cuando el royalty es señalado como inconstitucional -en privado- por figuras de la oposición, y en público por el oficialismo y el gobierno.

En la derecha recuerdan que cuando en septiembre de 2019 se presentó la iniciativa, la mesa entonces presidida por Maya Fernández (PS) declaró inadmisible el proyecto que establece el cobro de una regalía diferenciada según el valor que tenga el precio del mineral, incluyendo cobre, litio y otros.

Sin embargo, la sala dio vuelta esa postura y el articulado se siguió tramitando. Durante su paso por las comisiones y la sala, tanto los ministros de la Segpres como algunos diputados realizaron reservas de constitucionalidad, pero aún nadie acude al TC. “No sé qué pasará con los anuncios del gobierno y los diputados respecto de que este proyecto es inadmisible porque se salta la Constitución. Espero que la cordura vuelva, y los diputados vayan al TC y que el gobierno también haga cumplir nuestra legislación”, señala el senador Alejandro García-Huidobro (UDI), integrante de la comisión de Minería que deberá revisar el citado texto en su segundo paso en la Cámara Alta.

Pero lo del posible requerimiento no se ha reiterado en las conversaciones de las bancadas. “Mientras no sepamos cómo salga la ley del Congreso y en qué condiciones, no llevaremos nada al TC. Este proyecto es una muestra del arrebato inconstitucional del Congreso de arrogarse facultades que no tiene en materia de impuestos, no tiene capacidad ni atribuciones para ver este asunto de manera completa y técnica”, afirma el diputado Luciano Cruz-Coke (Evopoli).

Desde RN señalan sin micrófono que prefieren esperar a ver cómo avanza en el Senado, mientras otros tienen la expectativa de que el gobierno se involucre y perfeccione esta normativa, y así terminar con un acuerdo para que la minería aumente el aporte a las arcas fiscales.

Por ahora todo está en compás de espera. “El gobierno también podría recurrir pero últimamente está muy miedoso, pero si nadie va a hacer nada porque lo van funar entonces nos quedamos en la casa”, reclama el diputado Jorge Alessandri (UDI).

En tanto, fuentes de La Moneda admiten que no quieren apresurarse. Una de las razones fue porque el TC, en su último fallo por el tercer retiro, sugirió no requerir entremedio del trámite legislativo porque los proyectos van cambiando. Entonces, comentan, es mejor aguardar a ver qué pasará en el Senado sobre todo cuando -apuntan- no observan tanta prisa en los senadores por despacharlo como sí había con el tercer retiro.

“No creemos que sea inminente su análisis en el Senado. Además el gobierno acaba de perder en el TC y esa herida aún está abierta. No hay que tensionar los hechos”, acotan desde Palacio.

Ello se agrega a la incertidumbre sobre qué camino adoptará el TC: antes del fallo por el retiro, era más previsible su inclinación en favor de la postura del gobierno. “El proyecto del royalty es totalmente inconstitucional, y el TC y todos estamos para cumplir la ley, pero otra cosa es que al TC le dé susto fallar y salgan arrancando y yendo a los matinales”, comenta Alessandri revelando las dudas que afloran sobre la pertinencia o no de concurrir.

Provoste y Rincón aspiran a liderar

Mientras en la derecha dudan, en el Senado ya ha habido conversaciones respecto de cómo tramitar este proyecto buscando un escenario donde todos quieren ser protagonista.

El senador Guido Girardi (PPD) propuso a la presidenta de la Comisión de Minería, Yasna Provoste (DC), que realicen un encuentro conjunto con la Comisión del Futuro -que él preside- para convocar a expertos a debatir sobre la conveniencia y qué tipo de royalty se requiere. Provoste también -como titular también del Senado- está encabezando la negociación de los mínimos comunes, pero una vez que pase la semana distrital deberá asumir esta iniciativa.

Por su lado, la senadora Ximena Rincón (DC), presidenta de la Comisión de Hacienda y presidenciable de la DC, ha manifestado la posibilidad que el texto se haga en comisiones conjuntas lideradas por su instancia.

De hecho, el diputado Vidal -que es uno de los impulsores del proyecto- ya ha tenido contacto con ambas: “Hablamos con la senadora Provoste antes de que fuera despachado por la Cámara, ella está muy interesada y quedamos de desarrollar alguna actividad en conjunto para seguir visibilizándolo. También me contactó la senadora Rincón para ver cómo relacionar a los equipos técnicos”.

Otros esperan que el gobierno se haga parte para darle legitimidad a la iniciativa y no terminar en el TC, porque pocos dudan que en el Senado la iniciativa se aprobará igual incluso con votos de la derecha. “No me extrañaría que en el Senado pase lo mismo que en la Cámara, porque la demagogia hoy es pan comido”, enfatiza García-Huidobro.