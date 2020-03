El infierno Ronaldinho: La trama que tiene tras las rejas a la estrella de la sonrisa eterna

La primera imagen que se conoció de Ronaldinho en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional paraguaya, en Asunción, lo muestra sonriente. Cuesta imaginarse a la ex estrella del Barcelona sin ese semblante que lo hizo querido en el mundo entero. Tanto como para que, en su peor momento, sus celadores lleguen al extremo de pedirle una foto pocos minutos después de retirarle las esposas. O como para que el presidente del país al que intentó ingresar en forma irregular, Mario Abdo Benítez, refleje las contradicciones que le genera la detención en su tierra del astro al que sus hijos le profesan profunda admiración y que el miércoles se presentó en la aduana como un falso compatriota. “Siento un enorme dolor porque es una estrella. No puedo negar que me duele por la historia que Ronaldinho tiene, por su superación mediante el deporte. Mis hijos se quieren sacar fotos con él”, declara el mandatario en el programa Lunes de Mina.

A Ronaldinho, quien el sábado 21 cumplirá 40 años, cuesta condenarle. Al menos, a sus seguidores, que suman millones desde que sus gambetas, látigos y goles deslumbraron al mundo entero. Su abogado, en un intento por graficar inocencia, llegó a calificarlo de ‘tonto’ por haber aceptado el documento que le permitiría participar en un evento de la cuestionada fundación Fraternidad Angelical, cuya presidenta, Dalia López, está siendo investigada por evasión fiscal por US$ 10 millones y lavado de dinero a través de una firma que no registra actividad. La policía detuvo a José Rodrigo Villanueva, funcionario de la Dirección de Migraciones del aeropuerto Silvio Pettirossi por su eventual vinculación al ingreso irregular. Villanueva ya tiene antecedentes en el mismo sentido.

A la justicia paraguaya ya está claro que no le cuesta tanto apuntar a una de las principales figuras del fútbol mundial en el último tiempo. Sin ir más lejos, desde que decidió mantenerle la medida cautelar de la prisión preventiva al exfutbolista y a su hermano, previo cambio de fiscal para el caso pues el primero, Federico Delfino, había solicitado apelar al “criterio de oportunidad” para concederles la libertad vigilada al astro y a su hermano, Roberto. Su sucesor, Osmar Legal, en cambio, despachó la orden de detención y la jueza Clara Ruíz Díaz determinó que ambos debían seguir en prisión, al menos mientras se esclarezca el origen del pasaporte y la finalidad de su uso. De hecho, la justificación para mantenerlo detenido es, precisamente, el peligro de fuga que representa dejarlos salir. "El juzgado considera que estamos ante un hecho punible grave porque atentó contra intereses de la República, contra el Estado paraguayo. El sistema de justicia paraguayo lo somete al proceso y él acepta el hecho por el cual fue procesado, ¿qué importancia tiene si los documentos los recibió de un modo u otro?”, enfatizó Ruíz.

¿Por qué?

¿Por qué Ronaldinho llegó a usar un pasaporte paraguayo para salir de Brasil e ingresar al país mediterráneo? La materia es el centro de la investigación que se instruye en Paraguay. Sin embargo, hay que remontarse a julio del año pasado para encontrar algunos indicios. Por esos días se informaba de las deudas del astro con el fisco brasileño, que determinó bloquearle 57 propiedades hasta obtener el pago de US$ 2,6 millones en multas por edificar en un área protegida. Fue en el marco de esas diligencias que a Ronaldinho se le retiró el pasaporte brasileño. La fiscalía de su verdadero país intervino sus cuentas y encontró 6,8 dólares. Una burla considerando que ha facturado unos US$ 120 millones, aunque muchos temen que haya dilapidado buena parte, por su desenfadado estilo de vida.

Sin embargo, con posterioridad a esa fecha y antes de caer en desgracia, salió de su país, aunque no hay certezas respecto de la documentación que utilizó para traspasar la frontera. En octubre pudo venir a Chile, pero el estallido social derivó en la suspensión del evento.

Sin privilegios

En las dependencias de la Agrupación Especializada de la Policía Nacional de Paraguay, ubicada en el barrio de Tacumbú, Dinho convive con narcotraficantes, políticos corruptos y hasta ex dirigentes del fútbol local procesados por prácticas ilícitas. El exdelantero fue captado al interior del penal, en una imagen que, naturalmente, se viralizó por todos los rincones de planeta. Antes, también se había generado revuelo por la fotografía que lo mostraba ingresando al penal. Sus brazos esposados habían sido cubiertos, muy probablemente para disminuir el impacto público de la escena. Quienes más sufrirían serían los más irrestrictos seguidores del gaúcho: los niños.

En la cárcel, en la que debe enfrentar temperaturas que bordean los 40 grados, Ronaldinho duerme con su hermano. Ambos ocupan un sector denominado el Cuadrilátero. Eso sí, están lejos de ser los huéspedes exclusivos. En el módulo conviven 194 detenidos. La única concesión que se ha tomado el astro surgido en el Gremio de Porto Alegre, según la prensa paraguaya, es no consumir la comida que proveen en la penitenciaría: ingiere la que le llevan sus abogados. El fin de semana, por ejemplo, probó hamburguesas.

Por estos días, en el recinto está programado un torneo de futsal para los internos. Los equipos se ilusionan con tenerlo como refuerzo, lo que seguramente no sucederá. La ilusión es que, al menos, participe como espectador del campeonato. Y que, tal como con quienes lo recibieron en el penal, se tome algunas fotografías. Lucirá la sonrisa eterna. La que no se le borra del rostro ni en el peor momento de su exitosa vida.