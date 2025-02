“El progresismo no puede ser una lista de reivindicaciones”: el mensaje de Tohá en el encuentro del NAU

Hasta el Club Palestino, pasadas las 11.00 horas, llegó la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), para participar de un conversatorio organizado por el movimiento Nueva Acción Universitaria (NAU), movimiento de estudiantes de la Universidad Católica que fundaron figuras del Frente Amplio como Giorgio Jackson y Miguel Crispi. “¿Heredar o transformar? El futuro de la centroizquierda en Chile”, fue el título de la convocatoria.

En el acto, la jefa de gabinete entregó varios mensajes a los estudiantes que se consideran ligados al progresismo. Su alocución ocurre en un momento crucial, cuando evalúa su salida del gabinete del presidente Gabriel Boric para apostar a convertirse en la candidata presidencial del oficialismo, que se debate entre ella y la expresidenta Michelle Bachelet, quien aún no cierra completamente la puerta a una tercera candidatura,

Luego de hacer un repaso por distintos episodios de la historia -como la República Socialista de Marmaduque Grove, el golpe de Estado, Tohá ahondó en la fallida Convención Constitucional de la que ella también fue vocera.

Al respecto llamó a los estudiantes a reflexionar y dijo que deben “sacar aprendizajes de los porrazos más recientes”, calificando el fracaso del primer proceso constitucional como “el más bochornoso que hemos tenido en la historia las izquierdas chilenas”.

“Nos farreamos la oportunidad más grande que habíamos tenido en la vida”, complementó la ministra. En esa línea, les transmitió que “a la generación de ustedes les toca hacer ese aprendizaje, a mí me tocó ser la generación que le tocó hacer el aprendizaje del golpe de Estado”.

“Desafíos”

La jefa de gabinete añadió que el progresismo “no puede ser una lista de reivindicaciones, queriendo ofrecer una mirada de sociedad, porque la forma en que se alimenta un proyecto progresista es la idea de cohesión, de que todos somos responsables por todos, de que nadie puede hacer una vida exitosa o de loco si se desentiende de su entorno”.

En esa línea, continuó la secretaria de Estado, es que “no basta con atacar nuevos problemas y darles respuestas o nuevas causas y darles respuesta, tiene que generarse una manera de hacer sostenible la idea de una sociedad cohesionada, donde las identidades son mucho más dispersas”.

A renglón seguido, Tohá explicó que el individuo es mucho más complejo, por lo que “a ese tipo de sujeto, que es más variado, más autónomo, tenemos que proponerle una sociedad, no solamente una solución a sus problemas”.

“A la mayoría de los chilenos y las chilenas es que a su cotidianidad, a sus preocupaciones, a sus gustos, les hablamos muy poco, preferimos hablarles a grupos pequeños, temáticas particulares, que están preocupados de temas específicos. No nos sentimos muy identificados con su manera de ver el mundo, con sus dolores”.

En esa línea es que, haciendo una comparación con Europa y Estados Unidos, Tohá sostuvo que la clase trabajadora siente que la izquierda no le está hablando. “No sienten que están al lado de ellos, sienten que a veces los desprecian un poco”.

“Ese sujeto trabajador ya no es como antes, no es tan caracterizado, es mucho más complejo, mucho más autónomo, tiene identidades variadas, pero tenemos que lograr hablarles y proponerles una sociedad, no solamente medidas, nichos, causas”, complementó la ministra.

En ese contexto es que Tohá comparó esos desafíos que tiene la izquierda con la derecha, asegurando que este último sector político “propone una idea de cómo arreglar los conflictos de la sociedad, que nosotros no compartimos en lo más mínimo”, ejemplificando con seguridad, migración y economía.

Por lo mismo, continuó la ministra, “hay una necesidad de hacer un progresismo que conecte de nuevo con ese mundo mayoritario, que son las personas que viven de su trabajo, que enfrentan problemáticas todos los días y para los cuales tiene que haber respuestas progresistas, pero respuestas. La respuestas no pueden ser “aguántese”, “así no más le tocó”, “no me venga a reclamar por eso” o “retrógrado”, como muchas veces la izquierda les había dicho a esas personas”.