El tormento de Tiger: cómo es el documental no autorizado que estrena HBO sobre Tiger Woods

Un joven que va a ayudar a tantas personas. Una figura que trascenderá el deporte. Alguien que aportará al mundo un humanismo nunca antes visto. Un hombre cuya existencia hará del planeta un lugar mejor. Son las palabras que un conmovido Earl Woods dedica a su hijo a fines de 1996, en la ceremonia del premio Haskins.

Dentro del documental Tiger, el registro sirve como la pieza que inaugura un relato en que Tiger Woods es la construcción más preciada de su padre, un resultado casi perfecto de un plan que habría trazado cuando era un niño que mostró gran destreza en el golf.

No autorizado por el deportista ni por su entorno, el filme (mañana a las 20.00 horas por HBO y HBO GO) examina al hombre detrás de la leyenda tomando como referencia el libro publicado en 2018 por Armen Keteyian y Jeff Benedict. Por tanto, sus búsquedas no son tanto sus triunfos en el campo como los claroscuros de su vida y una indagación en su biografía personal. Su temprano ascenso en el circuito y sus victorias más extraordinarias, presentes a través de un voluminoso archivo, son más un telón de fondo de una narración que ahonda en lo que por años ocultó la imagen pública de Woods: una máquina de ganar fruto de la obsesión de su hogar.

Su padre fue un veterano de Vietnam que se negaba a que jugara otro deporte que no fuera el golf. Así lo cuenta una profesora que intentó mediar cuando el niño manifestó querer practicar otra disciplina. Su madre, una mujer estricta, se asumía como incluso más dura que su progenitor, que a su juicio sólo se quedaba sólo en las palabras a la hora de enrielarlo.

El rigor de ambos derivó en que, por ejemplo, no funcionara la relación de Tiger con Dina Parr, quien lee a cámara la carta en que la posterior estrella mundial le informaba que, luego de tres años juntos, él y sus padres habían determinado que ya no la querían en su vida. “No tenía destrezas de vida. Nunca lo prepararon para la vida”, sentencia la primera novia de Woods.

Del mismo modo, en el documental se dan cita otros nombres ligados a la leyenda, desde un amigo íntimo de la familia, hasta expertos en su carrera y quien fuera su amante hasta hace una década, Rachel Uchitel. En la segunda parte del filme, la mujer con la que se inició el escándalo sexual que sacudió la carrera del golfista en 2009 da por primera vez su testimonio.

A diferencia de The last dance, que como pudo buscó matices pese a tener a Michael Jordan como principal entrevistado, Tiger se inclina desde un inicio por la cara menos amable detrás del genio, hasta llegar el momento en que la estrella abandona el deporte y luego, contra todo pronóstico, logra su retorno al circuito.

Woods no fue entrevistado en el documental y, si bien no ha hablado públicamente, su agente expresó su disgusto con el estreno, antes del debut en Estados Unidos la semana pasada. “Al igual que el libro en el que se basa, el próximo documental de HBO es sólo otro intento no autorizado y lascivo de pintar un retrato incompleto de uno de los mejores atletas de todos los tiempos”, planteó Mark Steinberg. Si como ocurrió con Jordan, logra o no revivir el interés en torno a su figura, queda tiempo por verse.