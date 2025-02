Entrega de cuerpo errado de rehén arriesga la caída del alto el fuego entre Israel y Hamas

Lo que se esperaba que fuera el cierre de un doloroso capítulo para la familia Bibas, cuyos abuelos fueron asesinados el 7 de octubre de 2023; el padre, devuelto hace unas semanas; y la madre e hijos presuntamente asesinados, podría terminar convirtiéndose en el catalizador del regreso a las hostilidades entre Israel y Hamas.

Esto, luego de que el grupo islamista palestino no entregara el cuerpo de Shiri Bibas por un supuesto error, como aseguró Hamas, que indicó que iba a investigar lo ocurrido. La identificación de los restos determinó que no se trataba de la mujer secuestrada por Hamas cuando tenía 32 años. “Durante el proceso de identificación, se descubrió que el cuerpo adicional recibido no era el de Shiri Bibas, y no se encontró ninguna coincidencia con ningún otro secuestrado”, señaló el ejército.

Un dron muestra a palestinos y militantes reunidos en torno a vehículos de la Cruz Roja el día en que Hamás entrega los cuerpos de cuatro rehenes fallecidos capturados durante el mortífero ataque del 7 de octubre de 2023, como parte de un acuerdo de alto el fuego e intercambio de rehenes y prisioneros entre Hamás e Israel, en Khan Yunis, en la Franja de Gaza, el 20 de febrero de 2025. Foto: REUTERS.

Molesto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo en un video que tomará represalias, pese a la vigencia de un alto el fuego. “Actuaremos con determinación para traer a Shiri a casa junto con todos nuestros rehenes -tanto vivos como muertos- y asegurarnos de que Hamás pague todo el precio por esta cruel y malvada violación del acuerdo”, aseguró.

Para el premier, los islamistas que controlan la Franja de Gaza actuaron “de una manera indescriptiblemente cínica” al haber cambiado el cuerpo devuelto el jueves a Israel. Además de violar el endeble acuerdo de tregua -pues Hamas se comprometió a entregar cuatro cuerpos el jueves y otros seis rehenes vivos el sábado-, la entrega se realizó mediante una puesta en escena que desató la ira del premier. Los combatientes encapuchados no solo expusieron los féretros de manera pública sino que también desplegaron una pancarta con la imagen de Netanyahu personificado como vampiro.

Militantes palestinos junto a los ataúdes durante la entrega a la Cruz Roja de los rehenes fallecidos, con la cara de Benjamin Netanyahu personificado como vampiro de fondo, el 20 de febrero de 2025. Foto: REUTERS.

Las críticas fueron múltiples. Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, condenó “el desfile de cadáveres y la exhibición de los ataúdes de los rehenes fallecidos de la forma en que ocurrió, que es abominable y espantosa”.

La agrupación terrorista se defendió el viernes, argumentando que podría haber habido “la posibilidad de un error o superposición en los cuerpos, que podría haber sido el resultado de que la ocupación apuntara y bombardeara el lugar donde estaba la familia con otros palestinos”, señalaron en un comunicado. “Examinaremos estas afirmaciones con total seriedad, y anunciaremos los resultados claramente”, añadieron.

Los cuerpos de los dos rehenes más jóvenes en cautiverio, Kfir y Ariel Bibas, de nueve meses y cuatro años al ser capturados, respectivamente, sí fueron identificados, señaló el ejército israelí. “Con base en la información de inteligencia disponible y los hallazgos forenses del proceso de identificación, Ariel y Kfir Bibas fueron brutalmente asesinados por terroristas en cautiverio en noviembre de 2023”, plantearon las FDI en un comunicado. Netanyahu replicó la idea en su discurso grabado el viernes en la mañana, pero no entregó más detalles de cómo habrían fallecido.

La mención a las condiciones de la muerte de los hermanos y la propia Shiri Bibas es materia de discusión y, de hecho, fue integrada a la propaganda desplegada por Hamas la tarde del jueves. Según Hamas, la madre y sus dos hijos murieron producto de un ataque aéreo israelí poco tiempo después de ser capturados y llevados a Gaza, lo que el país de mayoría judía ha negado apelando a que la información no estaba verificada.

Un grupo de personas se reúne el día en que los cuerpos de los rehenes israelíes fallecidos fueron entregados en virtud de los términos de un alto el fuego entre Hamás e Israel, en Tel Aviv, Israel, el 20 de febrero de 2025. Foto: REUTERS.

Lo vivido por la población israelí desde el jueves fue descrito por el periódico local Haaretz como una “montaña rusa de emociones” que “alcanzó un punto particularmente bajo” luego de que las FDI confirmaran que el supuesto cuerpo entregado de Shiri Bibas no era tal.

Críticos del gobierno, y particularmente del ala de la extrema derecha que lidera junto a Netanyahu, el medio también cree que estarían buscando relanzar la guerra. “El Primer Ministro Benjamin Netanyahu y sus colegas de la coalición han pasado los últimos días lanzando ataques (verbales) repulsivos contra los jefes del aparato de defensa y atacando a los habitantes de los kibutz cuyos amigos y familiares fueron asesinados y violados”, acusa, para luego dar una fecha en que retornarían los enfrentamientos.

Mohamad Bazzi, profesor asociado de la Universidad de Nueva York, dijo a Al Jazeera que la polémica sobre los cadáveres ha provocado una “tremenda ira pública dentro de Israel”. Según el académico, la derecha israelí está aprovechando el momento para presionar a favor de una vuelta a la guerra, pero cree que, de hacerlo, Netanyahu pondría en peligro nuevas liberaciones de cautivos

Para Haaretz, “si depende de Netanyahu y de sus socios de coalición de extrema derecha, la semana que viene –después del final de la primera etapa del acuerdo de rehenes con la devolución de cuatro cuerpos más de rehenes– el camino para reanudar la guerra en Gaza estará marcado. Esta vez, prometen, sin restricciones. Ni Naciones Unidas ni ningún tribunal de La Haya nos dirán qué hacer, cuando el presidente Trump respalda a Israel, permitiéndole terminar las cosas como le plazca”.

Israelíes pasan junto a un cartel de agradecimiento al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un viaje a Washington del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para estrechar lazos con Trump, en Tel Aviv, Israel, el 5 de febrero de 2025. Foto: REUTERS.

La intervención del mandatario estadounidense ha obligado a los Estados árabes “a tratar seriamente la crisis en la Franja y a encontrar sus propias soluciones”, señala Haaretz. De hecho, por primera vez, se estaría gestando un plan alternativo egipcio con apoyo de los estados del Golfo, añadió el periódico. Incluso podría ser presentado durante la cumbre de la Liga Árabe, proyectada para principios de marzo, en El Cairo.

Entre las propuestas, destaca la reducción del papel de Hamas en el gobierno de Gaza; la incorporación de la Autoridad Palestina “bajo la apariencia de un ‘gobierno de expertos’; y una amplia ayuda internacional para hacer cumplir la ley y el orden, todo ello mientras se pone en marcha un proyecto de reconstrucción que se espera que dure al menos una década y cueste cientos de miles de millones de dólares”, continuó Haaretz.

Si bien todas esas ideas están lejos de lo que hoy exige Netanyahu, como la expulsión total de Hamas y la restricción de la eventual participación de la Autoridad Palestina en el enclave, la solución “podría ser más del agrado de los estadounidenses”, cierra el medio.