Entrevista a Milei y filtración de una versión sin editar desata dudas y respaldos a la defensa sobre el criptogate

“Me doy cuenta, te puede traer un quilombo (problema) judicial”. Las palabras corresponden al periodista Jony Viale, y se le escucha decirlas en una versión sin editar de la entrevista al Presidente de Argentina, Javier Milei, que la noche del lunes fue emitida por el canal televisivo argentino Todo Noticias (TN), pero sin esa sección de la conversa. Aparentemente por error, la entrevista íntegra fue subida a internet durante la misma noche del lunes, y desató una ola de reacciones sobre lo ocurrido en el despacho presidencial, pues el asesor Santiago Caputo detuvo a Viale y forzó la eliminación y repetición de una pregunta.

Se trataba de la primera vez que Milei se enfrentaba a un periodista desde que el viernes pasado estallara el “criptogate”, la crisis política que hoy amenaza al economista libertario con un posible juicio político. Aquel día el mandatario promocionó la “memecoin” $LIBRA, que terminó generando masivas pérdidas a traders y entre 80 y 100 millones de dólares a un puñado de billeteras digitales que controlaban el 82% del token.

En el tramo sin editar subido a internet se ve cómo, en medio de la respuesta del mandatario, este gira la cabeza para mirar hacia atrás de las cámaras, lugar donde según el propio Viale estaban sentados Karina Milei, la hermana y secretaria general de la Presidencia, el vocero Manuel Adorni, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y el asesor presidencial Santiago Caputo.

Este último, junto a Karina y Javier Milei, conforman lo que se conoce como el “triángulo de hierro” del libertarismo argentino. Por ellos pasan todas las decisiones. Por eso, previo a que se emitiera la entrevista en TN, Viale advirtió que la presencia de los cuatro puntales del gobierno durante la grabación de la conversación era, por lo bajo, inusual.

Javier Milei abandona el Museo del Holocausto tras participar en una ceremonia para conmemorar el Día Internacional del Holocausto, en Buenos Aires, Argentina, el 27 de enero de 2025. Foto: REUTERS.

Y la razón de su presencia quedó en evidencia en la versión completa de la entrevista, cuando, tras una pregunta de Viale, interviene Santiago Caputo para pedir que se detenga el desarrollo de la misma. Tras un breve intercambio de palabras, este se para e ingresa al set de grabación para decirle algo al oído a Milei, sin que esto se escuche por los micrófonos.

Según el periódico El País, todo apunta a un error de los equipos de comunicación de la Casa Rosada, ya que la entrevista fue grabada a las 15:00 del lunes, y el material audiovisual quedó bajo el control del gobierno hasta su emisión, a las 20:00 del mismo día. Pero, por alguna razón, la versión que TN subió a sus redes no era la misma que transmitieron en la señal televisiva.

Minutos antes de la intervención de Caputo, Viale había tratado de “tarados” a los colegas que, previo a la entrevista, lo habían acusado de que no iba a hacer preguntas sobre $LIBRA. “¿No es que se pactaban las preguntas?”, le preguntó luego Milei, con ironía en la voz.

“Sí, sí, acá: estas me las anotó (Manuel) Adorni; estas, Karina Milei; (Santiago) Caputo estas…”, siguiendo el juego del mandatario transandino. Luego vendría la polémica.

Karina Milei y Santiago Caputo conversan durante una audiencia en la Cámara Nacional Electoral. Archivo. Foto: Télam

Fue durante una pregunta sobre las posibles consecuencias judiciales de haber promocionado -difundido, intentó instalar Milei- la cripto $LIBRA que se dio el intercambio luego borrado. Según Milei, escribió el tuit que impulsó la venta de la “memecoin” como un ciudadano.

Ante la insistencia de Viale de que él es presidente, no ciudadano, ingresa Caputo, quien le susurra algo al oído a Milei.

“Sí, yo entiendo, me di cuenta… Te puede traer un quilombo judicial”, dice, incómodo, Viale. “A ver cómo veníamos…”, intenta recuperar el hilo. Milei responde: “No sé, volvé a preguntar sobre Libra, que sé yo”. “Dale, responde el periodista.

La referencia al efecto judicial que podría tener guardaba relación con que el gobierno confirmó que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, podría trabajar en la estrategia de la defensa del mandatario, pese a que Milei insistió durante la entrevista que el fraude de KIP Protocol, la empresa tras la creación de la “memecoin”, era un problema “entre privados” y no involucraba al Estado.

Incluso, el mandatario llegó a comparar la compra de tokens volátiles como $LIBRA con ir a un casino. La diferencia está en que el dealer no cuenta con información privilegiada, como ocurrió con las billeteras digitales que controlaban el 82% de la criptomoneda. “Si vos vas al casino y perdés plata, ¿cuál es el reclamo si vos sabías que tenía esas características?”, señaló.

Según el portal especializado La Política Online, no es primera vez que el gobierno interviene con ediciones las entrevistas grabadas. “Con el backstage filtrado quedó además en evidencia que en el gobierno piden las notas grabadas para editar lo que sale y lo que no. Esto de hecho pasó con la entrevista de Toto Caputo con el Gordo Dan en Carajo!, que hubo que atrasarla un día para que la vea Karina, que además editó varios tramos que nunca salieron al aire”, plantea el medio.

Un grupo de personas sentadas en un restaurante mientras el presidente de Argentina, Javier Milei, aparece en televisión durante una entrevista, en Buenos Aires, Argentina, el 17 de febrero de 2025. Foto: REUTERS.

Entre otros temas abordados, el presidente anarcocapitalista descartó haber cobrado por subir el tuit sobre $LIBRA, apelando a que lo hizo por su interés por “armar una estructura para que financie a aquellos emprendedores que por una cuestión de informalidad, o porque no existe el mercado de capitales, o no tienen acceso al mercado formal de financiamiento, financien ese tipo de proyectos que lo que van a hacer es generar crecimiento económico”.

También descartó despidos inmediatos en el gabinete -a la espera de que actúe la justicia- y aseguró que los afectados no son 44.000, sino 5.000, y de ellos, muy pocos serían argentinos, añadió.

Según el periódico La Nación, Javier Milei estaba “visiblemente incómodo” en la entrevista. Además, “presentó una versión autoindulgente sobre el episodio que derivó en un escándalo internacional”.

Reacciones acaloradas

Tras la publicación de la entrevista y, más importante, del tramo editado subido y luego bajado de las cuentas de TN, las reacciones no se hicieron esperar. Quizá, una de las más llamativas vino de la mano de Manuel Adorni, quien durante una entrevista con A24 deslizó las primeras críticas de una figura del rango del vocero al asesor estrella de Milei, Santiago Caputo.

Según Adorni, el propio mandatario le dijo al elusivo estratega libertario que la interrupción durante la entrevista fue un error. “El Presidente estaba hablando de su cuenta personal de Twitter (X). Con Jonatan Viale empiezan a hablar de la estrategia judicial o quién lo iba a acompañar en el proceso judicial. El Presidente empieza a hablar de Mariano Cúneo Libarona, del ministerio de Justicia. No está en lo fino jurídico. Equivocado en mi parecer y en el parecer del Presidente, Santiago Caputo corta la entrevista”, indicó el vocero.

El vocero de Gobierno de Javier Milei, Manuel Adorni.

“Caputo tiene el defecto, por así decirlo, de la excelencia. Notó que eso podía prestarse para la confusión a alguna parte de la audiencia y decidió cortar la nota. Cuando terminó la nota, el Presidente le dijo ‘Santiago, esto fue innecesario’. Y de hecho fue lo que le transmitimos después a Santiago”, continuó.

Para el encargado de las comunicaciones del gobierno de Milei, la razón del error se debe a que Caputo suele no estar en las entrevistas, a diferencia del propio Adorni, que siempre lo acompaña. “Santiago habitualmente no está en las notas, entonces, tal vez no sabe que la dinámica es no cortar las notas por ningún aspecto, absolutamente por nada”, confirmó.

Otro que salió a la defensa del mandatario fue Guillermo Francos, el jefe de gabinete. Más temprano, y en Radio Mitre, dijo que “la gente juzgará, pero no hay persona más honesta” que su jefe, Javier Milei. “Pedirán juicio político que saben que no va a tener eco. Pero hacen y generan en los medios un escándalo político”, dijo sobre la oposición.

Precisamente, los críticos del libertario también dispararon sus dardos. “El Casino de Milei ($LIBRA) estaba completamente arreglado: ganaron los dueños, que son un puñado, a costa de una estafa a miles de personas”, planteó el diputado izquierdista Nicolás del Caño.

Ofelia Fernández, exlegisladora porteña, cuestionó la referencia de la compra de criptomonedas con la “ruleta rusa” a la que hizo mención Milei. “Ya me perturba, pero ponele, si vos, jugando a la ruleta rusa le pegás un tiro a alguien, no sos menos asesino. Y no eran todas balas. Y sos presidente”, escribió en X. “¿De verdad le parece una metáfora común y corriente que lo exime de un delito?”, cerró.

Los cruces no solo llegaron de la oposición dura, sino que también de la dialogante, como se vio en las palabras del diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica ARI. “Un presidente no puede vender pescado podrido ni jugar a la ruleta rusa”, señaló en línea similar que Fernández.

Para el parlamentario, Milei “usó su posición de poder para apalancar el valor de la criptomoneda”, por lo que “hay mucho por explicar, Presidente. La sociedad tiene derecho a saber la verdad de manera completa. Para evitar el oportunismo y el carancheo de quienes, como usted dijo, han estafado a todo el pueblo argentino, lo mejor es que haga dos cosas cuanto antes: brinde explicaciones frente a toda la prensa en una conferencia libre y sin condicionamientos, y preséntese voluntariamente ante la justicia para aportar toda la información y documentación”.

En el oficialismo, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, salió en su defensa. “Adelante, Presidente. La Libertad Avanza con la fuerza de la convicción”, escribió escuetamente la jefa de cartera. Luis Petri, actual ministro de Defensa, que iba como compañero de fórmula del PRO en las elecciones pasadas, justamente con Bullrich como candidata a la presidencia, destacó que su jefe “da la cara, obró de buena fe y está cambiando la Argentina y resolviendo los problemas arrastrados durante décadas”.

Por último, y refiriéndose a la polémica del video editado en la entrevista de Milei con TN, la diputada libertaria Lilia Lemoine apuntó contra el canal televisivo, asegurando que a ella la “operaron”, es decir, la embaucaron mediáticamente, días atrás. “El otro día en TN operaron que los vecinos de Moreno ME HABÍAN ECHADO de la marcha; era falso. No pasaron el material que les pasé, pero Manu Jove se encargó de desmentir al aire que ‘la intendente’ estuviera en Grecia. ¿A qué juegan muchachos? Después de lo de hoy es EVIDENTE”, disparó.

Por otro lado, quien también reaccionó al escándalo de $LIBRA fueron los mercados, que tras el feriado en Estados Unidos de este lunes, el golpe finalmente se hizo sentir: “En la Bolsa porteña el golpe fue concreto: el Merval cayó 5,6% en pesos. Y lo que empieza a verse en la Bolsa de Nueva York no es alentador”, relató Clarín.