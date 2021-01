Fact checking político XXXV: Evelyn Matthei y el cambio de opinión sobre Sichel

1. El cambio de opinión de Evelyn Matthei sobre Sebastián Sichel como candidato presidencial:

El pasado 13 de enero, Evelyn Matthei lanzó un duro dardo contra el expresidente de Banco Estado y precandidato presidencial, Sebastián Sichel. En entrevista con El Mostrador, la alcaldesa de Providencia lo acusó de ser “el candidato de los empresarios, de LyD que no quiere perder influencias y de políticos que no quieren perder poder”.

Además de eso, Matthei también mencionó la irresponsabilidad que significaba enmarcarlo como el candidato de derecha:

“Es de una irresponsabilidad política tremenda que algunos políticos experimentados estén pensando pasarle el mando a una persona que no está probada y que recién viene llegando al sector, que nunca ha enfrentado una crisis”.

La opinión de Matthei sobre el exDC hace tres meses era distinta.

El 31 de octubre de 2020, en conversación con La Tercera, la edil de Providencia se refirió a los posibles candidatos de la derecha que podrían surgir para las elecciones presidenciales. En ese diálogo manifestó que la aparición de Sichel como opción presidencial podría ser algo positivo para la derecha.

“Es probable que entre Sichel, lo que es bueno, es bueno que mostremos estas caras, distintos nombres, que vayamos renovando las cartas…”

Luego, se le consultó a Evelyn por qué estaba tan convencida de eso.

“Porque no podemos ser los mismos de siempre, cómo no va a ser bueno que entre una persona nueva, distinta (..) En el caso de Sichel, venía de la oposición. ¿Cómo no va a ser bueno eso para la derecha? Creo que lo peor que puede pasar es tener un solo candidato. Lo atropellan, se enferma y uno se queda en nada”.