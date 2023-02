Fernando Tuesta, politólogo peruano: “La vía más rápida para adelantar las elecciones, en términos de salida institucional, es la renuncia de Dina Boluarte”

“El Congreso de espaldas al país. La mayoría solo busca pretextos para no aprobar el adelanto de elecciones. Busca que pasen los días para que termine la legislatura y cerrar todo. La decisión está en manos de Dina Boluarte”, escribió el miércoles en Twitter el politólogo peruano y exdirector de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe), Fernando Tuesta.

El comentario del académico de Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica del Perú se produjo un día antes de que el pleno del Congreso rechazara nuevamente adelantar las elecciones generales para este 2023, como lo hizo en otras tres ocasiones desde diciembre pasado hasta la fecha, en una coyuntura de protestas sociales contra el gobierno de la Presidenta Dina Boluarte y el Parlamento.

Este jueves, luego de aproximadamente cinco horas de debate, el pleno del Congreso mandó al archivo una propuesta del izquierdista partido Perú Libre para que las elecciones se realizaran el segundo domingo de julio, además de incluir una consulta sobre una Asamblea Constituyente.

Con la discusión en el pasado, queda pendiente que el Congreso evalúe el proyecto del gobierno, que plantea elecciones generales en octubre de este año y cambio de mandos en 2024. Pero, de partida, Boluarte descartó una posible renuncia.

“Nosotros vamos a esperar lo que ellos decidan. Está en manos de ellos decidir el adelanto de elecciones. Mi renuncia no está en juego en esta situación. Yo sé que hay un sector mínimo de la población de estos grupos que están generando la violencia y el caos en el país, que a manera de chantaje están poniendo la renuncia de la Presidenta Boluarte y nosotros no vamos a ceder a ese chantaje político, anárquico que quiere llevar al país al desorden a la crisis”, dijo la mandataria a la prensa local, ante las dudas sobre si renunciaría para forzar las elecciones anticipadas.

Sin embargo, para Tuesta, quien conversó con La Tercera sobre las posibles salidas a la crisis en Perú, la solución más sencilla es que la mandataria de un paso al costado.

—¿Ve en el futuro próximo la posibilidad de que el Congreso logre a una salida institucional a la crisis política?

El Congreso nunca aceptó que era parte del problema, por lo tanto, siempre estuvo en contra del adelanto en las elecciones. Esto, que era una salida institucional a la crisis y que no viene del 7 de diciembre (cuando fue destituido el Presidente Pedro Castillo), sino de antes, llevó a que el Congreso se viera obligado a discutir el tema. En una primera ocasión aprobaron que las elecciones fueran en abril de 2024, pero las protestas y manifestaciones que se extendían los obligaron a adelantar ese plazo. Pero de la misma manera, el funcionamiento del Congreso impide llegar a acuerdos. No veo que el Congreso vaya a encaminar a una salida, las bancadas tienen capacidad de negociación y, en consecuencia, también de chantaje. Se quieren quedar el mayor tiempo que puedan en el poder, y están obviamente torpedeando cualquier cronograma.

Soldados bajan de un camión frente al Congreso en Lima, el 23 de enero de 2023. Foto: AP

—En su columna publicada en el diario La República asegura que la renuncia de la Presidenta Dina Boluarte es la mejor forma de adelantar las elecciones. ¿En cuánto tiempo se realizarían esos comicios anticipados?

La Presidenta Dina Boluarte ha enviado un proyecto de ley de adelanto de elecciones que parece no tener futuro, porque si el miércoles no votaron a favor del propio (presentado por el Congreso), por qué iban a aceptar el de ella, que incluso adelanta las elecciones para el 2023. La vía más rápida, en términos de salida institucional, es la renuncia de Dina Boluarte. Renuncia que va a tener como consecuencia que el presidente del Congreso, por sucesión, convoque elecciones de manera inmediata. Evidentemente, eso nos coloca ya en otro escenario. Aquí, sin embargo, hay una discusión que puede llevar a un tema que entrampe, pero que también inflame la protesta social. Algunos señalan que este artículo de la Constitución dice elecciones y no elecciones generales. En el Perú se entiende por elecciones generales como comicios presidenciales y parlamentarios. Desde el Parlamento hay voces que señalan que el concepto de elecciones a secas sería solamente una elección presidencial. Allí, repito, habría un vacío interpretativo que podría llevar a un entrampe.

—En la misma línea, ¿el Congreso asumiría la dirección del país?

El tema que conlleva la (eventual) renuncia de la Presidenta es que asumiría el presidente del Congreso (José Williams), líder de un poder del Estado altamente desprestigiado, con solo un 7% de apoyo. Y viene de un partido (Avanza País), una organización política, que tampoco tiene acogida. Esto podría llevar a plantear un cambio en la mesa directiva para alguna persona que pueda reunir mayor consenso, pero en este Congreso es difícil encontrar a esa persona. No es el Valentín Paniagua del año 2000, ni el Francisco Sagasti del 2020. Este es un problema también.

Manifestantes antigubernamentales protestan en Lima, el 1 de febrero de 2023. Foto: AP

—¿Cuál sería, en su opinión, el escenario ideal para calmar la agitación social de Perú? ¿La renuncia de Boluarte o el llamado a elecciones, ya sea para 2023 o 2024?

No hay mejor escenario en el Perú. Todos los escenarios tienen problemas. Personalmente planteé, e incluso se tomaron algunas fechas como parte de la discusión, hacer las elecciones y el cambio de mando este año. Eso se podría hacer con un cronograma que, repito, he planteado públicamente, propone que durante la segunda quincena de diciembre se entregue el mando, realizando elecciones en octubre y noviembre y permitiendo la inscripción de nuevos partidos hasta el mes de junio, lo que era parte de la discusión: ampliar la oferta electoral. Este escenario, sin embargo, tiene como limitación el no poder hacer la reforma que se requiere, pero también es cierto que hay que ser realistas, este Congreso nunca hizo ninguna reforma y se entrampó en las pocas que quiso hacer, que no eran las mejores. Entonces seguir esperando a que se hagan reformas ahora, es casi perder el tiempo.

—Por último, ¿qué le parecía la propuesta de Perú Libre de incluir una consulta a la ciudadanía para definir si se creará una Asamblea Constituyente?

Ninguna de sus propuestas va a ser escuchada, ni nada que suene a Asamblea Constituyente, ni cualquiera de las salidas que se pueda asemejar al camino chileno, no porque sea el camino chileno, sino porque Perú Libre es un partido muy desprestigiado en el Perú. Tiene una bancada que ha sido soporte de un gobierno con un alto porcentaje de rechazo entre los peruanos.