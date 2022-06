Figura clave de la campaña de inmunización contra el Covid-19 deja el Ministerio de Salud

Con más de 17 millones de habitantes con su esquema completo, la campaña de vacunación contra el Covid-19 en el país es descrita como una de las más exitosas. De hecho, según las últimas cifras publicadas en Our World in Data, Chile es el cuarto país con más personas vacunadas contra el coronavirus por cada 100 mil habitantes, después de Emiratos Árabes, Portugal y Cuba. Eso sí, el país ocupa el primer lugar en el mundo respecto de la aplicación de dosis de refuerzo.

Y una de las figuras clave para lograr estos niveles de inmunización fue Cecilia González Caro, jefa del Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI) desde el 2017 hasta hoy. Pero eso cambiará, pues su salida es inminente. De acuerdo a diversas fuentes, la especialista se encuentra de vacaciones desde mayo y el próximo 30 de junio se oficializará su salida del Ministerio de Salud a través de un retiro anticipado.

Cecilia González se perfila dentro del Minsal como una funcionaria “de carrera”. Antes de asumir en 2017 la jefatura del PNI, bajo el ministerio de la doctora Carmen Castillo, ya trabajaba en el equipo de inmunizaciones. Quienes compartieron de cerca con ella en dicha administración, la describen como “competente y seria”. Sin embargo, y a diferencia de otros entes técnicos, en contadas ocasiones González apareció en puntos de prensa asociados a la vacunación contra el Covid. La vez que lo hizo fue para presentar los resultados del primer estudio de efectividad de las vacunas -en coautoría con Rafael Araos y otros investigadores- que fue publicado en la revista científica The New England Journal of Medicine.

Además, fue una autoridad clave para concretar la campaña de inmunización contra el Covid-19 en Chile, pues participó desde obtener los suministros hasta coordinar la inmunización a nivel país y evaluar sus posteriores efectos en la población.

Por esta razón es que a finales del año pasado la señalaban como una de las figuras de la cartera que continuaría con el cambio de administración, pues la idea del ahora Presidente Gabriel Boric era mantener en sus puestos a funcionarios técnicos encargados del manejo de la pandemia para dar seguridad y continuidad, por ejemplo, al plan de vacunación. Sin embargo, González no alcanzó a estar más de dos meses en su cargo antes de irse de vacaciones. Eso sí, fuentes cercanas a la profesional relatan que la semana pasado hizo el traspaso de información.

¿Y su sucesora?

La misión del Departamento de Inmunizaciones del Minsal es la “protección de la población residente en Chile frente a enfermedades inmunoprevenibles relevantes para la salud pública, con calidad, seguridad y eficiencia, acorde al desarrollo biotecnológico y la evidencia científica”, según el sitio web institucional.

Y en ese contexto, quien reemplazará a González en el cargo de jefa del Programa Nacional de Inmunizaciones es María Paz Bertoglia, quien se graduó como kinesióloga en la Universidad Católica de Valparaíso. También realizó una maestría en Epidemiología en la Pontificia Universidad Católica y una maestría en Bioestadística en la Universidad de Chile. En esa misma casa de estudio trabajó como profesora asistente de la Escuela de Salud Pública hasta principios de este año.

Durante la pandemia, la especialista fue crítica del manejo de la crisis sanitaria que realizaron las autoridades anteriores. De hecho, al igual que el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, puso en duda la implementación del Pase de Movilidad cuando se propuso su uso el año pasado.