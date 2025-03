Fiscal vuelve a poner el foco en joyas compradas por Cathy Barriga durante su administración

Cuando Cathy Barriga era alcaldesa de Maipú, a dos años de asumir el sillón edilicio de la segunda comuna más grande de la Región Metropolitana, dos polémicas compras comenzaron a complicar su gestión. Una de ellas fue la millonaria adquisición de joyas Swarovski destinadas, según explicó ella misma, para regalar.

“Cuando asumí como alcaldesa regalaban esas maderas típicas y raras que uno no sabría dónde guardarlas, nada especial, salvo por la poca gracia que tienen y su nulo significado. ¿Sabes cuánto costaban? Entre 38 a 45 mil pesos. ¿Sabes cuánto vale este collar? Sale 12 mil pesos y fracción. No hay comparación; este es un regalo que además es algo delicado, cuidado y que representa la fuerza de la mujer del Maipú que renace”, explicó en una entrevista de 2018 en The Clinic.

Las joyas fueron regaladas a parlamentarios, alcaldes y otras figuras televisivas. Entre las receptoras figuró la diputada comunista Carmen Hertz, quien luego explicó que, tras recibirla, la devolvió.

La exfigura televisiva, que hoy se encuentra cumpliendo prisión preventiva en la cárcel de San Miguel, está siendo investigada por los delitos de fraude al fisco y falsificación y uso malicioso de instrumentos públicos. De acuerdo a la persecutora, habría defraudado al municipio por más de $31 mil millones. La compra de las joyas ha sido parte del foco investigativo de la fiscal Encina, quien busca esclarecer si estas fueron adquiridas de manera legal.

Ahora, seis años después de que se pusiera el foco en esas compras, la fiscal vuelve a instalar la lupa en las alhajas.

Orden para la PDI

El pasado 3 de marzo la fiscal de Alta Complejidad Oriente Constanza Encina ordenó una de las últimas diligencias en torno a la investigación que pesa sobre la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga. Ese día, la persecutora ofició a la Brigada Investigadora Anticorrupción Metropolitana (Briacmet) de la Policía de Investigaciones para ampliar el informe policial N°77 para “informar de las siguientes compras”.

En el escrito se detallan todas las joyas compradas por Barriga, en tres decretos alcaldicios, las cuales las fiscal está revisando. En total, fueron 740 artículos por un total de $13.209.000.

El primero dice: “Mediante decreto alcaldicio N°2247/2017 se instruyó la compra materializada mediante orden de compra N°2583-1929-SE17 de fecha 3 de agosto de 2017, trato directo, correspondiente a 260 collares collares en forma de sol color cristal, en caja de terciopelo morado, envoltorio blanco con logo municipal impreso, compra por un valor total de $4.641.000, equivalentes a 99 UTM aproximadamente.

Luego, el detalle continúa: “Mediante decreto alcaldicio N°517/2018 se instruyó la compra materializada mediante orden de compra N°2583-498-SE17 de fecha 2 de marzo de 2018, trato directo, correspondiente a 260 collares en forma de sol con cadena e incrustaciones de cristales Swarovski color de cristal light topaz, compra por un valor total de $4.641.000, equivalentes a 99 UTM aproximadamente”.

Por último, en el decreto alcaldicio N°3042/2018 se instruyó la compra materializada mediante orden de compra N°2583-2293-SE17 de fecha 20 de agosto de 2018, correspondiente a 220 collares en forma de sol con cadena e incrustaciones de cristales Swarovski y 226 cajas de terciopelo morado por un valor total de $3.927.000″.

El informe solicitado por la fiscal, se indica en el mismo escrito, deberá ser enviada en un plazo máximo de 30 días desde la recepción del oficio.

Nuevos delitos

El próximo 15 de abril la exalcaldesa deberá volver a enfrentar a la fiscal Encina. Ese día se realizará una audiencia de reformalización en el 9° Juzgado de Garantía de Santiago, donde la persecutora imputará el delito de malversación de caudales públicos en calidad de reiterados y un ilícito de negociación incompatible.

Las nuevas imputaciones se dan luego de la declaración de la exmano derecha de Barriga, Luis Japaz -también figura como imputado en el caso-, quien declaró que la exalcaldesa pagaba a las cuidadoras de su hijo con fondos municipales.

Por otro lado, desde el entorno de Barriga señalan que la prisión preventiva bajo la cual se mantiene la exchica Mecano “es desproporcionada” para los delitos que se investigan.