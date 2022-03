Guardaespaldas sin corbata: el nuevo estilo de los escoltas del Presidente Boric

Al Presidente Gabriel Boric le costó aceptar la condición de ser un persona con un perfil de riesgo alto. Cuando era candidato fue el único de los seis aspirantes a La Moneda que no tenía el servicio de Protección de Personas Importantes (PPI), ni de Carabineros, ni de la PDI.

Fue un tira y afloja largo; incluso, cuando ganó la primera vuelta, el entonces ministro del Interior, Rodrigo Delgado, le ofreció disponer de un contingente policial para que lo acompañara en sus desplazamientos y salidas a terreno. Sin embargo, se demoró en responder y ceder, y recién el 6 de diciembre del 2021 aceptó.

Ya la noche del 19 de diciembre, cuando ganó la elección, debutó con un amplio equipo de PPI. Eran cerca de 10 los encargados de resguardarlo, a cargos del exjefe de escoltas de la Presidenta Michelle Bachelet (2014-2018), el mayor Patricio Aguayo, un viejo conocido en La Moneda. Ya para el 11 de marzo, con Boric sentado en el sillón presidencial, el servicio de custodia policial se organizó de acuerdo a las exigencias del cargo.

Muchos de los efectivos policiales que trabajaron en la escolta presidencial de Sebastián Piñera, entre 2018 y 2022, se quedaron. Conocían la guardia, los turnos, horarios y cómo conducir la seguridad del máximo representante del país. Quienes han tenido este trabajo advierten que “los carabineros que entran al departamento PPI lo hacen pensando como si fuera un doctorado, algo de elite, es un paso importante para sus carreras y son orgullosos de eso”.

A estas alturas es conocido que el Presidente Boric mantiene un estilo propio. Quienes trabajaron con la administración pasada recuerdan que Piñera era de mantener un trato formal, de tener largas jornadas laborales en La Moneda y de salirse poco de protocolo. Esto, para los escoltas, era algo que acomodada, pues no implicaba extremar recursos y encender alarmas de tensión.

Pero, además de eso, hubo una instrucción que llamó la atención dentro de la escolta presidencial. El jefe del dispositivo de seguridad, el mayor Patricio Aguayo, bajó el mensaje de que no se usaría más corbata, sino que solamente en actividades formales que lo requieran, como por ejemplo, el cambio de mando, cuando los PPI sí usaron el tradicional accesorio.

La imagen más reciente es la registrada el miércoles 23 de marzo, cuando el Mandatario salió de La Moneda para saludar a los funcionarios de gobierno en el Edificio Bicentenario, ubicado en Teatinos. Allí se vio a su grupo de escoltas sin corbata, y en algunos casos, con camisas más casuales.

Esta decisión rompió el tradicional atuendo de los escoltas de las administraciones anteriores. En el caso de quienes custodiaban a Bachelet siempre se les veía con atuendo formal, donde el propio mayor Aguayo lideraba el equipo. Incluso, a él, se le vio siempre con corbata cuando acompañaba públicamente a la Mandataria en sus salidas a terreno.

Bachelet, acompañado por uno de sus escoltas, durante su mandato.

En el caso de Piñera, lo mismo. En sus dos administraciones, siempre andaba junto al grupo de efectivos PPI que usaban corbata y camisas formarles, incluso, los fines de semana, cuando el entonces Presidente optaba por jeans y sacarse el tradicional accesorio, esto no imposibilitaba a que sus guardias sí usaran la tradicional prenda.

Algunas fuentes consultadas dicen que este nuevo “cambio de look” de los escoltas del Presidente no les es muy cómodo. “Tu ves a los escoltas de otros países y todos impecables, siempre de acuerdo a la importancia del servicio que se presta”, relata un policía, advirtiendo que hay veces en que hay que respetar los gustos de todos.

El exPresidente Piñera escoltado por su grupo de PPI. Habían veces que no usaba corbata, pero de todas formas sus escoltas usaban.

En ese sentido, hay policías que han comentado a su círculo más cercano que el tema molesta, y que si bien están conscientes de que el Presidente Boric tiene un estilo más relajado en cuanto a la vestimenta, para ellos es importante mantener un aspecto formal. “Desde siempre se usó así, tenemos esta doctrina desde que entramos a la Escuela”, advierte otro en una conversación con otro efectivo.

Por otro lado, hay grupos de la escolta que le restan dramatismo al uso o no de la corbata. “Uno siempre se debe asemejar a como anda el jefe, en este caso el Presidente no usa corbata, entonces, bueno, no usamos. Tampoco es la idea andar más formal que él. No es tan grave, es una tenida civil que, está bien, habrá que usarla”, dice otro efectivo que prestó servicios de PPI para la administración de Piñera.