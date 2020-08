Historiador ruso-estadounidense: “Los envenenamientos son la herramienta favorita de los servicios de seguridad rusos”

Las dudas sobre el envenenamiento que sufrió el líder de la oposición rusa, Alexei Navalny, seguían creciendo. La esposa de este crítico del Kremlin apeló hoy al Presidente Vladimir Putin para que permita que el político de 44 años sea trasladado a Alemania desde un hospital en Siberia para recibir atención médica urgente.

Navalny se encuentra en coma y conectado a un ventilador en la UCI, después de tomar el jueves en la mañana una taza de té en el Café Viennese en el aeropuerto de Tomsk. Luego tomó un vuelo a Moscú, pero durante el viaje se sintió mal y comenzó a gritar. Ante esta situación tuvieron que hacer un aterrizaje de emergencia en Omsk, Siberia.

Médicos alemanes, que viajaron a Siberia para trasladar a Navalny a Berlín, tras algunas negociaciones, tuvieron acceso al político y se les autorizó trasladarlo hasta la capital alemana. Mientras que Anatoly Kalinichenko, el médico jefe adjunto del hospital donde está ingresado, dijo que las pruebas no habían encontrado hasta ahora rastro de veneno. Sin embargo, el jefe de la Fundación Anticorrupción de Navalny, Ivan Zhdanov, dijo que se había encontrado veneno en el sistema del político.

La policía rusa resguarda el hospital donde se encuentra Navalny en Siberia. Foto: AP

Si bien existía gran hermetismo sobre la situación de Navalny, el analista Max Seddon denunció que los médicos habían filtrado el escáner a los pulmones del activista. Los expertos dicen que las posibilidades de que se abra una investigación sobre lo ocurrido son realmente escasas.

Si bien los envenenamientos son una vieja práctica de los servicios de seguridad rusos, no existe claridad sobre quién podría haber envenenado a Navalny. Una vez que se conoció la noticia todos los ojos se pusieron sobre el Presidente Putin, pero los analistas advierten que sería una jugada riesgosa en esta oportunidad, debido a que un desenlace fatal podría gatillar protestas, un escenario que el mandatario ruso no está en condiciones de tolerar. Esto, porque el mandatario ruso ha venido enfrentando una serie de protestas en la región de Khabarovsk.

¿Quién entonces lo habría envenenado? En Rusia circulan una serie de rumoresque se trataría de civiles o de un civil con conexiones y acceso a los servicios de seguridad. Esto, porque a lo largo de su carrera Navalny se ha ganado la enemistad no solo de Putin, sino que también de los oligarcas que lo apoyan y otras personas.

Imagen del avión ambulancia en el aeropuerto de Omsk, que tralasdará a Navalny a Berlín. Foto: AP

El historiador ruso-estadounidense Yuri Felshtinsky, ha sido testigo de los envenenamientos de las fuerzas de seguridad rusa. Trabajó con Alexander Litvinenko, un teniente coronel del Servicio de Seguridad Federal (FSB), quien en noviembre de 2006 fue envenenado con polonio-210 y murió 22 días después en Londres. En conversación con La Tercera PM analiza el incidente ocurrido con Navalny.

¿Por qué se seguiría usando el veneno como una forma de atacar a la oposición, cuando es un sello de los servicios rusos?

Sabemos que Navalny fue envenenado, no se trata de una enfermedad que puede que haya tenido. Esta historia es similar a la que le ocurrió a la periodista Anna Politkovskaya hace unos años. Ella fue envenenada probablemente durante el vuelo. Los envenenamientos es una herramienta favorita de los servicios de seguridad rusos, como el FSB, porque siempre deja espacio para la duda. Si matas a alguien con una pistola, es obvio, cuando es con veneno no queda claro. Así que no es la primera vez, es una herramienta muy común y una forma para lidiar con los oponentes, como miembros del Parlamento ruso, Alexander Litvinenko, Sergei Skripal y Julia Skripal, ahí se usó novichok y ocurrió en Gran Bretaña. Desafortunadamente, esta no es la primera vez y tampoco será la última. Navalny, por supuesto, es una víctima cuidadosamente seleccionada y después de Boris Nemtsov, a quien se le disparó en Moscú, Navalny se convirtió en el líder más antiguo de la oposición. Podemos decir ahora de Navalny de que él es definitivamente el principal oponente del Presidente Putin.

Se sabía que Navalny era un reconocido opositor, había hecho inivestigaciones contra Putin, ¿por qué habrían decidido atacarlo ahora?

Esto es simplemente una cuestión de oportunidad que se presentó. Para ellos nunca es demasiado tarde, podemos decir eso sobre cualquier asesinato. Podemos decir eso sobre Litvinenko, por qué esto ocurrió en 2006 y no antes, considerando que estaba en Londres desde 2000. Podemos hacer la misma pregunta sobre Politkovskaya, Nemtsov y ahora sobre Navalny. La decisión, por supuesto, se toma antes de la ejecución y luego toma algún tiempo, quizás años para encontrar una oportunidad para hacerlo. Así que creo que es un tema de oportunidad que se presentó. Navalny ahora estaba viajando, creo que esto fue planificado para hacerlo durante el viaje, cosa que no tuviera muchos ojos a su alrededor, esto también fue hecho con Politkovskaya. Es decir, un viaje a una ciudad lejos de Moscú, es una oportunidad muy conveniente para matar una persona.

¿Es posible tomar precauciones para evitar ser envenenado?

Recuerdo de las conversaciones que tuve con Politkovskaya, después de que fuera envenenada y antes de que fuera asesinada. Ella no comía en los aviones, tampoco bebía nada en los aviones, pero en algún minuto ella pidió un té y eso fue suficiente para tratar de envenenarla. Recuerdo cuando hablé con ella, me decía que ella sabía que existía cierto peligro, ella tomaba precauciones, pero pidió un té… Creo que todo estaba listo en ese vuelo. No sabemos cuánto tiempo toma para los servicios de seguridad para preparar y encontrar una oportunidad para llevarlo a cabo. Cuando hablas con personas que han trabajado con el servicio de seguridad ruso y otros servicios de seguridad, ellos dicen que es en realidad imposible crear un sistema de seguridad infalible para una persona normal, que lo proteja contra un plan de asesinato, si este plan va a ser ejecutado por profesionales. Navalny podría haber tratado de arreglar seguridad, aunque estoy seguro que en realidad no tenía seguridad, quizás dos personas a su alrededor, que lo protegían contra matones que lo pudieran atacar. No puedes construir una muralla alrededor tuyo. La idea de ser opositor de Putin es estar abierto a la gente, conocer gente, hablar con la gente, es casi imposible tener una seguridad.

Siempre se habla de que el sello de los servicios de seguridad ruso es el envenenamiento, ¿qué tan especializados son?

Los servicios de seguridad rusos, el servicio secreto soviético tenía una gran experiencia en envenenamiento y han continuado, existe un gran entrenamiento. Esto ha continuado desde 1917, eso demuestra lo especializado de la gente que allí tienen, lo hacen de manera profesional, su especialidad es el envenenamiento. Algunas personas están especializadas en matar con armas, otros son francotiradores, pero algunas personas son especialistas en envenenamiento.