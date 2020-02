La respuesta de Juan Carlos Silva, subsecretario de Cultura, por su apoyo a los rayados del GAM: “Nunca he avalado ni avalaré la violencia”

Las actividades de la últimas semana del subsecretario de las Culturas y las Artes, Juan Carlos Silva, se enfocaron principalmente en el Festival de Cine de Berlín, que comenzó el viernes. En su edición número 70, Chile fue el país invitado en el Mercado Europeo de Películas que se presenta en el marco del encuentro audiovisual. "Logramos que el país se notara más allá de las instancias del festival y del mercado, la imagen corporativa de Chile en distintos lugares icónicos de la ciudad, fue notorio la participación del país y eso fue fundamental", cuenta Silva.

Sin embargo, un día antes del inicio de la Berlinale, el subsecretario de las Culturas tuvo que poner atención a la intervención ocurrida en el GAM: el centro cultural de Alameda amaneció con sus muros exteriores cubiertos de pintura roja y gris, lo que eliminó gran parte de los murales y expresiones gráficas instaladas tras el estallido social.

GAM rechazó el borroneado, realizado durante la madrugada y sin su autorización. Y el subsecretario Juan Carlos Silva expresó su apoyo a través de su cuenta de Twitter: "Solidarizamos con @centroGAM que, desde su apertura, ha dispuesto sus espacios para manifestaciones artísticas que, en el marco del respeto, expresen el sentir de los habitantes de nuestro país. Debemos cuidar estas zonas de expresión entre todos".

El respaldo expresado por Silva causó polémica dentro del mundo político. Diputados de la UDI consideraron "impresentables" las declaraciones del subsecretario y diputados como Guillermo Ramírez y Osvaldo Urrutia sugerían su renuncia.

¿Mantiene su postura de solidaridad frente a lo ocurrido en GAM la semana pasada con el borrado de las manifestaciones artísticas? ¿Cómo responde a las críticas?

Ante la interpretación de algunas personas a quienes no les bastó que el tweet se refiriera a "expresiones en el marco del respeto", creo que es pertinente precisar que como subsecretario de las Culturas y habiendo sido víctima de funas el último tiempo, nunca he avalado ni avalaré la violencia. Siempre respetaré y cuidaré la libertad creativa y de expresión cuando ello no implique una falta de respeto o daño a la dignidad de las personas. Además el tuit precisaba que el Gam viene desarrollando un proceso de rescate del arte urbano que es incluso previo al 18 de octubre. De hecho desde 2017 ellos trabajan con Barrio Arte en la intervención de sus muros.

Silva no profundiza más allá respecto de la controversia, y prefiere explayarse respecto de la misión chilena en el Festival de Berlín.

"Sabíamos que podía haber manifestaciones"

En la muestra de cine alemana la filmografía y la imagen del país logró visibilidad, aun en el contexto de la actual crisis, asegura Silva. "Logramos que el país se notara más allá de las instancias del festival y del mercado, la imagen corporativa de Chile en distintos lugares icónicos de la ciudad, fue notorio la participación del país y eso fue fundamental", afirma.

Con el estreno de la película El tango del viudo y su espejo deformante, filmada por Raúl Ruiz y co-dirigida por Valeria Sarmiento, y la participación de realizadoras y productoras como Dominga Sotomayor y Dominga Ortúzar, Chile marcó su presencia en las distintas secciones de la Berlinale. Sin embargo, el contexto de movilizaciones que vive el país tras el estallido social también se hizo saber en la voz de manifestantes que llegaron hasta el encuentro.

El grupo de chilenos que se acercó a protestar durante la Berlinale desplegó un gran lienzo negro que tenía escrito en inglés la frase "El Estado chileno viola, tortura y asesina a su gente". Además, repartieron folletos con datos que denunciaban violaciones a los derechos humanos durante las protestas tras el 18 de octubre.

Hubo manifestaciones a propósito de la situación de Chile ¿Cómo enfrentaron este tema? ¿Se hizo alguna referencia al momento que vive el país, dentro de las actividades de la delegación?

Nos enteramos antes de viajar que podía haber algunas manifestaciones. En todo caso a nosotros en las distintas actividades del programa del festival, no nos tocó verlo de manera directa. Ciertamente uno también hace referencia al momento que vive Chile porque es un momento donde viene un proceso constitucional, hay una agenda social y orden público que el gobierno ha puesto sobre la mesa y no se puede obviar. Sobre todo en un sector como la cultura y las artes, donde las distintas realidades del país siempre están presentes y son punto de opinión, manifestación y causa incluso de temáticas en los distintos trabajos artístico-culturales.

¿Qué opina de que los chilenos en Berlín hayan optado por manifestarse? ¿Es una situación que incomoda?

Es una situación que sabíamos, pero que si bien no nos tocó vivenciar de manera directa, si ella se ejerce en un marco de respeto y no incitación a la violencia ni afectar la libertad de las personas, debe entenderse como un ejercicio de libertad de expresión. Pero este es un festival donde las temáticas políticas siempre están presentes, uno lo entiende, lo importante es sacarlo adelante como lo hicimos y no afectar las actividades de la delegación que salieron de manera exitosa y en un contexto que no era para nada fácil.