La agenda de Alberto Fernández en Chile y el intento por visitar la tumba de Allende

Finalmente, el próximo martes 26 de enero el Presidente Sebastián Piñera se verá frente a frente con su par de Argentina, Alberto Fernández. Ese día, el Mandatario trasandino arribará a Chile y ambos tendrán su primer encuentro presencial.

El viaje se concretará luego que se tuviera que reagendar debido a que Piñera, el pasado 12 de enero, inició una cuarentena preventiva junto a la primera dama, Cecilia Morel, tras tener contacto estrecho con una persona contagiada de Covid-19.

La cita con Fernández ocurrirá un día después de que concluya el confinamiento del Mandatario chileno. Y será un hito en la relación entre ambos gobiernos, que no ha estado exenta de polémicas. Han sido varios los episodios que han ocasionado tensiones entre ambos países por ejemplo, cuando Fernández hizo comparaciones con Chile por el manejo de la pandemia, cuando firmó una declaración del Grupo de Puebla que en uno de sus puntos criticó a Piñera y también cuando en una reunión por Zoom con dirigentes de la oposición chilena los llamó a “recuperar el poder”.

En La Moneda, en todo caso, dicen que esos episodios han sido superados y recalcan que entre Piñera y Fernández existe una buena relación. En ese sentido, agregan que el encuentro de la próxima semana servirá para estrechar lazos.

En el Ejecutivo dicen que la agenda de Fernández, quien se quedará hasta el jueves en el país, sigue en construcción, pero señalan que en su diseño han existido algunas diferencias con La Moneda.

Por ejemplo, según fuentes de gobierno, Fernández quería realizar un homenaje en la tumba del expresidente socialista Salvador Allende o entregar una ofrenda floral en la estatua del exmandatario, que se encuentra ubicada en la Plaza la Constitución.

Sin embargo, en el Ejecutivo no encontraron conveniente esto por dos razones: por la señal que se podría entregar; y porque nunca se ha hecho algo así y, por lo tanto, no querían generar un precedente. En el caso de la visita a la tumba, además, dicen que le recomendaron no hacerlo por razones sanitarias.

En este contexto, desde el gobierno buscan frenar esa iniciativa y tuvieron que negociar con sus pares de Argentina. Así, en lugar de la petición de Fernández, le ofrecieron realizar un recorrido por el ala de La Moneda en la que se encuentra el Salón Blanco, en el que se recrea el despacho donde falleció Allende. Esto, similar a lo que se hizo en su oportunidad con visitas de los mandatarios Iván Duque y Pedro Sánchez.

Eso sí, en el caso de la visita de Fernández está planificado que exista un gesto adicional: se invitará a la hija del exjefe de Estado, la senadora Isabel Allende, para que haga el recorrido junto a él.

En Palacio agregan, en todo caso, que el diseño del programa está siendo afinando por los embajadores de ambos países. Por el lado de Chile, Nicolás Monckeberg, mientras que por Argentina, Rafael Bielsa.

Según quienes conocen de la visita, pese a todo Fernández sí desea hacerle un homenaje y un reconocimiento a Allende, aunque no se han sabido detalles. Esas versiones sostienen que el punto es que la administración de Piñera no quiere que Fernández realice durante su paso por Chile nada distinto de lo que -afirman- La Moneda entiende por una visita de Estado políticamente neutra.

En el fondo, la idea sería que el mandatario trasandino solo se reúna con los poderes respectivos, pero según estas versiones Fernández no se limitará a una visita neutra y sin actividades políticas, como la visita a la tumba de Allende que quiere concretar.

Como sea, en el Ejecutivo le bajan el perfil al tema y dicen que no se trata de diferencias, sino que lo califican como algo normal en el proceso de construcción de una agenda de este tipo. En ese sentido, en La Moneda recalcan que la visita de Fernández será 100% normal y que, en cuanto al encuentro con Piñera, está contemplada la ofrenda floral, el recibimiento con honores, la reunión tradicional, firma de algunos acuerdos entre ambos países, un punto de prensa en conjunto y un almuerzo.

Posteriormente, Fernández continuará con su visita de Estado y se reunirá con los presidentes de la Cámara, Diego Paulsen (RN), y del Senado, Adriana Muñoz (PPD), además de otros parlamentarios. En el Ejecutivo también señalan que el Mandatario argentino tiene contemplado reunirse con empresarios chilenos.