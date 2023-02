La mayoría son ingenieros y casi un tercio ya ha sido candidato: las cartas de los republicanos al Consejo Constitucional

Una lista completa fue la que presentó el Partido Republicano con 72 candidatos para competir al Consejo Constitucional. Pese a que no fueron en alianza con Chile Vamos y a la restricción legal que les impide llevar candidatos que no sean militantes al no ir en un pacto, la tienda fundada por José Antonio Kast finalmente logró inscribir nombres en todas las regiones.

De ellos, el promedio de edad es de 45 años, siendo el postulante de mayor edad la abogada de la PUC Hilda Toledo, quien compite por un cupo en el Maule a sus 79 años. Hay un total de 12 candidatos mayores de 60 años y tres que superan los 70.

En contraste, los candidatos más jóvenes tienen 22 años y ambos se encuentran estudiando: los postulantes por Arica Diego Vargas y Francisca Cavieres. En total, 17 candidatos tienen 35 años o menos.

Dentro de las profesiones de los republicanos destaca que la mayoría son ingenieros. De ellos, hay 16 profesionales, es decir un 22,2%. En ese rango se incluyen ingenieros comerciales, ingenieros civiles, ingenieros forestales e ingenieros en pesca, entre otros. Ahí, uno de los postulantes fuertes de los republicanos es el ingeniero comercial Sebastián Figueroa, quien es director ejecutivo de Acción Republicana y compite en la Región de O’Higgins.

La segunda profesión que más se repite son los abogados. En total, hay 14 juristas, lo que representa casi un quinto del total de postulantes. Dentro de ellos, destacan algunos profesionales por los que republicanos ha puesto sus fichas como el postulante por Valparaíso y mano derecha de Kast, Antonio Barchiesi; el académico que va por la Región Metropolitana Luis Silva, y el exencargado territorial de la campaña de Kast, Ignacio Dulger.

También hay distintas profesiones como médicos, cientistas políticos, veterinarios, kinesiólogos, cinco profesoras y tres contadores. Además, hay otros postulantes que son pensionados y están retirados, hay una asesora del hogar, dos agricultores, tres secretarias y un inspector de colegio, entre otros.

Otra característica que destaca, es que del grupo casi ninguno de los 72 ha ocupado cargos políticos anteriormente. Una excepción es Figueroa, quien fue seremi durante el primer gobierno del expresidente Sebastián Piñera, mientras que Víctor Aravena (candidato por Magallanes) fue concejal.

Sin embargo, lo que sí se repite es que varios de los candidatos ya han competido anteriormente en elecciones populares. De ellos, La Tercera PM pudo identificar que al menos 24 han postulado previamente a alguna elección, es decir un tercio. En esa gama, por ejemplo, están excandidatos a la Convención Constitucional -como la postulante por la RM, Macarena Bravo- excartas al Senado, como el excomandante en jefe de la Fuerza Aérea Ricardo Ortega, y varios excandidatos a core, concejales y a diputados. De ellos, casi ninguno ha salido electo.

Dentro de las casas de estudio de las que salieron, una de las que se repite es la Universidad de Los Andes, de la cual hay dos abogados. También hay al menos tres profesionales de la Pontificia Universidad Católica, y otros candidatos que salieron de la UAI, UDD, USACH y algunas universidades regionales.

En otros pactos como en Chile Vamos casi la mitad de los candidatos eran abogados y cerca de un 23% habían ejercido previamente como seremis, mientras que en fuerzas como el Partido de la Gente hay candidatos sin experiencia en cargos de elección popular.

Al momento de inscribir las candidaturas, en Chile Vamos comentaban que la lista del Partido Republicano les parecía poco competitiva. En la tienda presidida por el exdiputado Arturo Squella, en todo caso, apuestan a sacar entre cuatro y seis consejeros.

Ahí, la estrategia radica en apostar a candidatos que son cercanos a la colectividad, entre ellos Figueroa, Barchiesi, Bravo, y Silva, entre otros.