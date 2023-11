“Las cifras son demoledoras”: las duras reacciones del oficialismo y la oposición por los índices de inseguridad de la Enusc 2022

Esta mañana, la Subsecretaría de Prevención del Delito en conjunto con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) presentaron los resultados de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc) de 2022, medición que recolecta datos sobre la victimización de personas y hogares. Uno de sus principales resultados es que la percepción de inseguridad llegó al 90,6%: un récord en la historia de la medición.

Frente a los resultados, el diputado socialista Raúl Leiva, quien integra la comisión de Seguridad de la Cámara, considera que los datos ratifican que “nos encontramos en los niveles más altos de delincuencia”. El parlamentario explicó que “los delitos más violentos con formas de comisión muy complejas y altamente violentas generan una percepción de inseguridad altísima”.

Leiva interpreta que “esto nos llama a todas y a todos, al gobierno, y también al poder Legislativo y al Judicial, a poder reevaluar las formas de trabajo. Debe existir un mayor compromiso, sobre todo, en la permeabilidad de las fronteras, en el trabajo carcelario, en materia de migración irregular”.

En todo caso, Leiva se mantiene optimista. “Si bien establece que (la inseguridad) es la más grave en los últimos años en nuestro país, todavía estamos a tiempo de poder detenerla y de no transformarnos en un país que nadie quiere”.

También desde el oficialismo, el diputado Jaime Araya (IND-PPD) manifestó que “las cifras son demoledoras y son fiel reflejo de lo que ocurre en el país: una crisis de seguridad sin precedentes, donde el aumento de la violencia en la comisión de delitos es una constante que va en ascenso. Pareciera que ya se traspasaron todos los límites y, en vez de pensar en estrategias de contención, derechamente debemos ir diseñando estrategias de recuperación, con todas las complejidades que esto involucra. No podemos seguir repitiendo recetas fracasadas”.

Además, el parlamentario afirmó que el gobierno “queda en un pie forzado, porque todas las agendas se van a reducir a seguridad. Cualquier otro énfasis puede hacerle aparecer como desconectado de la realidad y eso es muy complejo para un gobierno que a veces carece del realismo necesario, para enfocarse en temas que le desagradan”.

Por su parte, la diputada Lorena Fríes (Convergencia Social) aseveró que es “evidente que haya más de un 90% de percepción de inseguridad (...). Eso se debe a que hay ciertos delitos que son de alta connotación social que obedecen a una cultura criminal que no estábamos acostumbrados a ver, que ha acaparado la atención. Me refiero a homicidios, a secuestros extorsivos, etcétera. Lo importante es que este instrumento que es la Enusc (...) nos va a permitir enfocar mucho mejor el trabajo de seguridad (...)”.

Foto: Luis Sevilla

“De una vez por todas, hagan su trabajo”: el emplazamiento de la derecha

Dentro de la oposición, las reacciones elevan el tono y dirigen sus críticas directamente el gobierno del Presidente Gabriel Boric y a la gestión de la ministra del Interior, Carolina Tohá.

El diputado Cristián Araya (Partido Republicano), quien también integra la comisión de Seguridad, sostuvo que “resulta evidente que vivimos la peor crisis de seguridad de nuestra historia, y no solo se trata de una percepción, sino de una real victimización de parte de las familias chilenas”.

La encuesta señala que un 21,8% de los hogares del país ha sido víctima de algún delito de mayor connotación social, como robo con violencia o intimidación, robo por sorpresa, robo de vehículos y hurtos, entre otros. En 2019, la cifra llegó a 23,6%, mientras que durante la pandemia llegó a 19,2% (2020) y 16,9% (2021).

“La negligencia de este gobierno y su incapacidad para desplegar una estrategia integral y efectiva en el combate contra la delincuencia y el crimen organizado nos ha llevado a este nivel de cifras. Prácticamente todos los chilenos se sienten inseguros. El Ejecutivo, en lugar de minimizar o tratar de desvirtuar las cifras, debiese asumir la responsabilidad de enfrentar decididamente esta crisis (...). De una vez por todas, hagan su trabajo, impulsando una agenda real de seguridad”, agregó Araya.

FOTO PEDRO RODRIGUEZ / LA TERCERA

Por su parte, el diputado Juan Miguel Castro (Renovación Nacional), también de la comisión, dijo a La Tercera que “por supuesto que estamos viviendo los números más altos, eso simplemente responde a la realidad: tenemos delitos que antes no se veían y que hoy día están causando pánico a la gente, como es el desmembramiento de gente (...), balaceras en todas las capitales regionales, secuestros que ya se están haciendo más habituales”.

“Yo me pregunto si la ministra Tohá, que ha dicho que este no es el país más inseguro, se atrevería a salir sin escolta por una capital regional, como Antofagasta, a las 3.00 AM (...). Los asesinatos, portonazos, robos de vehículos han ido al alza numéricamente. No es una creación, como han dicho el Presidente y la ministra Tohá, de la prensa. Me parece sumamente grave que esa sea la mirada el Ejecutivo”, agregó el parlamentario.

En tanto, el diputado de Amarillos, Andrés Jouannet, aseguró que la encuesta demuestra que “el gobierno ha fracaso totalmente en su política de seguridad ciudadana, si es que alguna vez la tuvo (...). Presidente, lo invito a que usted lidere este tema, aunque le queden dos años. Hágalo. De lo contrario, la verdad es que usted no va haber asumido la responsabilidad histórica que le corresponde en este momento”.

Desde la comisión de Seguridad de la Cámara Alta, el senador Iván Flores (DC) afirmó que “los delitos se han hecho cada vez más violentos. La evolución de la percepción de inseguridad también crece. Esto es un ‘téngase presente’ para las autoridades, tanto las económicas como las que tienen que ver con el orden interno de nuestro país (...). Seguimos teniendo ingresos irregulares (de migrantes) en cantidades importantes, seguimos sin poder expulsar a aquellos delincuentes que son sorprendidos en flagrancia”.