Las cuentas del cierre de fronteras: 62 mil personas salieron de Chile y 38% de las solicitudes fue para residir en el extranjero

La tarde de ayer jueves, los efectivos de la PDI se enfrentaron a una situación particular: la machi Francisca Linconao llegó hasta el aeropuerto Arturo Merino Benítez para viajar a Perú a un congreso de mujeres líderes en Latino América. Sin embargo, no contaba con el permiso adecuado: tenía el requerimiento por causal de “carácter humanitario”, el cual no aplicaba para la ocasión.

Se le explicó, cuentan quienes estuvieron en el lugar, que no era ese el permiso que necesitaba, y además, la invitación que portaba estaba a nombre de Elisa Loncón, presidenta de la Convención Constitucional. De manera “express”, las autoridades visaron autorización para la constituyente -y acompañantes- de “gestiones imprescindibles para la marcha adecuada del país”, el cual es usado para asistir a actividades internacionales oficiales.

La machi Linconao se transformó en una de las más de 62 mil personas que han salido del país, entre el 1 de abril y julio de este año. La cantidad de connacionales que cruzaron la cordillera hacia el exterior son la excepción, dado que solo se autorizó el egreso de un 40% del total de requerimientos.

El tema es una piedra en el zapato para el gobierno. Ello, pues el 25 de abril vence el decreto que mantiene las fronteras cerradas, sin embargo, el Ejecutivo lanzó un plan que busca flexibilizar la entrada y salida de Chile, aunque endureciendo las medidas de confinamiento, una vez que la persona ingresa al país. Solo es aplicable para chilenos y no extranjeros, lo que ha generado duras críticas desde los gremios dedicados al turismo.

El en Ejecutivo apuestan a mantener la baja de casos positivos y mantener los 32 casos confirmados de Delta a raya. No quieren el ingrese de nuevas cepas y por eso el mantenimiento de las medidas y, además, un control más severo en las autorizaciones de los viajes al extranjero.

Así dan cuenta los números de las últimas semanas, manejadas por la Subsecretaría de Prevención Del Delito (ver infografía). Si durante los primeros 15 días de mayo se aprobaban, en promedio, un 60% de los permisos, incluso con un peak de un 70% durante la semana del 17 de ese mes, a partir de junio terminó el gatillo fácil.

En junio se bajó del umbral del 60%, llegando a una cifra cercana al 51%. Desde entonces, el rechazo a las solicitudes del país comenzó a ser más patente, hasta alcanzar un número record: desde la semana 27 de este año (la que comenzó el 5 de julio) solo se aprobaron un 25% de los requerimientos para salir del país. Las siguientes dos semanas llegaron a la inédita cifra de un 21%.

Las razones y los casos “insólitos” detectados por Prevención del Delito

Para salir de manera “extraordinaria” de Chile se necesitan fundar cuatro motivos: “Gestiones imprescindibles para la marcha adecuada del país”, “Carácter humanitario”, “Gestiones esenciales para la salud” y “Para residir en el exterior”.

Según los datos de Prevención del Delito, entre el 1 de abril y el 21 de julio se realizaron 158.024 solicitudes de viajes al extranjero, de las cuales el argumento que más se utilizó por los viajeros fue, “para residir en el exterior”.

El 37,7% de las solicitudes fue para residir fuera del país. De estos, comentaron desde el gobierno, el porcentaje de rechazo fue similar al del total de requerimientos, es decir, cercano al 40% ¿Por qué? Faltó documentación o no se acreditaba la residencia en el extranjero.

En tanto, para las razones de tipo “carácter humanitario” concentra un 29,4% de las solicitudes, lo que se tradujo en más de 46 mil requerimientos.

FOTO:CRISTOBAL ESCOBAR/AGENCIAUNO

La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, explica a La Tercera PM que “tenemos un aumento de las solicitudes, pero en muchos casos no se acreditaba de manera fehaciente la invocación de la causal”.

¿Por ejemplo?

Nosotros tenemos un equipo compuesto con la Subsecretaría de Salud y vamos evaluando los antecedentes que se envían y en base a eso se va autorizando. Ahora, ningún sistema es infalible: si alguien miente o se consigue, no sé, un certificado médico de manera irregular... Eso es lamentable, porque se hace una declaración jurada y las consecuencias van desde sumarios, hasta la apertura de procesos judiciales complejos.

¿Qué es lo que les ha llamado más la atención en este tipo de casos, donde, no sé, se invoque una razón humanitaria para ir a Miami?

Es que tu puedes ir a Miami por razones humanitarias. Si tiene un pariente que falleció y vive allá, no podemos negarlo solo por el hecho de estar en un destino turístico. Pero, sí hemos rechazado algunos permisos que llegan donde se invocan razones de salud para “desestresarse”, consiguiéndose un certificado psiquiátrico, señalando que están afectados emocionalmente. En ese tipo de situaciones se van solicitando más antecedentes, como tratamientos médicos que se harán afuera, por ejemplo.

Los gremios del turismo han reclamado bastante, sobre todo porque los turistas extranjeros no pueden entrar al país, lo que les afecta bastante el desarrollo de sus negocios ¿Han sentido o les han hecho ver algún tipo de presión para permitir el ingreso de extranjeros?

Siempre hay conversaciones con distintos gremios y podemos entender que exista molestia. Se escucha a todos que se ven afectados con este tipo de medidas, pero en este momento estamos priorizando la protección de las fronteras con responsabilidad que conlleva eso para proteger la salud de las personas.