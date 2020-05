Las ronchas que sacó Gabriel Boric por su “alerta” sobre el límite a la reelección: Senadores dudan de inhabilitarse

“Alerta: Este miércoles debiera votarse en el Senado proyecto que limita reelección y que aplica también a actuales parlamentarios. Senadores Bianchi, Letelier (que está desde el ’90) y otros están tratando de evitarlo porque les impediría seguir ocho años más. ¿No deberían inhabilitarse?”.

Esa fue la pregunta que el diputado Gabriel Boric (Convergencia Social) lanzó el viernes pasado a través de su cuenta de Twitter. El legislador por Magallanes aludía al proyecto que el Senado votará este miércoles -en su segundo trámite constitucional- cuyo objetivo es establecer un límite a la reelección de una serie de autoridades.

En concreto, la norma restringe la reelección de parlamentarios y otras autoridades permitiendo solo una repostulación para senadores y dos para diputados, consejeros regionales, alcaldes y concejales en periodos consecutivos, lo que se haría aplicable con efecto retroactivo y terminaría afectando directamente a legisladores que hoy se encuentran en ejercicio y que no podrían volver a optar a sus cargos en los próximos comicios parlamentarios de noviembre de 2021.

Se trata de seis senadores -Alejandro García-Huidobro (UDI), Guido Girardi (PPD), Alejandro Navarro (Ind.), Carlos Bianchi (Ind.), Juan Pablo Letelier (PS) y Jorge Pizarro (DC)- y 37 diputados los que, de aprobarse la norma tal cual cómo está, quedarían fuera del tablero para el periodo 2022-2025. Del total, se verían mayormente afectadas las bancadas de la UDI, con 10 diputados, y la de la DC, con 7 legisladores, mientras que ocho independientes verían frustradas sus reelecciones.

La alerta de Boric se da justamente cuando hay senadores que han manifestado dudas respecto de los efectos positivos que una iniciativa así pueda tener para la democracia, sobre todo mirando frustradas experiencias de países como México. ¿Pero deben realmente inhabilitarse de la discusión quienes se vean directamente afectados?

El senador Letelier asegura que no se siente “para nada inhabilitado” para abordar esta discusión y, de hecho, sostiene que ni siquiera tiene claro si es que va a ir a la reelección. “Esa es otra discusión”, dice.

El legislador, además, plantea que si aplicara el estándar para todos los afectados el propio Boric tendría que restarse de participar de la votación de la iniciativa, dado que se ha mostrado disponible para competir en la próxima senatorial por Magallanes y la eventual salida de Bianchi del cuadro político en la región también podría beneficiarlo a él.

“Me imagino que él también se va a inhabilitar...porque es evidente que aquí hay gente que anda con una agenda oculta. Esto no hace más que reflejar la intencionalidad de Boric. Lamento que una persona como él, que habitualmente es inteligente, reflexivo, esté en este tipo acusaciones. Me parece de mal gusto”, agrega Letelier.

El senador, eso sí, defiende su postura contraria a que la medida sea retroactiva: “La verdad es que yo nunca he salido subsidiado en una elección (...), siempre he estado entre las primeras mayorías nacionales y, por ende, soy representante de quienes me han elegido. Yo no me opongo a que se pueda considerar un nuevo sistema, pero no creo en el efecto retroactivo, esa es una decisión de los electores”.

Por su parte, Bianchi fue enfático en señalar que “esta es otra de las tantas pataletas de Boric en su desesperación por querer ser senador por Magallanes, al igual que la senadora Carolina Goic, que sabe que por la vía democrática, según todas las encuestas, no tiene ninguna opción”.

El legislador descartó tajantemente que él esté intentando evitar que la normativa se apruebe como acusó el legislador del Frente Amplio: “Yo nunca me he opuesto a que esto se vote o no se vote, tanto es así que yo mismo presenté en 2012 un proyecto para establecer un límite a la reelección y, además, aprobé esta iniciativa que se vota mañana, en general”.

Y agregó: “Esto en países como México esto ha sido un fracaso, pero lo más importante es que yo desde siempre he señalado que el Congreso debe ser unicameral. Por lo tanto, no estoy en la lógica de perpetuarme, pero sí estoy en la lógica de decir que muchos de los que impulsan este proyecto pasa por no querer esperar el pronunciamiento que hagan los constituyentes cuando votemos por una nueva Constitución. Eso es muy relevante. Porque debe ser una nueva Constitución la que defina esto, eso para mí es lo más sano”.

Sobre la retroactividad, en tanto, el legislador señaló que “es claro que apunta a determinados parlamentarios para dejarlos fuera por una vía que no es la democrática. Entonces, si nos inhabilitamos, debemos inhabilitarnos todos, todos somos incumbentes”.

La senadora Carolina Goic (DC), en tanto, quien ha defendido el proyecto y ha descartado que existan afanes personales detrás de aquello, aseguró que “en democracia lo que corresponde es que estas discusiones políticas de fondo se hagan con la presencia de todos. Los senadores que pueden verse afectados tienen todo el derecho a defender su posición, de la misma manera que quienes creemos que el límite a la reelección es un tema de ética política, que la propia ciudadanía nos está demandando, también debemos defender”.

Mientras que la jefa de comité del PPD, Ximena Órdenes, se mostró contraria a lo propuesto por Boric, pero advirtió que “si se llegara a definir la inhabilidad para votar este proyecto, no hablaría solo de aquellos a quienes la ley impediría que se postulen, sino también incluiría a aquellos que potencialmente puedan verse beneficiados al dejar a un eventual candidato fuera de la lista por secretaría".

Con todo, algunos legisladores afectados por la normativa comentan en privado que estarían pensando en “inhabilitarse” de la votación en particular sobre el límite a la reelección. Según explicó un senador opositor, hasta ahora, tiene decidido votar a favor en general del proyecto y abstenerse, o de frentón no votar, el tema de la retroactividad por ser, según él, un incumbente en esa decisión.

En el Congreso, en todo caso, aseguran que como esta reforma requiere de altos quórum para su aprobación sería un despropósito que se inhabilitara un gran número de legisladores. “Veo complejo que los senadores afectados directamente se inhabiliten porque al ser norma de quórum significaría que el proyecto se quedaría sin quórum para su aprobación y terminaría beneficiando y no perjudicando a los propios parlamentarios. Acá lo que corresponde es tomar una decisión con sentido de Estado, aprobar el proyecto como viene de la Comisión de Constitución, que se aplique de forma retroactiva para que quienes llevamos dos reelecciones en el cuerpo no podamos repostular. Eso es lo más sano”, señaló el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, Matías Walker (DC).

Consultado sobre la idea que planteó la semana pasada y respecto de un posible beneficio si el senador Bianchi no puede competir por Magallanes, el diputado Boric se limitó a comentar que “las leyes no se hacen con nombre y apellido. Son principios generales que deben ser aceptados por todos. La pregunta es si es deseable o no establecer un límite a la reelección permanente y mi opinión es que, tanto para evitar el clientelismo y el caudillismo, como para propiciar una necesaria renovación de la política, el límite a la reelección es una buena política pública que fortalece a la democracia”.