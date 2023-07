Líos en Enami: denuncian a Subsecretario de Minería ante tribunal supremo de CS por “conspirar contra una autoridad” elegida por Boric

El 3 de junio pasado una denuncia llegó al Tribunal Supremo del partido del Presidente Gabriel Boric, Convergencia Social, contra el Subsecretario de Minería, Willy Kracht por “conductas indebidas y faltas a la ética”.

El denunciante -también militante del partido y encargado del comunal de Colina- es Marcelo Rocha, quien se desempeñaba como fiscal de la Empresa Nacional de la Minería (Enami) hasta junio.

El motivo de la acusación, según el documento, habría ocurrido en una reunión el viernes 12 de mayo a las 10:30 -en la que también habría participado José Inostroza, jefe de gabinete de la Subsecretaría- en el restaurante Blue Jar, a pasos de La Moneda. En el encuentro Kracht habría planteado que el vicepresidente ejecutivo de Enami, Jaime Pérez de Arce, “era parte del problema y que había que sacarlo”.

Según Rocha, al preguntar “cómo podían sacarlo”, el Subsecretario respondió: “Danos algo, tienes que entregarnos algo para sacarlo, arma tú el caso y nos pasas la información”.

Luego el denunciante relata: “Afortunadamente, en ese minuto fui expreso y enfático, en preguntar si es que esa era una decisión oficial y si es que se actuaría de frente, para encarar al vicepresidente; pero la respuesta que se me dio -y que es la que motiva esta denuncia- fue ‘no, no es de frente, tú tienes que armar el caso y eso lo ven ustedes dos con el Jose (se refiere a mí y a su jefe de gabinete)’ y aclara que él como Subsecretario no puede aparecer en nada. Nuevamente le pregunto, quien asumiría la responsabilidad política de llevarse a cabo esta maniobra y, la respuesta fue, ‘ya te dije, háganlo ustedes, porque yo no puedo aparecer’”.

En el documento Rocha asegura que “dejé expresa constancia en la reunión y, de forma inmediata de que yo no estaba disponible para una conspiración, ni en contra del vicepresidente, ni en contra del directorio de Enami, ni en contra de la Ministra de Minería (consta en la minuta que se acompaña). Al mismo tiempo manifesté no tener problema en determinar aquellos casos que pudieran parecer dudosos, puesto que forma parte de mi trabajo como Fiscal, pero expresé mi exigencia de actuar de frente y no por la espalda de las personas mencionadas”.

También acusa que en la misma reunión se le “expresó la desconfianza hacia él y que estaba operando para el vicepresidente ejecutivo”.

Además, el denunciante asegura que luego de la reunión le comentó lo sucedido en reuniones privadas a Pérez de Arce y también a la ministra de Minería, Marcela Hernando (Partido Radical), a quienes menciona como posibles testigos del caso.

Las pruebas

Rocha en la denuncia presenta como prueba una minuta de la reunión que entregó a través de un documento que fue enviado por Whatsapp el 16 de mayo al jefe de gabinete y quien acusó recibo (están adjuntos los mensajes).

En la minuta se detalla lo siguiente: “Se concluye que (el vicepresidente) es parte del problema y, la solución puede ser cambiarlo, con ocasión de uno o más hechos irregulares que se le acrediten. Fiscal solicita actuar de frente, sin que la elaboración y sistematización de los referidos informes signifique conspirar, actuando a espaldas del vicepresidente, del directorio o de la Ministra. Aclara que, espera la misma actitud para el evento que se le quiera cambiar a él, siempre de frente y en una conversación franca”.

Además, dejó por escrito las sospechas que habrían existido hacia él: “Se transparentó la desconfianza que existía sobre el fiscal, de quien se creía que estaba operando para el equipo del vicepresidente ejecutivo”.

En el documento además se plantea el objetivo de la acusación: “Pretendo con esta presentación que sea el H. Tribunal Supremo quien determine que la proposición para conspirar en contra de una autoridad designada por el Presidente de la República, sin querer siquiera asumir la responsabilidad de la mencionada maniobra y, actuando por la espalda, delegando en su jefe de gabinete la coordinación, que no debería dejar rastros; corresponde a una conducta indebida que constituye falta a la ética y que compromete los intereses y prestigio del Partido”.

Rocha, al final de la denuncia pide mantener la confidencialidad del documento “en atención a la gravedad de los hechos y la preocupación de que la difusión pública de los mismos, como cualquier filtración a la prensa, de esta denuncia, podría ocasionar un grave daño a la imagen del Gobierno y a su gestión”.

Al ser consultados, desde Convergencia Social entregaron una respuesta oficial, donde aseguran que la denuncia aún no es declarada admisible: “El Tribunal Supremo de nuestro partido recibe habitualmente denuncias, informaciones y otros que procesa de acuerdo al Estatuto y reglamentos respectivos. Ha trascendido que se trataría de una denuncia, cuyo contenido no conocemos por ahora. Esperamos se resuelva prontamente, siguiendo adelante los procesos partidarios en caso de que se declare admisible por el Tribunal Supremo. En lo político, respaldamos la gestión del subsecretario Kracht, quien ha liderado su área siguiendo el programa del Presidente Boric en materia de Minería”.

Desde la Subsecretaría aseguran que no están en conocimiento de la denuncia y que Kracht no ha sido notificado. Por lo mismo, optaron por no hacer declaraciones sobre el tema.

Problemas anteriores

No es el primer conflicto entre Rocha y Kracht. A finales de junio el fiscal decidió renunciar a su cargo acusando que el Subsecretario estaba favoreciendo los acuerdos con privados sobre las empresas estatales en la “Estrategia Nacional del Litio”.

“Quiero dejar muy en claro que no estoy disponible para quedar en la historia de la minería chilena como parte de la generación que terminó entregándoles a los privados, en desmedro de las empresas del Estado; por lo que con mucho dolor, presento mi renuncia a este directorio”, dijo Rocha al renunciar.

El problema de fondo era que el entonces fiscal acusó a Kracht de no incluir a “Enami Litio Spa” en la “Estrategia Nacional del Litio” al postergar la entrega del CEOL (Contrato Especial de Operación del Litio) desde agosto de 2022.

La acusación ya había sido desmentida por Kracht quien ha dicho que las decisiones son técnicas y que ha contado con el respaldo de la directiva de Convergencia Social. “Es un proyecto que no es rentable, que para una inversión del orden de US $1.100 millones el valor presente a 25 años no alcanzaría a recuperar el total de la inversión quedando una deuda de US $137 millones”, dijo a El Mercurio.

Además, a mediados de junio -antes de los supuestos hechos denunciados por Rocha-, según publicó el mismo medio, el Subsecretario pidió un voto de censura contra Pérez de Arce, herramienta que no existe dentro de la empresa, por lo que Kracht aclaró que era una expresión de molestia por una entrevista que dio el vicepresidente de Enami, quien ha acusado que la empresa “ha sido muy maltratada en el último tiempo”.

Rocha no quiso referirse a la denuncia ante las consultas de La Tercera PM.