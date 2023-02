“Lo más difícil es cubrir la muerte”: Corresponsal de Al Jazeera narra su experiencia en Ucrania

El periodista libanés Hassan Massoud lleva más de siete meses cubriendo la guerra en Ucrania para la cadena Al Jazeera árabe. La primera vez que llegó fue al quinto día del conflicto en marzo del año pasado y desde entonces ha visitado distintas ciudades del país, partiendo por Lviv y Kiev y llegando hasta Kherson, Bucha, Kharkiv, región que recorrió hasta llegar a la villa Hraniv en la frontera con Rusia.

En conversación con La Tercera, Massoud –que actualmente se encuentra en Kherson- narra su experiencia en Ucrania y señala que de acuerdo a lo que se ve en el terreno el conflicto no tiene perspectivas de terminar.

Fin de la guerra

“No se puede saber cuándo va a terminar la guerra. Terminará, pero tal vez tomará algún tiempo. Creo que no este año. Este año continuará esta guerra. Quizá el año que viene veamos cómo van las cosas y veamos la solución. Actualmente, no sé cómo ni cuándo ni adónde vamos porque parece que ambos bandos se están involucrando cada vez más. Occidente está enviando más armas y el panorama se está volviendo más complicado. Y estamos en una situación delicada porque todas las armas están llegando a Ucrania. Y esto significa que la guerra continuará y los rusos no aceptarán ser derrotados y perder la guerra de esta manera. Los ucranianos han sido capaces de liberar algunas zonas y veremos si serán capaces de liberar todas o más zonas en el este o en el sur. Pero al final del día, volveremos a una situación en la que se sentarán a negociar y tendrán una solución. Pero esto sucederá después de pagar un gran costo por esta guerra por ambas partes. La enorme destrucción ocurre en Ucrania y el enorme costo también está siendo pagado por el pueblo ucraniano. Pero al mismo tiempo, Ucrania está tratando de defenderse y de liberar las zonas que la llaman zonas ocupadas”.

Foto: Hassan Massoud

Situación actual en Kherson

“Lo más difícil de cubrir es que vemos a gente muerta en las calles. Por ejemplo, hoy (miércoles) presenciamos el enorme bombardeo en la ciudad. Esta zona está dividida entre los ucranianos y los rusos y el río Dnipro es la única frontera entre ambos. Así que es una zona muy peligrosa y los bombardeos entre ambos bandos no cesan. En la zona de la parte ucraniana son muy intensos. Por otro lado, el misil grad no es inteligente y puede atacar cualquier lugar. Y yo lo vi. Había unas personas que estaban esperando el bus y simplemente murieron a causa del misil, seis murieron y once quedaron heridos. Fue tan duro. Lo más difícil es cubrir la muerte. Creo que es la historia más difícil para nosotros”.

Un sótano en Chirnihiv

“Fui a un lugar que era como un sótano. Y las personas me dijeron que los rusos habían mantenido a mucha gente allí, la mayoría eran residentes de la localidad. Los retuvieron por alrededor de un mes, de acuerdo a lo que me contaron los ucranianos. No sabemos la razón si era para tenerlos como prisioneros o para salvarlos de los bombardeos, porque la mayor parte de la ciudad está bombardeada. Fue muy duro. Algunos murieron y otros fueron liberados después de la aldea fue recapturada por los ucranianos. Esto fue muy duro”.

Niños huérfanos

“Al comienzo de la guerra, fui con una familia a Lviv y crucé la frontera con ellos hasta Polonia en tren, para mostrar lo duro que es tener que abandonar el país. Y ahora hay más de 8 millones de refugiados. Fue muy conmovedor. También vi a niños que venían de Kharkiv o desde el este o el sur y llegaban solos a Lviv, huérfanos, sin sus padres, sin sus madres, sin sus familias. Se quedaban solos en los trenes y viajaban hasta Lviv para estar a salvo. Algunas de sus familias habían muerto u otras se habían quedado en sus ciudades para combatir”.

Foto: Hassan Massoud

Fosas comunes en Bucha

“Estuve en la ciudad e incluso en la zona donde Ucrania afirma que hay una fosa común. Vi a los ucranianos sacar los cuerpos de la zona y contarlos, tratando de identificar quiénes eran. Y hasta ahora, no tenemos muchos detalles sobre lo que pasó allí. Cómo fueron asesinados, si fueron enterrados por los rusos o por la gente. Solo se sabe que murieron en el período en que los rusos ocupaban Bucha. Vi la destrucción allí y fue tan desgarrador, tan duro ver lo que pasó allí. Me acuerdo del fuerte olor a muerte en el lugar. Vimos un montón de cuerpos en la fosa común. Y nuestros colegas también cubrieron algunos cuerpos que todavía estaban en las calles. Ahora, volví allí y cubrí la situación. Ahora la fosa común y Bucha están cerradas. La situación mejoró un poco. Pero el recuerdo y los detalles siguen siendo desgarradores y difíciles de ver para los periodistas. Pero, al mismo tiempo, hay muchas historias que quizá no se han contado y no sabemos muchos detalles de lo que ocurrió allí. Lo que pasó allí -cuando los rusos ocuparon y después se fueron- es tan grande por el daño, por la destrucción, por el número de personas muertas y heridas”.

Destrucción

“La destrucción es enorme en el este y el sur. Es menor en las otras ciudades. Los cohetes, los grandes, a veces alcanzan y golpean algunos lugares de infraestructura o lugares militares. Pero al mismo tiempo, a veces se equivocan y cometen algunos errores y alcanzan casas civiles, por ejemplo, o tal vez áreas abiertas. Pero al mismo tiempo, hay ciudades o pueblos totalmente destruidos. Como aquí, por ejemplo, en una localidad en Kherson u otros pueblos. En Bakhmut, estas áreas están completamente destruidas. No se puede encontrar ninguna casa sin destrucción, sin daños a causa de la guerra”.

Foto: Hassan Massoud

Vida de los ucranianos

“El estado de ánimo de los ucranianos cambia de una ciudad a otra. En algunas ciudades, por ejemplo, llevan una vida normal, como en el oeste, en Lviv, por ejemplo, e incluso en la capital, Kiev, llevan una vida normal. Van a trabajar, van a la escuela. A veces hacen fiestas. Viven donde sea. En la parte este y en la parte sur, en cambio, hay muchas ciudades que están siendo bombardeadas y la guerra es muy seria allí. Hay algunos lugares como Kramatorsk, Bakhmut y en el sur de Kharkiv, Kherson, estas áreas están siendo bombardeadas todo el tiempo. Estas áreas tienen batallas reales entre las fuerzas ucranianas y las fuerzas rusas y la gente que está viviendo en diferentes situaciones entre ciudad y ciudad. Algunas ciudades están viviendo la guerra. Algunas ciudades también tienen grandes problemas con los rusos. Pero otras ciudades, por ejemplo, hablan ruso y están divididas. Cuando hablas con la gente, ves que la mayoría está en contra de Rusia y de lo que está pasando. Pero unos pocos ven que estas zonas podrían ser rusas, porque hablan ruso y piensan que no debería haber guerra”.

Este de ucrania

“Fui a la frontera entre Rusia y Ucrania, y estaba con Al Jazeera, uno de los pocos periodistas que llegaron a esta zona, en Hraniv. Había llegado en septiembre pasado para cubrir la contraofensiva que Ucrania hizo en Kharkiv y llegué hasta la frontera. Las fuerzas rusas retrocedieron detrás de la frontera. Pasamos por muchos puestos de control y muchas comunicaciones y llamadas para poder estar allí. Es muy duro. Estuvimos allí cuando no había nadie, cuando el lugar aún estaba siendo liberado. Vimos muchas cosas que los rusos habían dejado atrás: tanques destruidos, ropa, comida que habían abandonado y se habían ido rápidamente debido a la contraofensiva que Ucrania estaba llevando a cabo. Llegamos a algunos lugares donde el fuego seguía ardiendo. Los puestos de control de los rusos que dejaron. Vi muchos cadáveres de soldados rusos. Vimos muchos vehículos o tanques rusos destruidos. Algunos de ellos fueron reutilizados por los ucranianos o arreglados o todavía funcionaban y los ucranianos los tomaron y los usaron”.