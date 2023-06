Los explosivos audios que ponen en tela de juicio el financiamiento de la campaña presidencial de Petro

Lo que partió como una petición del exembajador colombiano en Venezuela, Armando Benedetti, de lograr una cita en la Casa de Nariño con el Presidente de Colombia, Gustavo Petro, se convirtió rápidamente en una bola de nieve de la que aún no se sabe cuáles serán sus eventuales consecuencias. Amenazas de revelarlo todo, incluidos dineros de campaña que sobrepasarían los 15 millones de pesos colombianos (USD $3.442) y votos comprometidos, serían parte de una trama política que incluye el robo de 7.000 dólares de la casa de la mano derecha de Petro y – hasta el 2 de junio – jefa de gabinete del mandatario, Laura Sarabia.

Los audios revelados por la revista Semana detallan la conversación entre Sarabia y Benedetti – quien fue desvinculado del Gobierno el mismo día que la exjefa de gabinete debido a un escándalo relacionado a escuchas telefónicas a una excuidadora de los hijos de ambos – luego de que el exsenador esperara durante tres horas a Petro fuera del palacio presidencial sin respuesta alguna. En ellos, un notoriamente ofuscado Benedetti despotrica contra el mandatario y su mano derecha.

“Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (ininteligible). Y ayer el presidente (dijo): ‘No, no, es que tengo afán’. Yo hice cien reuniones (...), 15.000 millones de pesos. Es más, si no es por mí, no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer (por la reunión en la que esperó horas sin ser atendido), yo no sé. Lo que te voy a decir no es una amenaza (...), pateo y ahí nos caemos todos” (sic). De confirmarse legalmente el apartado del dinero, podría configurarse una investigación formal por posible financiamiento irregular.

La transcripción es parte de la conversación sostenida entre los dos ahora desligados funcionarios colombianos, lo que ha generado un verdadero terremoto político que salpicó hasta el mismo Presidente Petro. “Perdón, Laura, pero es que uno también explota, es que se pasan de calidad, yo fui el que organicé todos los votos, en la Costa, todos, sin que pusieran un peso y además esa plata se fue para el Pacífico. ¿Quién ve eso ahora? Nada. ¿O quieren que diga, quién fue el que puso la plata? No me jodan la vida, no me jodan la vida, porque lo que pasó ayer (fue) una mierda Laura. De parte tuya y de parte del presidente”, continuó. Pero había más amenazas por parte del también expresidente del Congreso colombiano.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, se dan la mano tras una reunión en el Palacio de Miraflores, en agosto de 2022. Foto: REUTERS.

“Prepárense porque yo en cualquier momento reclamo mi espacio político y no lo hagan para que vean, y si creen que es una amenaza, es una amenaza y si quieres grabarlo, grábalo, exploto porque ayer ustedes me maltrataron como una mierda y eso no se le hace a Benedetti”, refiriéndose a sí mismo en tercera persona.

La discusión rápidamente subió de tono, con el exembajador en Venezuela asegurando que “en vez de tratar de reconocer el error y tratar de enmendar las cosas, tú lo que quieres es pelea, ¿me estás usando? Dale, se acaba el mundo tuyo, el mío y el de todo el mundo (...), todo el mundo”.

Y agregó: “Oye, Laura, tú deja de ser tan imbécil, de verdad crees que esto es de contratos, ¿estás viendo lo que pasó en la campaña? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Me estás amenazando, Laura? ¿Tú me estás amenazando a mí, Laura? Salir hablando mierda de mí (…), todo el mundo. Como tú no sabes revisa cómo son los escándalos en la vida aquí y en todas partes del mundo”.

Una trama compleja

La conversación obtenida por Semana se extiende por varios minutos más, y se enmarca en la cercana relación que Benedetti y Sarabia tuvieron en el pasado, considerando que esta inició trabajando como asistente personal del político cuando su popularidad crecía, ocho años atrás. Su naturaleza ordenada y concienzuda, detalló El País, organizó la desmesurada y parrandera vida de Benedetti, quien, al mismo tiempo, tenía a su favor una habilidad política que se complementaba bien con el perfil de Sarabia.

Pero para 2020, cuando la coalición de Petro, Pacto Histórico, crecía en popularidad, Benedetti se plegó al bloque pese a haber presidido el Partido de la U y a su cercanía ideológica con los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.

El trabajo de Armando Benedetti, y de Laura Sarabia, por cierto, llevó a Petro a recorrer grandes porciones de Colombia, con el primero guiando el camino y la segunda organizando viajes, la agenda, los hoteles y los aviones.

Gustavo Petro y Armando Benedetti en un avión durante un trayecto de la campaña. Foto: AP.

Lentamente, detalló El País, Sarabia se fue transformando cada vez más en la organizadora de la vida de Gustavo Petro y, cuando llegó a la presidencia, la quería cerca de él. Sobre Benedetti, en cambio, a mandatario no le gustaba la idea de tenerlo en la primera línea de la política nacional, por lo que le entregó un cargo de valor, considerando el intento del líder de Pacto Histórico por restablecer las relaciones diplomáticas con Venezuela y Nicolás Maduro, el Presidente de Venezuela.

En los audios se reveló que tanto Sarabia como Benedetti no querían apoyar la candidatura de Petro en 2022, además de que el puesto de la exjefa de gabinete lo obtuvo por intercesión de la primera dama, Verónica Alcocer. “Yo te lo juro que ayer (cuando esperó por horas la reunión con Petro), cuando salí de Palacio, me fui llorando, me fui con el ojo (…) no hay derecho a que tú, tú, tú, olvídate de Petro, lo conocimos hace un año, que entre otras cosas tú no querías que lo apoyáramos”, dijo en el diálogo obtenido por Semana.

Y continuó: “En lo único que tienes razón, pero tu cabecita chiquitica, como tú eres chiquitica no entiende, es que es verdad, yo no tuve nada que ver, tú no eres cuota mía, yo a ti no te recomendé, tampoco te escogió Petro, te escogió Verónica, y ya sabes por qué”, sin especificar la razón.

Según El País, la relación entre Benedetti y Sarabia continuó luego de la llegada de Petro al poder como una de amor y odio, con el embajador en Venezuela siempre pendiente de los problemas del Gobierno, de sus obstáculos legislativos en las reformas que el mandatario considera claves para su gobierno de “transformación” y del acontecer general de la administración.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante una ceremonia en mayo de 2023. Foto: REUTERS.

Ahí inicia una nueva trama, que involucra a Marelbys Meza, mujer que cuidó tanto a los hijos de Sarabia como de Benedetti. De la casa del último fue despedida acusada de robo durante la campaña presidencial, luego de no pasar una prueba de polígrafo que la obligaron a cumplir. Sin embargo, fue contratada nuevamente, esta vez por la mujer. Un robo de USD 7.000 de la casa de la exjefa de gabinete obligó a Meza a pasar nuevamente por una prueba de veracidad, esta vez hecho en el mismo Palacio de Nariño, donde nuevamente afirman que mintió. “Me sentí secuestrada”, dijo a Semana posteriormente.

Hasta ese momento, Benedetti estaba fuera de la trama, más allá de la aparente coincidencia de que la mujer había cuidado de los hijos de ambos. El quiebre entre ambos llegó cuando se supo que Meza habría viajado a casa del exembajador en Caracas, Venezuela, y que el día en que regresaron a Colombia fue cuando la cuidadora habló con Semana. La bomba, que luego culminaría salpicando a Petro, nació aquí.

Benedetti, furioso porque lo involucraron en la trama “niñera”, aseguró en un hilo de Twitter, que Sarabia le había pedido ayuda para bajar la entrevista de Semana, puesto que la entonces jefa de gabinete temía que se supiera que tenía 7.000 dólares en efectivo en su hogar. Luego, lanzaría una declaración que los terminó apartando a ambos del Gobierno: Además de forzar a pasar a Meza por una prueba de polígrafo, le habrían intervenido el teléfono a la cuidadora de niños.

“Mientras se investiga, mi funcionaria querida y estimada y el embajador de Venezuela se retiran del Gobierno”, dijo Petro tras un día de silencio. Pero ahora, con la conversa filtrada de Benedetti, el incidente lo involucraba a él.

La respuesta de Petro

Ante la revelación de los explosivos audios, el exembajador salió a decir que los archivos estaban manipulados, además de pedir disculpas al Presidente y a la exjefa de gabinete “por la agresión y el ataque malintencionado que no viene de mi parte”.

En tanto, si bien Petro inicialmente respondió mostrándose despreocupado este domingo con un tweet en el que escribió: ¡”¿Intranquilos?! Qué va!”, con el pasar de las horas debió cambiar el discurso, publicando un largo mensaje en la misma red social.

“Una agencia de inteligencia en el gobierno Duque nos grabó ilegalmente todas las conversaciones hechas en Zoom durante todos los meses de mi campaña y fueron publicadas en Semana. Nunca pudieron publicar un minuto siquiera en donde yo dijera algo ilegal o irregular”. Inició argumentando.

Luego, aseveró que no se han aceptado “chantajes sobre cargos públicos o contratos, ni se han recibido en la campaña dineros de personas ligadas al narco, ni mucho menos se ha manejado cifras como 15.000 millones por fuera de nuestra contabilidad”.

“Con la misma tranquilidad con que esperábamos las abundantes publicaciones de Semana al respecto, hoy puedo decirles sobre la base de las informaciones que ustedes han recibido de la misma revista y otros medios que (...) yo no acepto chantajes, ni veo la política como un espacio de favores personales”, continuó el mandatario.

Pero también tuvo palabras para su excolaborador en campaña. “Acepto sus disculpas, pero debe explicar sus palabras ante la Fiscalía y el país”.

El mundo político también reaccionó a la intensa trama ocurrida en Colombia, donde se escucharon desde pedidos de renuncia, hasta apoyos cerrados. Francia Márquez, vicepresidenta de la nación, disparó atacando a la oposición, diciendo que “era de esperarse que la derecha no se iba a quedar quieta mirando cómo gobernamos en favor del Cambio para Colombia. Toda la vida manipularon y engañaron al pueblo para mantenerse en el poder. Ese es su modus operandi, así han funcionado siempre”.

Fico Gutiérrez, quien compitió por la presidencia en 2022 sin lograr pasar a segunda vuelta, pidió al Presidente su renuncia, calificando al Gobierno de ilegítimo. “Presidente Petro, RENUNCIE. Ustedes se ROBARON las elecciones. Hicieron todas las trampas habidas y por haber. Su gobierno es ILEGÍTIMO”, escribió en Twitter.