Los grandes clásicos de la TV invaden el streaming: Una guía para ver desde Homeland hasta Seinfeld

Hace un mes Netflix alertó a sus usuarios sobre la salida de uno de los títulos más emblemáticos de la era dorada de la televisión. Mad men y sus siete temporadas abandonarían la plataforma el 10 de junio, después de varios años siendo parte del catálogo, junto a otras series de gran arrastre como Breaking bad y Friends.

Cuatro semanas después la ficción sobre Don Draper volverá al streaming, específicamente al principal competidor de Netflix en Latinoamérica, Amazon Prime Video. El servicio detrás de series como The boys y Fleabag la anunció como parte de sus adiciones para julio y se sumará desde este viernes a la plataforma.

¿Dónde están las grandes series hoy en el streaming? Hay algunas que no están disponibles en ninguno, como Los Simpsons, South Park o The west wing, pero la gran mayoría de series se pueden encontrar en los servicios digitales por los que se puede pagar hoy en Chile. Aquí una revisión.

Breaking Bad (2008-2013), Netflix

La serie sobre Walter White está íntegra con sus cinco temporadas en la plataforma de streaming. El ascenso y caída del personaje de Walter White se acompaña por los cinco ciclos de Better call Saul –que hace rato es bastante más que un mero spin-off de la franquicia– y de El Camino, la película que funciona como epílogo, protagonizada por Jesse Pinkman.

The Wire (2002-2008), HBO GO

De ascendente popularidad durante la pandemia, la serie creada por David Simon tiene disponibles sus cinco temporadas –60 episodios– en la plataforma de HBO, el canal que la emitió con regular éxito durante seis años. Nunca ganó grandes premios, pero la serie enfocada en Baltimore corre con ventaja como una de los mayores triunfos de la televisión de este siglo.

The Office (2005-2013), Amazon Prime Video

La plataforma de Amazon tiene tanto las siete temporadas con Michael Scott (Steve Carell) como las dos siguientes sin su presencia, con las que la sitcom concluyó en 2013. El servicio también incluye dos series de su creador, Greg Daniels, los siete ciclos de Parks and recreation, y la reciente Upload, original de Amazon.

Los Soprano (1999-2007), HBO GO

Gigantesca en su impacto, la serie con James Gandolfini sólo se puede encontrar en la plataforma de HBO, con sus seis temporadas. Un viaje de 87 capítulos de la mano de Tony Soprano y la mafia italoamericana que no cesa en su impacto.

Friends (1999-2004), Netflix

Título clásico del cable, la sitcom con Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler y Ross solo se puede ver actualmente en el streaming en Netflix, con sus diez temporadas completas. Aunque eso debiera cambia una vez arribe el servicio HBO Max, dueño de sus derechos e impulsor de la reunión de los personajes en un especial que debió aplazar su grabación por la pandemia.

Seinfeld (1989-1998), Amazon Prime Video

Cumbre de la comedia norteamericana, la sitcom creada por Larry David y Jerry Seinfeld cuenta con sus nueve ciclos en el servicio de Amazon. Sin embargo, tal como ocurre con Friends, debiera haber cambios en quién puede emitirla, dado que Netflix pagó una millonaria suma para quedarse con sus derechos en exclusiva en todo el mundo desde 2021.

Sex and the City (1998-2004), HBO GO

Carrie Bradshaw y su grupo de amigas únicamente se pueden ver en la plataforma del canal que emitió la serie durante ocho años. Además de las seis temporadas de la comedia femenina por excelencia, HBO GO ofrece en el país la segunda película basada en los personajes, estrenada en 2010 y situada, en vez de en Nueva York, en Abu Dabi, Emiratos Arabes.

Mad Men (2007-2015), Amazon Prime Video

Si hasta inicios de junio aún era posible encontrar la serie de Don Draper en Netflix, a partir de este viernes estará de manera exclusiva en Amazon. Para muchos, su término en 2015 marcó el cierre de la era dorada de los dramas de la televisión, por lo que ahí estarán sus 92 capítulos para quienes aún no la han visto y deseen comprobarlo.

Game of Thrones (2011-2019), HBO GO

La mayor fantasía de la historia de la televisión llegó a su fin en mayo de 2019, con seis episodios que generaron reacciones encontradas. Pero si una serie es mucho más que su final, están los 73 capítulos en HBO GO para repetírselos o revisarlos por primera vez, junto al documental The last watch, sobre los miembros del equipo claves durante el último ciclo.

Los Archivos Secretos X (1993-2018), Amazon Prime Video

Parte de las últimas adquisiciones del servicio para Latinoamérica, desde el viernes 7 la plataforma de streaming contará con las 11 temporadas de la serie protagonizada por David Duchovny y Gillian Anderson. Eso incluye tanto sus mejores ciclos como los últimos, de 2016 y 2018, en que se revivió la historia bajo el rótulo I want to believe, con irregulares resultados.

Modern Family (2009-2020), Netflix y Amazon Prime Video

Cinco galardones como Mejor comedia en los Emmy –sólo igualada por Frasier– son parte de las credenciales de la comedia con Ed O’Neill y Sofia Vergara. Al momento que terminó de emitirse en EE.UU., en abril, no estaba disponible en ningún servicio de streaming en el país, pero primero Netflix se hizo con los derechos de sus diez primeras temporadas (son 11) y desde ayer Amazon cuenta con sus nueve primero ciclos.