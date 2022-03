Los líos políticos (y el factor Cruz) que tienen a EE.UU. sin embajador en Chile hace más de mil días

Desde el 24 de enero de 2019, tras el regreso a Estados Unidos de Carol Pérez -quien había sido destinada a Chile durante el gobierno de Barack Obama-, que no hay un embajador a cargo de la delegación diplomática norteamericana en Santiago.

A falta de embajador durante tanto tiempo, hasta ahora la Cancillería se entiende directamente con la cabeza más alta de la legación norteamericana, el encargado de negocios Richard Glenn, quien sigue en funciones después de la asunción de Joe Biden.

En julio pasado el gobierno del Presidente demócrata nominó a Bernadette Meehan como su representante en Chile quien todavía no ha sido confirmada por el Senado.

Meehan es la vicepresidenta ejecutiva de Programas Globales de la Fundación Obama, y previamente fue funcionaria durante más de una década del servicio exterior. Como diplomática ocupó varios puestos, entre ellos el de asistente especial durante el período como secretaria de Estado de Hillary Clinton (2009–2013). Además de su experiencia en Dubai (Emiratos Árabes Unidos) y Bagdad (Irak), Meehan ha trabajado como funcionaria consular en Bogotá (Colombia).

Fachada de la Embajada de Estados Unidos en Santiago.

Según la página web del Congreso de Estados Unidos, el 13 de julio se recibió la nominación en el Senado y fue referida al Comité de Relaciones Exteriores, donde se encuentra actualmente.

No es raro que los puestos de embajadores permanezcan vacantes durante períodos prolongados. Esto puede ocurrir por muchas razones: objeciones del Senado a un nominado en particular que se considera no calificado, por ejemplo, o debido a una disputa política en la que una nominación se usa como una forma de presión.

Y ese aparentemente parece ser el caso. De hecho, Biden tiene la tasa más baja de confirmación de nominaciones en el Senado para el primer año entre los últimos tres gobiernos, según un informe de un grupo que estudia las transiciones presidenciales, divulgado a comienzos de enero pasado.

“En el primer año de Biden, el Senado confirmó solo el 41% de sus nominaciones. Si bien el Presidente retiró un pequeño número, 118 fueron ‘devueltas’ al final de la sesión del Senado, lo que significa que el mandatario tendría que nominar a esa persona nuevamente en la próxima sesión o nominar a alguien más”, indicó el informe del Centro para la Transición Presidencial, un grupo no partidista con sede en Washington y dado a conocer por la cadena CNN.

El grupo, que dijo que sus datos representan “nominaciones para todos los puestos civiles, incluidos embajadores, jueces, alguaciles y fiscales estadounidenses”, informó que, hasta comienzos de enero, 171 de las nominaciones que hizo Biden en 2021 aún están esperando una votación.

Bernadette Meehan, la embajadora nominada para Chile.

El 41% de Biden continúa una tendencia a la baja en la tasa de confirmación entre los presidentes recientes, dijo el grupo. Durante su primer año en el cargo, el 75% de los nominados de George W. Bush fueron confirmados, mientras que con Barack Obama el índice llegó al 69% y con Donald Trump al 57%.

El Factor “Ted Cruz”

La cadena CNN señaló en diciembre del año pasado que el Senado había confirmado a más de tres docenas de los nominados por el Presidente para puestos de embajadores después de que el senador Ted Cruz, republicano de Texas, pusiera fin a un bloqueo de meses a la rápida consideración de las nominaciones diplomáticas.

El nuevo informe del Centro para la Transición Presidencial dice que durante su primer año en el cargo, Biden tuvo “la tasa de confirmación más baja en los últimos 20 años” para los embajadores nominados.

“En 2021, el Senado confirmó solo a 55 embajadores nominados por Biden”, equivalente al 63%, dijo el grupo, y agregó: “El 90% de las nominaciones a embajadores del primer año de Bush se confirmaron durante el mismo período, y el 85 % de las de Obama y el 75% de las nominaciones de Trump fueron confirmadas”.

De hecho, apunta la prensa norteamericana, cuando en octubre pasado llegó a Ciudad de México el nuevo embajador de Estados Unidos, lo que suele ser un evento de rutina, para el gobierno de Biden fue una suerte de victoria.

Con el voto de confirmación del Senado del 11 de agosto, el exsenador Ken Salazar de Colorado se convirtió en el primer embajador de Biden en llegar a una capital extranjera.

El Senador estadounidense Ted Cruz realiza una conferencia de prensa después de viajar con el "Convoy del Pueblo", frente al edificio del Capitolio en Washington. Foto: Reuters

Ted Cruz anunció en febrero que levantaría su control sobre los nominados para cargos al Departamento de Estado en medio de las noticias de que el gobierno de Biden planeaba permitir que avanzaran las sanciones a la compañía detrás del gasoducto Nord Stream 2 de Rusia, producto de la guerra en Ucrania.

“El Presidente Biden tomó la decisión correcta hoy. Al permitir que el Nord Stream 2 de (el Presidente ruso Vladimir) Putin entrara en funcionamiento habría creado crisis de seguridad múltiples, en cascada y agudas para Estados Unidos y nuestros aliados europeos”, dijo Cruz en un comunicado. “El anuncio es fundamental para prevenir tales escenarios”.

Cruz había retrasado a decenas de candidatos de Biden para puestos en el Departamento de Estado por la decisión del gobierno de renunciar a las sanciones impuestas por el Congreso a Nord Stream 2 AG, la compañía detrás del controvertido gasoducto que transportaría gas natural de Rusia a Alemania.

En medio de este contexto, recientemente se confirmaron los embajadores para Grecia, Pakistán, pero aún quedan muchos para que pasen la barrera del Senado.

El gobierno de Trump

No solo el Presidente Biden ha tenido problemas en este punto. El exmandatario Donald Trump también los tuvo para conseguir que se aprobara a su nominado como embajador en Chile. El republicano nombró inicialmente como reemplazo de Pérez a Andrew Gellert, pero debió retirar la nominación luego de que el Congreso estadounidense desechara ratificarlo en el cargo.

El 1 de octubre de 2019, dos semanas después de la visita de Estado del entonces Presidente Sebastián Piñera a Estados Unidos, Trump propuso como embajadora a la exiliada cubana Leora Levy como nueva representante en Chile.

La nominación volvió al entonces Presidente Trump en marzo de 2020 y no se tuvo novedades posteriormente.

En el caso de Trump, sus problemas políticos entramparon las nominaciones. La Cámara de Representantes abrió una investigación de juicio político en su contra en septiembre de 2019. Durante meses, hasta su absolución por parte del Senado en febrero de 2020, el gobierno se consumió con los procedimientos del juicio político.

Cuando Trump fue absuelto, Estados Unidos se encontraba en medio de un año electoral complejo y polarizante. Lo que se suma a que el mandatario republicano en general prestó poca atención a América Latina, con las excepciones de buscar un cambio de régimen en Venezuela y detener la migración centroamericana.