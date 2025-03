Los motivos de Winter para resistirse a ser el abanderado presidencial del Frente Amplio

La salida sin retorno del diputado Gonzalo Winter (38 años) del comité central del Frente Amplio a eso de las 13.00 del sábado recién pasado fue una señal de que ese día el partido del Presidente Gabriel Boric no terminaría la jornada proclamando al parlamentario como su carta presidencial, aunque en la colectividad varios contaban con que terminarían por convencerlo.

De hecho a mediodía Winter, según algunos miembros del comité central, estaba listo para ser el candidato, al menos esa era la sensación que se generó luego de las intervenciones públicas que hacían desde el podio algunos dirigentes.

Foto: Javier Salvo/Aton Chile

Hubo aplausos para el parlamentario, sin embargo, según fuentes que participaron de la instancia, él se mantuvo serio y sin realizar gestos de aprobación o rechazo ante esas explícitas manifestaciones de apoyo.

Así, avanzada la discusión en la instancia, todo cambió y finalmente la idea de darse más tiempo para resolver terminó por imponerse. Y en eso están ahora.

Es más, Winter ya le informó a miembros de la directiva nacional, encabezada por Constanza Martínez, que no quiere ser candidato y los llamó a buscar otro plan. Pero todavía sigue en pie la idea de que el partido pueda nominarlo a pesar de esta postura.

Foto: Frente Amplio

¿Por qué es reticente a esta idea?

En el entorno de Winter sostienen que el parlamentario tiene varias razones para no aceptar.

Él sabe que en la interna el Frente Amplio hay un número mayoritario de militantes que lo apoyan y estarían dispuestos a votar por él en una primaria, donde además el voto será voluntario y con ello el despliegue territorial para buscar votantes podría tener una ventaja.

¿Y si gana la primaria? En el partido hay quienes sostienen que el eventual triunfo de Winter podría terminar evitando que el mundo de centro se allane a respaldar a la carta oficialista, dado de que el parlamentario tiene un mayor vínculo con la izquierda.

Esta hipótesis sería compartida por Winter, de hecho habría transmitido a su entorno que a diferencia de la candidata del PPD, Carolina Tohá, él es más de izquierda y está menos preparado para ser Presidente de la República considerando sus años de trayectoria política.

Un factor relacionado con Tohá es lo que podría pasar entre ambos si es que se enfrentara en un debate y cómo el parlamentario -considerando su personalidad- podría llevar al límite a la exministra del Interior, lo que a la larga podría ser perjudicial para el bloque.

06/03/2025 - CAROLINA TOHA, PARTICIPA EN EL DIALOGO CIUDADANO JUNTAS TRANSFORMAMOS RENCA - Mario Tellez / La Tercera

Por el contrario, otro punto que observan cercanos a Winter es la posibilidad de sacrificar a uno de sus cuadros más importantes y que termine siendo quien reciba las críticas hacia la gestión del gobierno que lidera el Presidente Gabriel Boric, también frenteamplista.

Otro punto que ha deslizado el parlamentario a sus cercanos cuando les cuenta que no quiere ser abanderado es su idea de ser presidente de la Cámara de Diputados. Para ese cargo si ha transparentado que está disponible, pero es una discusión que está en desarrollo y en la bancada evalúan si dejarlo a él o darle la oportunidad a otro parlamentario. Pero, obviamente, presidir la corporación no es compatible con aspirar a La Moneda.

Aunque Winter no se cerraría a llegar a Palacio, pero en otras circunstancia. De hecho es un secreto a voces que siempre ha estado disponible para dejar su escaño y asumir como ministro, si es que así se lo propusiera Boric.

De hecho, que ser secretario de Estado signifique quedar inhabilitado para ser candidato a diputado y obtener un tercer y último periodo tampoco le complicaría. Eso, lo lleva a un último motivo por el cual se niega -en principio- a ser presidenciable: sus planes a futuro.

Este punto está cruzado con su paternidad, aunque cercanos a Winter afirman que este no es un factor en si mismo y que su familia no estaría en contra que siendo padre pueda seguir estando en política. Pero, hay otra idea que ronda en la cabeza del dirigente, de no ir a una reelección como diputado estaría planificando iniciar un trabajo de diagnóstico territorial de cómo las ideas de la izquierda que representa están siendo desplazadas por la derecha, tanto en Chile como en el mundo. Así, su idea sería sentar las bases de un proyecto país, pero trabajarlo durante los próximos cuatro años.

www.winterpresidente.cl

Con Winter aún en duda, hay quienes insisten en dar pasos en la discusión. La noche del 13 de marzo, el periodista y exasesor de Presidencia Felipe Pérez registró cuatros sitios web: winterpresidente.cl, winter2026.cl, vodanovicpresidente.cl y vodanovic2026.cl.

Aunque Pérez no es militante del Frente Amplio, sí se involucra en la colectividad. De hecho, fue asesor en la campaña presidencial de 2021 y actualmente es parte del equipo del diputado Jorge Brito, quien ha sido uno de los principales promotores de que el alcalde de Maipú asuma una carrera presidencial.

El registro de los sitios se hizo solo un día después de que La Tercera revelara que el jefe comunal dio un “no” definitivo a la opción de ser candidato presidencial, puesto que se lo notificó al Presidente Gabriel Boric, a Michelle Bachelet, a Giorgio Jackson y a Carolina Tohá, la abanderada del PPD.

Tanto desde el equipo de Winter como del de Vodanovic descartaron que ellos hayan participado de los registros. Desde el del diputado incluso aseguran no haber estado enterados de que se realizó.

Consultado por este medio, el periodista explicó que “tengo un compromiso con el trabajo que ha realizado esta generación política, en donde desde distintos lugares he sido parte de las transformaciones que se han impulsado y por eso, adelantarse a que alguien haga un mal uso de plataformas comunicacionales claves es una forma de seguir esta línea para proteger un proyecto colectivo”.