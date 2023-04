Madre de Sergio Jadue se salva: Corte rechaza petición de exnuera que quería que se despachara orden de captura a Miami

Una pequeña batalla judicial logró ganar Gloria Jadue Jadue, madre del expresidente de la ANFP Sergio Jadue, quien libra una pugna judicial con su exnuera, María Inés Facuse. Esta última acusa a su otrora suegra de haberse apropiado indebidamente de las ganancias de una propiedad que estaba bajo la administración de una sociedad en la que ambas eran socias. Y si bien la exesposa del timonel del fútbol chileno logró que los tribunales activaran un proceso de extradición, ya que la querellada reside en Miami junto a su hijo y nietos, la Corte de Apelaciones de Valparaíso no dio lugar a su última solicitud: despachar una orden de captura internacional.

Ya el 29 de marzo, el Juzgado de Garantía de Viña del Mar había desestimado la orden de detención que fue solicitada por el Ministerio Público. El abogado de Facuse apeló a la resolución y este martes el tribunal de alzada porteño determinó confirmar el fallo de primera instancia. En el voto de mayoría se lee que ”considerando que en su oportunidad la comparecencia vía telefónica de la imputada y su comparecencia a través de mandato judicial no fue cuestionada por el Ministerio Público, teniendo presente que la orden de detención como hipótesis para verificar la extradición desde Estados Unidos no constituye un presupuesto normativo para decretar la detención en Chile, todo lo cual son argumentos para estimar que en la especie no se cumplen los presupuestos”.

La defensa de Jadue, el abogado Marcelo Hadwa, valoró lo obrado por la Corte y apuntó además a que “a pesar de que los hechos que se investigan no son delito, la señora Jadue ha comparecido a las audiencias judiciales vía Zoom, incluso a audiencias que no exigen la presencia del imputado. Por eso no era procedente la detención”.

Junto con esto agregó que “y en vista de que el Tratado de Extradición con EE.UU. exige detención como requisito de procedencia, lo más probable es que se caiga el proceso en EE.UU. Por otro lado, se trata de algo positivo, pues era un despropósito pedir la extradición respecto de hechos que no eran delitos, y que si se considerasen delitos, de igual forma no se podría condenar a la señora Jadue, pues ella se encuentra exenta de responsabilidad penal por su parentesco con la querellante. Me cuesta creer que con estos antecedentes, que una justicia seria, como la norteamericana, diera luz verde a la extradición de la señora Jadue.”.

Cientos de millones en conflicto

En 2019, cuando Sergio Jadue ya llevaba 4 años en Estados Unidos como testigo protegido del denominado caso FifaGate, su aún esposa -pero separada de hecho- interpuso una querella por apropiación indebida en contra de su otrora suegra. El motivo quedó plasmado en el libelo ingresado en el Juzgado de Garantía de Viña. Ahí relata que ambas eran socias de Inversiones San Nicolás, que a su vez era dueña de varios departamentos ubicados en avenida Costa de Montemar en la comuna de Concón, entre ellos uno en particular ubicado en un lujoso condominio: Edificio Mirador. En esa sociedad años antes había tenido participación Sergio Jadue, pero poco antes de su viaje a Estados Unidos modificaron las escrituras quedando Facuse y su suegra como únicas socias con el 50% de participación cada una.

“La idea de vender la propiedad ya señalada anteriormente comienza antes de viajar porque la intención era liquidar todas las propiedades que mi marido Sergio Jadue Jadue, tenía para traer el dinero a Estados Unidos, él nos informó de su intención de vender y por esa razón yo busqué a una corredora de propiedades que se hiciera cargo de la venta”, se lee en la querella. De ahí, comenta, no les fue bien con la venta y decidió rebajarla a UF 9.000 UF para que tuviera un comprador más rápido, pero -asegura- al final una corredora contactada por la familia de su cónyuge la transó, pero a un precio mucho más bajo, lo que a ella le molestó.

“Cuando encontraron un comprador, Sergio me pide que contacte a mi hermana Marisol Paz Facuse, quien con un mandato general que le envié desde Miami, Estados Unidos, me representaría (...). Yo no tuve conocimiento del valor de venta, ni recibí nada del pago, el cual según escritura pública que tiempo después tuve acceso a ella, se habría realizado de contado mediante vales vistas a nombre de la querellada, por un monto de $ 225.000.000 que corresponde al precio del inmueble vendido y que era de propiedad de la Sociedad de la cual tengo el 50% de participación”, acusó Facuse ante la justicia.

Tras declararse admisible la querella y tras años de investigación, el 22 de septiembre de 2022 la Fiscalía de Viña formalizó en ausencia a Gloria Jadue Jadue por apropiación indebida. En febrero de este año vino la estocada final. Tras el rechazo de su sobreseimiento, el Ministerio Público pidió al tribunal de Viña del Mar elevar los antecedentes a la corte porteña para que esta dé curso a la extradición activa, la cual fue concedida el 9 de marzo pasado.