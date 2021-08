“Me siento violentado”: Miguel Ángel Aguilera acepta su derrota tres semanas después y pide que entre siquiatra a penal de Santiago 1

El pasado viernes, por medio de un escrito ante el Tribunal Calificador de Elecciones, el exalcalde de San Ramón Miguel Ángel Aguilera se desistió del recurso de apelación que había presentado para solicitar la nulidad de los últimos comicios en los que perdió ante Gustavo Toro (PDC).

Se trata de un hito más en la trama del exjefe comunal, quien fuera formalizado el pasado lunes 26 de julio por los delitos de enriquecimiento ilícito desde enero de 2013 hasta septiembre de 2017; cohecho, entre 2014 y 2016, y lavado de dinero, entre febrero de 2013 y mayo de 2017.

En la audiencia, el fiscal jefe de Delitos Generales de la Fiscalía Sur Metropolitana, Víctor Núñez, solicitó la prisión preventiva del imputado, siendo acogida la petición por la magistrada del 15° Juzgado de Garantía, Mariela Hernández. La jueza sostuvo que “aquí se ha puesto en juego el Estado de Derecho, se ha puesto en juego la democracia, porque estos son los delitos que hacen a los ciudadanos desconfiar en el sistema, el daño que se genera al Estado de Derecho es un daño que, estimo, no es posible cuantificar. Aquí claramente son delitos de corrupción”.

Esta vez, en su escrito Aguilera no sólo reconoce el fin de la batalla judicial que había emprendido para revocar los resultados electorales que lo sacaron de la alcaldía, sino que deja a firme la victoria de Toro, exconcejal de San Ramón que lideró una arremetida legal para rehacer las elecciones, denunciando una serie irregularidades, como el acarreo de votantes y el voto asistido en al menos seis locales de votación. De hecho, producto de la denuncia del democratacristiano y el relato de testigos, es que el 14 de junio el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) ordenó rehacer las elecciones en la comuna.

“Por este acto, en consideración a nuestra calidad de abogados patrocinantes del apelante Sr. Miguel Ángel Aguilera Sanhueza, y a las facultades que nos fueron conferidas a través de Mandato Judicial que obra en autos, otorgado con fecha 20 de mayo de 2021, ante la Notaría Pública de San Miguel, venimos en desistirnos expresamente del recurso de apelación objeto de los presentes autos de segunda instancia”, consignó el escrito presentado por sus abogados: Mario Vargas y Eduardo Lagos, al Tricel, el pasado viernes 6 de agosto.

En paralelo, sus abogados solicitaron al 15º Juzgado de Garantía de Santiago que se autorizara el ingreso de uno de los médicos tratantes del exjefe comunal al penal de Santiago 1, lugar en el que se encuentra desde que fuera decretada la medida cautelar de prisión preventiva en su contra. Se trata del médico psiquiatra Rodrigo Daniel Paz Henríquez.

Según su currículum, el facultativo posee experiencia como perito forense en la Defensoría Penal Pública. Además es médico psiquiatra del Programa de Psiquiatría Infanto-Juvenil de la Municipalidad de La Reina. Asimismo, entre 2008 y 2010 se desempeñó como médico jefe de la Unidad de Desintoxicación de Adolescentes Infractores del Hospital Luis Calvo Mackenna.

“Durante las visitas que sus abogados defensores han efectuado a dicho reciento, don Miguel Ángel ha manifestado que padece de una serie de trastornos de orden psicológico que lo tienen muy afectado, cuadro que se ve agravado en esta circunstancia de privación de libertad, puesto que como cuadro preexistente ya estaba diagnosticado con crisis de pánico, entre otras afecciones, como fue referido y respaldado en audiencias anteriores en la presente causa”, acotó el escrito presentado por sus abogados.

La magistrada Mónica Vergara, del 15° Juzgado de Garantía de Santiago, solicitó a la defensa de Aguilera presentar “los antecedentes que acreditan la idoneidad del médico psiquiatra” y posteriormente acogió la petición.

Cruce de declaraciones

A través de su abogado Eduardo Lagos, el exalcalde de San Ramón Miguel Ángel Aguilera sostuvo a La Tercera PM que “me siento violentado. Estoy en una situación de mucha impotencia y siento que se me arrebató una victoria electoral sin tener ningún fundamento. Toro presentó testigos falsos, logró anular la elección y después hizo una campaña de desprestigio con mentiras en los medios de comunicación, como mi vinculación con los narcotraficantes de la comuna”. “Nunca se ha logrado acreditar ningún tipo de vínculo de algún sujeto que participe en el narcotráfico. No quería desistirme de esta apelación. Sólo espero que las imputaciones que se me hacen puedan ser vistas por jueces que estén desprejuiciados”, remató.

Frente a la declaración de Aguilera, el abogado del alcalde Gustavo Toro, Ignacio Ried, respondió: “Según estableció no solo el tribunal de garantía, sino también la Corte de Apelaciones de San Miguel, el imputado Aguilera enfrenta penas de crimen por los tres delitos que actualmente se investigan. A estos cargos es muy probable que se sumen los de fraude al Fisco y fraude electoral, por lo que existe la posibilidad real de una pena efectivamente privativa de libertad. Respecto de su desistimiento de su apelación de la decisión del tribunal electoral regional, solo reafirma lo que hemos dicho desde el día uno: que esa reclamación para anular la segunda elección de alcalde en San Ramón no tenía fundamento alguno”.

Fin de la cuarentena

Por estos días, el exalcalde de San Ramón se encuentra en el Área de Salud Ambulatoria (ASA) del penal Santiago 1. Se trata de un recinto amplio que en términos sencillos no es un hospital, ya que no se pueden realizar intervenciones, pero aquí se recuperan los heridos y es prácticamente un consultorio grande.

Quienes conocen la rutina diaria del exalcalde señalaron que Aguilera está en una situación de mucha dificultad y de contener emociones por el mismo encierro. Se trata de dificultades para conciliar el sueño, problemas de concentración y tiene, además, algunos episodios de ira, pero no de controlar impulsos. “él siente que está descompensado y pidió ser atendido por un médico”, señaló otra fuente consultada.

Desde Gendarmería de Chile confirmaron que “mañana cumple su cuarentena por temas sanitarios, donde se encontraba en el ASA de Santiago 1 y será evaluado por la oficina de clasificación para pasar a un módulo según su perfil criminológico”.

Aquí no tiene libros ni televisión ni diarios. Suele estar tendido en su cama y las pocas ocanes que se anima a conversar, lo hace con uno de los internos que lo acompañan en el recinto, el que permanece detenido por delitos económicos.

Anteriormente, en este sector también estuvo detenido el hijo de la animadora Raquel Argandoña, Hernán Calderón, quien permaneció en un “box individual” de seis metros cuadrados. Mientras que Aguilera está en una sala más amplia y junto a cuatro internos. Por la contingencia de la pandemia esta unidad está siendo utilizada como un recinto para aislamiento y hoy cumple 13 días bajo cuarentena preventiva luego de ser contacto estrecho. Mañana dejará este lugar, ya que terminará su periodo de resguardo obligatorio.