Mínimos comunes: gobierno pide más plazo y oposición no logra concordar una posición única frente al IFE

Bastó una llamada de la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, para que se desatara una polémica dentro de la oposición en la comisión respectiva que esta mañana analizaba el proyecto del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), una de las iniciativas enviadas a trámite por el gobierno en el marco de la agenda “mínimos comunes” con que busca paliar la crisis derivada de la pandemia.

“La ministra me pidió postergar la votación para mañana”, dijo el presidente de la instancia, Jaime Naranjo (PS), provocando el malestar de la diputada Claudia Mix (Comunes). “Esas llamadas debieran ser públicas. No me parecen esas llamadas personales”, criticó la parlamentaria del Frente Amplio. Y el socialista -con evidente molestia- volvió a replicar: “Diputada, no engañe a la gente aludiendo como que estamos en una negociación turbia, clandestina, de espaldas a la gente”.

El episodio da cuenta de una suerte de distanciamiento entre las bancadas de oposición en la Cámara de Diputados que hasta el cierre de esta edición aún no acordaban un guion común frente al proyecto de IFE del gobierno cuyo monto estaría en la línea de la pobreza de $ 177.000 por persona y $465.000 para un hogar de cuatro integrantes.

La distancia

El gobierno pidió más plazo, mientras que en paralelo, los asesores de todos los partidos de la oposición estaban preparando indicaciones conjuntas relacionadas con el aumento del bono, de la cobertura, de un mes más de plazo y que la ley dejara establecido que no podía asociarse la entrega del bono al Plan Paso a Paso. Esta mañana en la oposición contaban con que el gobierno ampliara un poco más la oferta.

“Estamos trabajando desde la semana pasado como bloque. En un principio partimos con el Frente Amplio (FA) y después se sumaron los DC y los socialistas. Preparamos algunas indicaciones pero hoy con las señales del gobierno vamos a tener que ponernos de acuerdo. Todos consideramos que los montos son insuficientes y si el gobierno no lo eleva nos vamos a ver obligados a rechazarlo”, explica el jefe de bancada del PC, diputado Boris Barrera.

De hecho, esa fue la primera opción que se plantearon: votar a favor en general y rechazar el artículo que fijaba el monto para que en el Senado se negociara. Sin embargo, algunos diputados no quisieron dejar todo en manos de la otra cámara y plantearon la necesidad de lograr algo más del gobierno.

El punto es que los parlamentarios que conforman Unidad Constituyente (PS-PPD-DC) están disponibles para un alza en torno a los mínimos comunes, es decir un 30% sobre la línea de la pobreza $229.000 por una persona y $604.000 en una familiar de 4 personas), mientras que los de Apruebo Dignidad (FA y PC) están con la propuesta de la Fundación Sol que suba al 70% de otro parámetro llamado Gasto Mediano lo que equivale a $360.000 por personas y $790.000 para un hogar de 4 integrantes.

“No estoy de acuerdo con llegar hasta los mínimos comunes, hay que ir más allá. Están todos los asesores trabajando, pero obviamente nuestra postura como Apruebo Dignidad es empujar hacia lo de Fundación Sol e imagino que los de Unidad Constituyente quedarán satisfechos con el 30%. Ese debate lo daremos mañana en la comisión”, admite la diputada Mix.

“Lo que plantea la Fundación Sol es razonable. Espero que toda la oposición estemos en lo mismo”, acota Barrera.

En tanto en la DC y el PS son más cautos, y señalan que primero quieren conocer la propuesta del gobierno. “Acá aún no hay ningún acuerdo con el gobierno, y prefiero adelantar ninguna opinión”, indica el diputado Naranjo. Mientras que su par Joanna Pérez (DC) acota: “Necesitamos incorporar un incremento adicional a la línea de la pobreza y esperamos que el gobierno haga un esfuerzo y esperamos que llegue con una propuesta mejorada”.