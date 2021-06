Mulet y el quiebre del FRVS con el PC: “No nos vamos a subordinar a otro partido político”

El sábado en la reunión ampliada con los representantes del país, la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) decidió enviarle una carta al Partido Comunista (PC) para congelar las conversaciones para conformar una lista parlamentaria. La señal respondía a la molestia de la colectividad por la exclusión de que fueron objeto tras la inscripción de las primarias y después de dos años de relación.

“Teníamos un diálogo exclusivamente con ellos en torno a un acuerdo parlamentario y al ver que no había voluntad en el PC de avanzar, vamos a iniciar conversaciones con otros partidos que sean del ámbito del Pacto Apruebo Dignidad. No es un retroceso del FRVS ni una marcha atrás hacia otros referentes políticos”, aclara el presidente de esta tienda, el diputado Jaime Mulet.

¿Qué significaba ese acuerdo parlamentario?, ¿qué esperaban?

En esta etapa esperábamos avanzar en la metodología, en cómo llevar adelante el proceso. Llegar a un entendimiento en una lista parlamentaria con otros actores es muy complejo, de hecho constituir la lista de convencionales de Apruebo Dignidad fue dramático hasta el último día, y nosotros no queríamos repetirlo. A eso se suma el hecho de que dieron a conocer su programa de gobierno sin considerar las propuestas que nosotros nos interesan.

¿No es un tanto apresurado estar viendo los cupos parlamentarios cuando aún se está en etapa primarias?

En estas elecciones parlamentarias está en juego la subsistencia de los partidos ya que deben cumplir los mínimos legales para no desaparecer, como tener 4 parlamentarios o el 5% en 8 regiones o 3 contiguas. Algunos partidos se juegan incluso la vida y no vamos a estar hasta la última hora. Siempre les dijimos que tenemos la alternativa de ir solos y salvaguardar nuestra legalidad, hoy el ambiente está tremendamente líquido e incluso hay partidos grandes que están en riesgo de desaparecer.

También acusa falta de interés en incluirlos en el programa, ¿en qué se hizo evidente? ¿ustedes entregaron una propuesta?

No hemos formado parte de las bases programáticas que expuso Daniel Jadue, a diferencia de lo que esperábamos. No hubo ningún diálogo, no se establecieron con claridad los caminos para entregar nuestros contenidos.

En general, ¿están de acuerdo con el programa del alcalde de Recoleta? ¿en qué disienten?

Nos sentimos identificados en parte, aunque no estamos de acuerdo con el retiro del 100% de los fondos de las AFP. Nos hemos fijado más en lo que falta y nos interesa como FRVS: temas de descentralización, economía verde y circular, impuestos regionales que no aparecen en el programa y que ayer en el debate tampoco estuvieron presente.

¿Plantearon esta inquietud al Partido Comunista?, ¿a quién?

Las conversaciones han sido muchas, siempre de muy buen nivel con Guillermo Tellier, Lautaro Carmona, lo que no hubo fue avance y por eso tomamos la decisión.

¿Y cuál era la respuesta de ellos ante sus reclamos?

Que lo viésemos más adelante. Creo que existe una forma de relación que nosotros no estamos dispuestos a aceptar, no nos vamos a subordinar a otro partido político, entendemos que el PC es un partido más grande, y nosotros más pequeño, pero debe haber una relación de igual a igual. Nosotros tenemos contenido, historia y proposiciones que tienen matices, tenemos una doctrina inspiradora completamente distinta, no somos marxistas, la mayoría venimos de una vertiente humanista, social cristiana-demócrata. Tenemos ideas que queremos se incorporen en Apruebo Dignidad que no es el PC ni Convergencia Social, sino algo más amplio.

¿Por qué creen que cambió la forma de relacionarse del PC con ustedes, tendrá algo que ver el hecho de que le está yendo mejor en las encuestas a su candidato?

Nos habíamos relacionado muy bien hasta ahora que el estilo cambió. Tengo una duda, no sé si el PC quiere realmente llegar a la presidencia de la República porque para eso se necesita entender que Jadue no será el presidente del PC, sino de un acuerdo transformador antiliberal; o lo que el PC pretende es crecer y dar un salto, aumentar sus cupos parlamentarios. Para lo primero hay que actuar con más amplitud ya que todos somos necesarios.

¿Observó un dejo de autoritarismo en el PC?

No. Yo diría que en lo concreto no se avanzó, y no estamos dispuestos a esperar, tenemos que tener nuestra alternativa de ir solos o construir con otros dentro de Apruebo Dignidad, y por eso enviamos la carta.

¿Han tenido algún acercamiento con el candidato del Frente Amplio (FA), Gabriel Boric o con su equipo?

Ayer con Alejandra Sepúlveda tuvimos una primera conversación con Giorgio Jackson, el encargado político de la campaña. Fue una buena conversación, tenemos que seguir el diálogo.

¿Qué harían si el PC desea reintegrarlos?, ¿cuáles serían sus condiciones?

El texto de la carta es claro, vamos a conversar con los dos candidatos, les llevaremos nuestras propuestas programáticas, y dialogaremos cómo construir una lista parlamentaria justa y luego adoptaremos una decisión respecto a qué candidato apoyar en la primaria.

¿A qué aspiran cuando hablan de acuerdo parlamentario justo?

En 2017 estando en 5 regiones, competimos en 5 y ganamos en 4; ahora estamos en 12 regiones y nos interesa crecer, creemos que Alejandra Sepúlveda va a salir senadora en O´Higgins y esperamos crecer en diputados también.

¿En este impasse con el PC, cuánto influyeron las críticas a su partido por la postulación de candidatos en San Ramón, que estarían ligados al narcotráfico, cuya elección incluso fue impugnada por el Tricel?

No influyó. El PC es muy cuidadoso y sabe que eso absolutamente falso. No hay ninguna relación.

¿Si Jadue ganara las primarias, el FRVS lo apoyará?

Como fundantes de Apruebo Dignidad nosotros vamos a respetar el resultado, gane Jadue o gane Boric. Creemos que el presidente de la República debe ser de este sector.