No habrá políticos invitados a la Teletón: Don Francisco asegura que será una campaña “completamente distinta” y centrada en los pacientes

Primero fue el estallido social y ahora el coronavirus. La contingencia ha golpeado de manera doble a la Teletón, en lo que algunos de sus involucrados ya califican como una de las campañas más complejas de los últimos años: programada en un principio para el 29 y 30 de noviembre, las manifestaciones ciudadanas obligaron a moverla para el próximo fin de semana del 3 y 4 de abril.

Sin embargo, la escalada del coronavirus como pandemia la vuelve a condicionar: aunque desde la entidad aseguran que no se cancelará, la emisión televisiva deberá materializarse en espacios con muy poco público o derechamente sin espectadores, descartando recintos como el Movistar Arena, considerado hace unos meses para su cierre. Por ahora, están a la espera de las medidas del Gobierno en torno al COVID-19.

De hecho, en conversación con La Tercera PM, su rostro más visible, Don Francisco indica que ya han tenido que planear hasta cuatro veces una nueva forma de hacer el evento, debido a todas las modificaciones que ha enfrentado desde el año pasado. En otras palabras, Mario Kreutzberger lo ejemplifica así: “Será una de las Teletón más complejas; de hecho, la más difícil en mucho tiempo”.

El estallido social también ha permeado otro punto: la presencia de políticos en el evento, sobre todo en su jornada de obertura, y tomando en cuenta el ambiente polarizado que hoy sacude al país en las semanas previas al plebiscito del 26 de abril por una nueva Constitución.

En años anteriores, siempre contó con el presidente de turno y con parte de su gabinete, con Sebastián Piñera, Michelle Bachelet o Ricardo Lagos en las primeras filas del Teatro Teletón o entregando un discurso inicial. Para esta versión, Don Francisco es insistente en contar que se decidió que nadie de la política chilena esté invitado a la cita.

En años anteriores iban políticos al inicio. ¿Cómo será esta edición?

No, este año esto va a estar dirigido y dedicado a nuestros pacientes, a nuestros profesionales, a nuestros artistas y al público. No habrá políticos este año, vamos a hacer algo completamente distinto, porque esta no es una Teletón normal, esta es de emergencia, nunca se ha hecho una Teletón en abril, es primera vez.

Esta es una Teletón diferente. ¿Cómo están abordando el tema del estallido social y del coronavirus?

Bueno, lo más importante para nosotros es que tenemos que hacer la Teletón porque es de urgencia y de emergencia, esto nunca se detuvo, la Teletón nunca dejó de atender un solo día. Incluso el primer día del estallido social fue menos gente porque no había locomoción, algunos profesionales llegaron muy tarde, pero llegaron y atendimos, seguimos atendiendo y no nos podemos detener. Tuvimos que cambiar la fecha y la cambiamos, tendremos que hacerla con más público o con menos público, pero la hacemos de todas maneras.

¿No está en sus planes cancelarla?

No, salvo que nos obligaran a cancelarla, pero no creo que sea el caso, porque también dije que vamos a ser disciplinados y después de la Teletón veremos cómo solucionamos el problema de esta angustia que estamos teniendo ahora, esto es una angustia para todos.

Cuando dice que serán disciplinados, ¿a qué se refiere?

A respetar lo que dice el ministerio, claro. Si esto es una cuestión mundial, el ministerio no está inventando lo que está haciendo, el ministerio lo hace porque se lo han indicado de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y tenemos que ser responsables.

¿Tendrán público dentro del Teatro Teletón para este año?

Depende de lo que digan las autoridades de salud, si dicen que no podemos tener gente, no habrá gente; si las autoridades lo autorizan, tendremos gente. Todo lo que digan lo vamos a hacer. Yo creo que lo más importante es que la gente entienda que hay que ser disciplinados, esto no tiene nada que ver con la política, nada que ver con las diferencias sociales, esto es una pandemia mundial, esto tiene que ver con la supervivencia y la vida de las personas.

Por lo mismo, el animador dice que aún está todo “en el aire” con respecto a algunos bloques puntuales de la cruzada, como el cierre: “Íbamos a hacerlo en el Movistar Arena pero creo que ahora no se puede. No se sabe qué se podría hacer”.

Como medida extra ante la coyuntura, y considerando que se busca evitar las aglomeraciones debido al coronavirus, la entidad potenciará las donaciones online y no sólo estará disponible el Banco de Chile, como en otros años, sino que la gran mayoría de las entidades financiera que operan en el país: Santander, BancoEstado, Bci, Banco Internacional, Scotiabank, Ripley, Security, Consorcio, Bice, Falabella e Itaú.