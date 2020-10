Patricio Manns, después de la tormenta: “Voy para arriba, como avión”

“Estoy en medio del mar con olas muy grandes”. Fue la frase que Horacio Salinas, de Inti-Illimani Histórico, recibió de vuelta hace poco más de un mes, durante una conversación telefónica con su amigo Patricio Manns cuando éste se encontraba internado en una Clínica de Viña del Mar.

El cantautor y escritor nacional, de 83 años, fue hospitalizado en un recinto de Reñaca el pasado 3 de septiembre por diversas complicaciones derivadas de la diabetes que lo aqueja hace años. En una lamentable coincidencia, su esposa, Alejandra Lastra, fue internada el mismo día y en la misma clínica a raíz de un cáncer de colon avanzado. Una semana después, Lastra falleció mientras Manns esperaba una intervención quirúrgica.

A un mes del fallecimiento de su compañera de vida por 41 años, el autor de Arriba en la cordillera se recupera de sus cicatrices, las físicas y las espirituales.

De alta hace cerca de diez días e instalado nuevamente en su departamento en Concón, uno de los emblemas de la cantautoría local e impulsor de la Nueva Canción Chilena conversa con La Tercera PM sobre su estado actual, el apoyo recibido por parte del medio artístico y sus planes para el futuro. También de su nueva omisión en el Premio Nacional. Sólo pide no referirse por ahora a la partida de Alejandra Lastra, la mujer que conoció en septiembre de 1979 en París y que partió ese mismo mes en 2020. Por ahora, Manns quiere vivir el luto en la intimidad.

“Estoy muy bien, en este momento estoy fuera de problemas y peligros. La herida de la operación cicatriza muy bien, así que estoy bien y voy para arriba, como avión”, cuenta el músico, quien sigue convaleciente y es asistido por una de sus hijas.

Mientras se recupera, ha sido testigo de las múltiples muestra de cariño y solidaridad que ha recibido por parte de sus colegas, incluyendo algunos eventos en su homenaje y apoyo como el realizado el 19 y 20 de septiembre en Argentina, que reunió a artistas de diversos países, como Teresa Parodi, Patricio Contreras, Gabino Palomares y Chiqui Ledesma.

Este viernes 16, en tanto, será el turno de “La dignidad se hace costumbre”, un concierto online que irá en ayuda del trovador, en el que participarán figuras como Víctor Heredia, Ana Tijoux, Illapu, Congreso, Inti-Illimani Histórico, Mauricio Redolés y Sol y Lluvia, entre otros.

El encuentro será transmitido por UPLA TV desde las 16.00 horas y recibirá aportes voluntarios para colaborar económicamente con Manns. En un video que promociona el recital, actores como Amparo Noguera, Alfredo Castro y Alejandro Goic recitan la letra de Vuelvo, otro de los grandes himos del homenajeado.

“Hay una gran solidaridad en torno a nuestro caso y yo quisiera agradecer eso, porque me parece muy importante esa solidaridad tan estrecha, tan valiosa y tan enaltecedora”, comenta Manns.

“Me parece que es fastuoso lo que han hecho en mi nombre y para mí y los míos. Yo no había visto ni registrado nunca en mis anales tal cantidad de apoyo, de solidaridad y de buenas cosas que están pasando y que están tirándome para arriba”, añade el músico, quien hace hincapié en sus agradecimientos “especialmente a un grupo de autores (que lo homenajearon en un recital de poesía en septiembre) que realmente me deja.. (se emociona) muchas gracias compañeros por esto y les prometo que a cambio de su actitud la mía será el doble, porque les pagaré con canciones”.

El músico en una imagen de 2016.

-En abril pasado comentó a este medio que estaba trabajando en la publicación de un libro autobiográfico, unas memorias “sin censura” sobre su vida y carrera. ¿Pretende retomar ese proyecto?

Sí. Las memorias sin censura, que en realidad se llamará “Doy por soñado todo lo vivido”, está avanzando tranquilamente y yo creo que a fines de este año va a estar lista. Es un libro de grandes proporciones, del orden de las 500 páginas o tal vez más, porque ya llevo 445 y todavía me falta mucho que decir. Ese proyecto va sí o sí y creo que a fin de año lo tendremos en librerías.

-Una vez recuperado, ¿está entre sus planes volver a cantar en vivo? ¿Hay planes musicales en el horizonte?

Con respecto a proyectos musicales, aquí los chicos (su grupo de músicos) me han bombardeado con ideas de todo tipo (se ríe), a tal punto que yo creo que no vamos a poder hacerlas todas juntas. Pero sí calculamos que en un mes más ya tendremos una primera propuesta que hacer en público y será algo muy especial, muy particular, no va a ser el concierto de siempre sino un concierto de otra extracción. Vamos a estrenar nuevas canciones, nuevos poemas, va a ser un verdadero acto de volver a la vida con una propuesta nueva e interesante.

-¿Qué sensación le dejó la reciente entrega del Premio Nacional de Artes Musicales, donde nuevamente fue postulado pero finalmente fue entregado a otra candidata?

En efecto yo creo que ese premio se me debe, porque he hecho muchas cosas culturales por el Estado de Chile y también por Latinoamérica, sin embargo jamás se han detenido a observar todo este trabajo, que ya redondea las 500 canciones, obras de teatro, libros de poemas, novelas, cuentos publicados e incluso guiones para cine y teatro. Es como mucho pedirles que observen todo este material, que está ahí, a la vuelta de la esquina, en las librerías, en todas partes. Naturalmente tenía que ser otra la persona premiada. Le deseo un buen premio, pero creo que en algún momento van a tener que dármelo. Y eso es una simple convicción que tengo que no deja de tener sentido y base para la consecución de este premio, que no es sólo un premio en dinero, sino que te pone en la lista de la gente que va a ser educada en este sentido, va a ser lectura obligatoria en algunos colegios, va a ser realmente un salto hacia una popularidad que no se espera y que va a llegar, eso no me cabe ninguna duda.

-¿Cuáles son sus expectativas respecto a este mes de definiciones, de lo que se viene para Chile con el plebiscito del 25 de octubre?

Creo que el solo hecho de que la propuesta sea ganada va a significar un inmenso desarrollo en Chile, no me cabe ninguna duda, porque hemos examinado el caso de la nueva Constitución, hemos examinado otras constituciones que se dictaron bajo otras prerrogativas, de modo que creo que es necesario, absolutamente necesario, votar a favor de que este proyecto se lleve a cabo. Voy a estar esperando con mucho interés, con mucha pasión incluso, el resultado de esta aventura que pueda hacer de Chile algo más perfecto, más deseable y más hermoso.