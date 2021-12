Peter Bray, rector de la Universidad de Belén: “La situación de los palestinos está empeorando, especialmente la restricción de movimiento”

El neozelandés Peter Bray es el rector de la Universidad de Belén en Cisjordania y se encuentra en Chile para consolidar los lazos con la Pontificia Universidad Católica de Chile, en el marco de un programa de intercambio y capacitación bilateral que están desarrollando ambas instituciones desde hace sies años y que ha permitido la capacitación de 20 estudiantes palestinos que se han especializado en el país.

En su visita, Bray se reunió con el rector de la UC, Ignacio Sánchez, para impulsar el acuerdo tripartito suscrito entre ambas casas de estudios y la Fundación Belén 2000, que tiene por objetivo reforzar el intercambio educacional, capacitación de posgrados y tender puentes para capacitar a futuros profesionales de la salud en el tratamiento del dolor en pacientes oncológicos.

“Esta es mi cuarta visita a Chile para conectarme con personas de ascendencia palestina aquí en Chile, que son más de medio millón, y muchos de ellos quieren ver una conexión con Palestina. Lo primero que quiero hacer aquí es ayudar a las personas a ser conscientes de lo que está sucediendo realmente en Palestina y el derecho de los palestinos a ser incluidos. Lo segundo es encontrar una manera de que tengamos personas aquí que nos apoyen”, dijo Bray en conversación con La Tercera.

Palestinos caminan dentro del mercado navideño en Belén. Foto: Reuters

Me interesa conseguir un miembro de la facultad altamente calificado para enseñar, porque tenemos la oportunidad de enviar personas a varias partes del mundo y ayudar a personas en los Estados Unidos y Europa. Tuve un buen encuentro el lunes con la Universidad Católica de Chile y estamos comenzando a explorar la posibilidad para algunos de nuestros egresados de la Facultad del Holocausto. Porque creo en ayudar a las personas a obtener mejores calificaciones en otros países, además de Palestina.

¿Cuál es la actual situación en Belén con la pandemia?

Durante 18 meses casi no tuvimos estudiantes en el campus, pero este semestre que comenzó en septiembre ya los tenemos de vuelta y ha sido una maravilla. Porque cuando los enviamos a casa casi de la noche a la mañana para el aprendizaje en línea, creo que lo hicimos razonablemente bien, pero eso no se compara con tener a los estudiantes a tiempo completo. Fue complicado, porque algunos estudiantes tenían hermanos y hermanas en otros colegios y tenían un solo computador. Respecto al número de personas contagiadas, es difícil de saber porque varios de ellos no son testeados.

¿Y en cuanto a la vacunación?

Un buen porcentaje, tanto del personal de la universidad como de los estudiantes, se encuentran vacunados.

Una vista general de la iglesia de la Natividad, en Belén. Foto: Reuters

Considerando que se acerca la Navidad, ¿cuál es la situación de los cristianos en Belén? ¿Ha aumentado el éxodo?

Si miras hacia atrás, durante muchos años se ha producido un éxodo de cristianos desde Tierra Santa. Una de las razones por las que se estableció la Universidad de Belén, que fue la primera casa de estudios registrada en Tierra Santa, fue para brindar oportunidades a los cristianos a que obtuvieran una educación y permanecieran allí. Estamos tratando de conseguir una reunión con la diáspora de Belén para analizar el programa empresarial que tenemos. La idea del programa es ayudarlos a crear sus propios negocios para que no tengan el problema del desempleo. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es que comiencen a crear empleos y también a trabajar en línea con los estudiantes. En cuanto al porcentaje de cristianos, creo que es importante tener en cuenta que si bien han disminuido, las familias también son más pequeñas, en comparación a las familias de los musulmanes.

¿Cómo evalúa la situación de los palestinos?

Creo que está empeorando. Yo he estado viviendo allí por más de 10 años. Creo que uno de los mayores problemas es la restricción de movimiento. Por ejemplo, muchos de nuestros estudiantes vienen de Jerusalén Oriental y para llegar a Belén tienen que pasar por los controles de seguridad todos los días y eso genera un impacto en ellos. Otro de los problemas es la expansión de los asentamientos. Y lo otro es la violencia de los colonos hacia los palestinos, esa es una situación de real preocupación. Nosotros tenemos estudiantes que vienen desde distintas partes, algunos vienen de Hebrón y tienen que pasar por muchos controles militares, los interrogan, no solo una vez, sino que varias veces. También pueden ser arrestados. Entonces para nosotros es importante ver qué podemos hacer para ayudar a los estudiantes y lo que nosotros queremos hacer es que se sientan seguros, que sepan que hay personas que se preocupan por ellos y están en un ambiente protegido.

¿Puede esta situación ser un factor disuasivo para que no vayan a estudiar?

Sí, es una dificultad. Recuerdo la historia de un estudiante a quien el Ejército israelí le demolió una casa, y luego lo hicieron por segunda vez. Pero los estudiantes tienen determinación, resiliencia.